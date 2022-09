Buderus Lokalrunde bietet Livemusik für jeden Geschmack

Bereits zum 17. Mal fand am Samstag die Buderus Lokalrunde statt. 14 Gaststätten in der Remscheider Innenstadt machten mit, jede bot Livemusik – ganz unterschiedlich und bei freiem Eintritt.

Von Lena Spataro

Remscheid. Rockfans zog es zum Beispiel ins Eventlokal Löf. Hier konnten sie zu Rock-Covern der Band Privacy gemeinsam feiern - und sicherlich auch das eine oder andere Getränk verzehren. Wer die Musik noch lauter und eine Spur härter haben wollte, war dagegen im Schnick Schnack bestens aufgehoben. Hier hieß es: Hardrock meets Latin, mit No End und Sabor Latino.

+ Das Miro in der Scharffstraße war ebenfalls gut besucht. Wirt Torsten Dehnke freute sich über positives Feedback seiner Gäste. © Michael Schütz

Viele Besucher zogen im Laufe des Abends Richtung Innenstadt. Das auf diesem Weg liegende POM bot mit seiner gemütlichen Atmosphäre einen sehenswerten Abstecher. Auffällig viele Gäste standen auch ein paar Meter weiter in und rund um die Erlebbar. Die Gaststätte in der Hindenburgstraße profitierte wohl von ihrer Lage, viele nutzten sie als Zwischenstation.

Im Ergebnis war der Laden meist rappelvoll – wer die sechs Jungs von der Cover-Band Van Anderen nicht nur hören, sondern auch sehen wollte, musste sich erst einen Weg durch die Menschenmassen bahnen. Nicht viel weniger los war gegenüber im Mavi, das in diesem Jahr zum ersten Mal an der Lokalrunde teilnahm.

„Ein super Publikum, aber das kenne ich hier auch nicht anders“, lautete das erste Fazit von Schlagersängerin Sabrina Torkel, die diesmal in der Grünen Gans am Rathausplatz zum Mikro griff. Seit sechs Jahren komme sie immer wieder gerne nach Remscheid, berichtete sie. Währenddessen ist auch das Miro wenige Meter weiter gut gefüllt. „Die Leute kommen und gehen, so wie es geplant war, das ist schön zu sehen“, sagt Inhaber Torsten Dehnke. Für ihn habe sich der Abend auf jeden Fall gelohnt, betont er. Denn das Feedback der Besucher sei großartig.

+ Später am Abend war es nicht nur im Saxo voll, sondern auch davor auf der Straße. Drinnen spielte Tropica. © Michael Schütz

Die Route der Lokalrunde führte viele Gäste auch am Bistro Meine Kleine vorbei. Der Saal im zweiten Stock bietet genug Platz für eine große Tanzfläche, die besonders das junge Publikum anzieht. Als Geheimtipp der diesjährigen Lokalrunde wird der Saxophonist Thomas Engelmann gehandelt. Durch die Begleitung eines lokalen DJ entsteht die einzigartige Performance, die viele zum Tanzen bewegt.

Später am Abend hat sich der Schwerpunkt Richtung Bismarckstraße verlagert, hier ist gegen halb Elf das Saxo völlig überlaufen. Die Alternative-Band Tropica sorgt für Stimmung Sänger Tobias Kresin bilanziert: „Der Abend war toll und wir kommen sehr gerne wieder.“

Hintergrund

14 Gastronomiebetriebe in Remscheid machten bei der diesjährigen Buderus Lokalrunde mit und boten ab 20 Uhr Livemusik für ihre Gäste. Die Musik-Genres der Bands, Sängerinnen und Sänger reichten von Hardrock über Folk und Latin-Pop bis hin zum Clubsound. Der Eintritt war frei und das Angebot kam bei den Remscheiderinnen und Remscheidern sehr gut an.