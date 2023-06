„Die KI wird unser Arbeitsleben radikal verändern“

Bergische Wirtschaft

+ © Roland Keusch Künstliche Intelligenz checkt die Maschine bei der Arntz GmbH + Co. KG in Remscheid. Jan Wilhelm Arntz (l.) Chef des Herstellers von Hochleistungssägeblättern, arbeitet dazu mit Dr. Peter Dültgen (r.) und Christoph Dünn von der Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe (FGW) zusammen. © Roland Keusch

Dr. Peter Dültgen berichtet, was Künstliche Intelligenz in unseren mittelständischen Betrieben leisten kann – und jetzt bereits leistet.

Das Gespräch führte Axel Richter

Herr Dr. Dültgen, seit ChatGPT reden alle über KI. Sie auch?

Dr. Peter Dültgen: Ja, ChatGPT hat das Thema natürlich erst richtig ins Bewusstsein der Menschen gehoben. Bei uns ist KI und Machine Learning allerdings schon seit einiger Zeit das große Thema und hat das Schlagwort Digitalisierung in den Unternehmen beinahe schon abgelöst.

Was kann KI denn leisten in unseren mittelständigen Betrieben?

Dültgen: Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Eine Säge, hergestellt in einem unserer Unternehmen, muss in der Lage sein, unterschiedliche Werkstoffe zu schneiden. Allerdings muss sie entsprechend eingestellt sein. Bekommt sie es plötzlich mit einem festeren Werkstoff zu tun, kann das zu Schäden führen. Die KI in der Maschine merkt selbst, wenn das der Fall ist, und kann die Säge auf den veränderten Werkstoff einstellen, indem sie zum Beispiel die Vorschubgeschwindigkeit anpasst. Im Idealfall nimmt die KI so ganze Fertigungslinien unter die Lupe, und die Maschinen lernen, auf veränderte Rahmenbedingungen selbstständig zu reagieren. Das hilft, Schäden vorzubeugen sowie Ressourcen und CO 2 -Emissonen zu sparen.

Wie aufgeschlossen sind die Unternehmen gegenüber der neuen Technologie?

Dültgen: Sehr aufgeschlossen. Das müssen sie sein, auch weil ihre Kunden Klimaneutralität verlangen und KI ein Schlüsselfaktor hierfür ist. Die meisten Konzerne wollen schon vor 2050 klimaneutral sein und erwarten das auch von ihren Zulieferern. Schaffen sie das nicht, steht die Konkurrenz schon bereit.

Gibt es auch Vorbehalte gegenüber der KI?

Dültgen: Ja. Einige Unternehmer haben schlicht Angst davor, ihr Firmenwissen preiszugeben. Die Vorstellung, ihre Daten landen in einer Cloud, schreckt ab. Unser Ziel ist es, den Unternehmern diese Sorgen zu nehmen, denn natürlich behalten sie die Datenhoheit und entscheiden selbst darüber, was andere einsehen dürfen und was nicht.

Das klappt?

Dültgen: Immer besser. Das hat auch etwas mit dem Generationenwechsel in den Unternehmen zu tun. Die nachwachsende Unternehmergeneration steht den technischen Neuerungen tendenziell positiver gegenüber. Und natürlich ist es umso besser, je mehr Unternehmen mitmachen.

Warum?

Dültgen: Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. In dem einen Unternehmen fallen täglich jede Menge Stanzbutzen als Abfall ab. Ein anderes Unternehmen kann diese kleinen Metallstücke aber gut für die eigene Produktion gebrauchen. Wenn beide voneinander wüssten, wäre beiden geholfen. Auch da kann KI helfen. Der Austausch würde gewissermaßen im Hintergrund laufen, ohne dass sich jemand aktiv darum kümmern müsste.

Wie können Sie den Mittelständlern im Bergischen helfen, die neue Technik zu nutzen?

Dültgen: Wir suchen bewusst nach Low-cost-Lösungen, die mittelstandsfreundlich sind. Eine Box, vollgepackt mit Sensoren, die wir im Schaltschrank der Maschine platzieren, sammelt Daten über das, was im Inneren vor sich geht. Stimmt dort etwas nicht, greift die Box auf die Steuerung zu und hilft zum Beispiel dabei, weniger Strom zu verbrauchen und weniger CO 2 auszustoßen. Das ist, wenn Sie so wollen, ein erster Einstieg in die Künstliche Intelligenz.

Wo stehen die bergischen Unternehmen im internationalen Vergleich?

Dültgen: In Europa sind wir vergleichsweise weit vorn. Im internationalen Vergleich haben wir Aufholbedarf.

Die Konkurrenz in Asien hat also die Nase vorn?

Dültgen: Sie fordert uns heraus. Unsere Aufgabe ist es, die heimischen Unternehmen darauf hinzuweisen. Einige Werkzeuge lassen sich heute bereits mit dem 3D-Drucker produzieren. Wir haben selbst entsprechende Versuche unternommen und einen Hersteller als Partner gewonnen. Der hat die Zeichen der Zeit erkannt, wie ich meine. Allerdings kommt er von außerhalb und nicht aus Remscheid.

Müssen wir wegen der KI Angst um unsere Jobs haben?

Dültgen: Die Angst vor Jobverlust gab es ja schon bei Einführung der Robotik. Tatsächlich sind damals viele Stellen verloren gegangen. Es sind aber auch viele neue Jobs entstanden. Es gibt im Vergleich allerdings einen großen Unterschied. Anders als die Robotik hat die KI das Potenzial, auch Brainjobs zu vernichten. Sie kann Verwaltungstätigkeiten ersetzen, bei Versicherungen zum Beispiel oder bei Banken. Auf der anderen Seite haben die Unternehmen Fachkräftemangel, so dass sie vermutlich froh sind, dass die KI ihnen bestimmte Tätigkeiten abnehmen wird. So setzt sie vielleicht auch wieder neue Kreativität frei, weil wir uns damit nicht mehr beschäftigen müssen.

Das heißt: Bangemachen gilt nicht.

Dültgen: Nein, das hat noch nie geholfen. Die Technik ist da. Und der technische Wandel, den wir erleben, ist irre. Der lässt sich nicht aussitzen, sondern wir müssen ihn gestalten. Ohne pessimistisch, aber auch ohne allzu euphorisch zu sein. Die KI wird unser Arbeitsleben radikal verändern, irgendwann einmal aber auch ganz normal sein.

Hintergrund

Dr. Peter Dültgen (48) ist Geschäftsführer der Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe (FGW). Dültgen kam in Wermelskirchen zur Welt und baute sein Abitur am dortigen Gymnasium. Danach studierte er Maschinenbau an der Ruhr-Uni Bochum, wo er auch promovierte. Seit 2006 steht er an der Spitze der Forschungsgemeinschaft mit Sitz an der Papenberger Straße in Remscheid. Die FGW ist eine private, gemeinnützige Institution für die angewandte Forschung. Gegründet wurde sie 1952 von der bergischen Werkzeugindustrie. Heute unterstützt die FGW branchenübergreifend vor allem kleine und mittelständische Unternehmen in ganz Deutschland bei der Entwicklung innovativer Ideen insbesondere im Bereich Werkzeuge und Werkstoffe. Seit 2003 ist die FGW auch An-Institut an der Bergischen Universität.

www.fgw.de

