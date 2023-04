So verändert die Maikirmes in diesem Jahr ihr Gesicht

Auch in diesem Jahr soll die Maikirmes den Frühling in der Stadt so einläuten, wie hier 2022.

Größer, höher - und kinderfreundlicher: Das bietet das Fest auf dem Schützenplatz 2023.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Ganz so alt wie die Remscheider Sommerkirmes ist sie zwar nicht, für den Remscheider Schützenverein ist die Maikirmes aber trotzdem eine liebgewonnene Tradition. Vom 28. April bis 7. Mai können Gäste auf dem Schützenplatz wieder Autoscooter fahren, auf dem Breakdancer durchgeschüttelt werden und den Geruch und Geschmack von kandiertem Obst genießen.

Und in diesem Jahr wollen die Schützen noch höher hinaus: „Die diesjährigen Attraktionen bieten sowohl mehr Spaß für Adrenalinjunkies, als auch für Familien und Kinder“, verspricht Christoph Lange, Vorsitzender des Remscheider Schützenvereins.

Insgesamt können sich die Besucher auf neun normale und acht weitere Fahrgeschäfte für Kinder freuen, berichtet Lange. Unter anderem bringt der Schausteller Tippelt sein Karussell „Hollywood Star“ mit, Vollmer sorgt mit seinem bekannten „Hully Gully“ für den ein oder anderen Drehwurm – und die kleineren Gäste können auf der Kinderachterbahn „Crazy Jungle“ von Luxem umher rasen.

Hinzu kommen diverse Stände mit Getränken, Speisen und Süßwaren. Popcorn, Churros und Grillwürstchen gehören somit auch auf der Maikirmes fest zum Inventar.

Was ist an der Maikirmes 2023 neu?

Die Schausteller in diesem Jahr sind nicht nur regional gebunden: „Wir begrüßen Leute aus der Eifel, aus Bayern und sogar aus den Niederlanden“, freut sich Lange, der viele Attraktionen schon aus den Jahren zuvor kennt. Allerdings gibt es auch diesmal viel Neues auszuprobieren: „Wir konnten unser Angebot auch in der Anzahl in jeder Sparte erweitern“, gibt Christoph Lange bekannt. So verdoppelt sich allein die Zahl an Fahrgeschäften für Erwachsene nahezu - von fünf auf neun Attraktionen.

Besondere Highlights sind auch in diesem Jahr zwei Höhenfeuerwerke der Firma Nico, die an den beiden Freitagen, am 28. April und am 3. Mai, stattfinden. Mit Einbruch der Dunkelheit sollen die Besucher in den Genuss der Lichtspiele am Himmel kommen.

Wann findet auf der Remscheider Maikirmes der Familientag statt?

Am Mittwoch, 3. Mai, findet zudem ein Familientag statt, an dem die Preise für alle Fahrgeschäfte „deutlich gesenkt werden“, verrät Christoph Lange.

Eine große Erleichterung für den Schützenverein stellte in diesem Jahr die Planung der Veranstaltung dar. Nachdem 2022 zwar alles stattfinden konnte, im Vorfeld aber aufgrund der noch geltenden Corona-Schutzmaßnahmen einige Unsicherheit herrschte, konnten die Schützen in diesem Jahr wieder unbesorgter zur Tat schreiten.

„Endlich konnten wir wieder unter normalen Vorzeichen planen. Das erleichterte uns die Organisation ungemein“, sagt der Veranstalter. „Im Endeffekt merken das dann auch unsere Gäste bei ihrem Besuch“ fügt er hinzu.

Die Resonanz der Maikirmes dürfte dabei schon als Ausblick für den Sommer dienen. Das 207. Schützen- und Heimatfest findet vom 30. Juni bis zum 4. Juli statt und soll nach Hoffnung der Veranstalter genau so viele Besucher auf den Schützenplatz zu locken.