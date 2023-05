Die Immobilienpreise in Remscheid sinken nicht

In Remscheid wird wenig neu gebaut. Und wenn, ist die Nachfrage groß. So wie beim Projekt „Intzestraße“.

In Remscheid wurden 2022 weniger Häuser verkauft.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Der Boom ist vorbei, die Zinsen steigen - doch wer infolge dessen mit sinkenden Immobilienpreisen gerechnet hatte, sieht sich getäuscht. Zumindest in Remscheid. Der aktuelle Bericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte zeigt: Im Vorjahr wurden zwar weniger Objekte verkauft, die aber weiterhin zu nahezu unveränderten Preisen. Und das wird wohl auch so bleiben, vermutet Denis Simicic, Geschäftsführer des Ausschusses: „Ich gehe davon aus, dass sich die Preise nun erst einmal seitwärts bewegen.“

Erstmals seit Jahren wieder registrierte der Ausschuss, der alle Immobilienverkäufe im Stadtgebiet erfasst, weniger als 1000 sogenannter „Kauffälle“. 940 Immobilien wechselten demnach 2022 den Besitzer, 16 Prozent weniger als 2021. Dabei wurden rund 268 Millionen Euro umgesetzt, 26 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Doch die Preise sanken offenbar nicht im gleichen Maße mit. „Wesentliche Preisveränderungen zum Jahr 2021 konnten nicht festgestellt werden“, teilt der Ausschuss mit. Lediglich „im Teilmarkt der Doppelhaushälften und Reihenhäuser“ habe es leichte Preissenkungen gegeben. Bei den Mehrfamilienhäusern, die häufig als Anlageobjekt dienen, zeige die Preisentwicklung sogar „leicht nach oben“.

„Es gibt noch genug Leute, die das bezahlen.“

Keine wirkliche Überraschung, meint Ausschuss-Geschäftsführer Simicic. Zwar sei durch die Zinssteigerungen der letzten Monate die Zahl der Interessenten insgesamt gesunken - beträgt der Zinssatz vier statt ein Prozent, verdoppelt das bei zwei Prozent anfänglicher Tilgung die Rate - Käufer würden sich für die wenigen Objekte, die auf den Markt kommen, aber weiterhin finden. Und das eben auch zu den aktuellen Preisen. „Es gibt noch genug Leute, die das bezahlen“, stellt er fest.

Das kann Immobilienmakler Frank Rütten nur bestätigen. Früher habe er die Anzeige für ein „attraktives Einfamilienhaus“ meist nach nur einem Tag wieder löschen müssen, berichtet er: „Dann hatten wir schon so um die 150 Anfragen.“ Heute würden sich für vergleichbare Objekte zwar nur noch zehn bis 15 Interessenten finden. „Aber das reicht ja immer noch.“

Denn nach wie vor seien viele Menschen auf der Suche nach Wohneigentum, berichtet Rütten. Und einige von ihnen würden entweder genug Eigenkapital mitbringen oder über ein Einkommen verfügen, dass es ihnen erlaubt, deutlich höhere Raten zu tragen. Oder beides.

So ist das Angebot zwar nicht mehr so knapp wie noch vor einem Jahr, aber immer noch knapp genug. Für eine Entlastung könnte eine deutlich gesteigerte Neubautätigkeit sorgen, meint Denis Simicic: „Aber da tut sich ja wenig.“ Die Baupreise sind hoch, es fehlt an Material und Fachkräften. Und in Remscheid auch an Flächen. Wenn neue Objekte auf den Markt kommen, fänden die weiterhin reißenden Absatz, sagt Rütten, der unter anderem das Projekt „Intzeblick“ im Süd-Bezirk vermarktet: „Dafür liegen uns schon viele Anfragen vor.“

Wenn überhaupt würden die Preise „mittel- bis langfristig“ sinken, wenn die Zinsen weiter steigen, schätzt Rütten. Und für Objekte, die mit der derzeit geplanten Gesetzgebung zum Energieverbrauch kollidieren. „Das kann für bestimmte Kategorien ein Problem bedeuten“, sagt er - und meint vor allem Häuser aus den 1970er- und 80er-Jahren. Damals sei oftmals „sehr groß und energetisch nicht ideal“ gebaut worden. Solche Objekte könnten bald günstiger werden, vermutet er. Dann müssten sie aber wohl aufwendig saniert werden.

Durchschnittspreise

Der Gutachterausschuss erfasst alle Immobilienverkäufe inklusive der tatsächlichen Preise. Auf dieser Basis gibt er Durchschnittspreise für Immobilien in Remscheid an. Ein durchschnittlich ausgestattetes, frei stehendes Einfamilienhaus mit etwa 180 Quadratmetern Baujahr 1980 kostet demnach rund 488.000 Euro. Eine vergleichbare Eigentumswohnung mit 80 Quadratmetern liegt bei rund 165.000 Euro, eine Doppelhaushälfte bei etwa 361.000 Euro.