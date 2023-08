Die Hymne für Klammerblues

In seiner Freizeit fährt Ralf Schnöring gerne Oldtimer – und schwelgt musikalisch in Erinnerungen.

Bei Ralf Schnöring begann alles mit der Band Barclay James Harvest.

Von Peter Klohs

Remscheid. Im Elternhaus hörte Ralf Schnöring so gut wie keine Musik. „Ich war ein Nachzügler“, erzählt er, „und meine Eltern waren schon relativ alt und hatten wenig mit Musik zu tun.“ Aber sein sechs Jahre älterer Bruder hörte in seinem Zimmer Musik auf LPs. Und durch die Mitgliedschaft im CVJM sowie den Musikunterricht in der Realschule kam Ralf Schnöring mit ernsthafter Musik in Berührung. „Im Musikunterricht beschäftigten wir uns mit Pink Floyd“, erinnert er sich. „Wir analysierten die ‚Atom Heart Mother‘-LP.“

Sehr weit entfernt von der Pink-Floyd-Musik sind die Töne auf Schnörings erster Platte nicht, aber nicht so komplex und weniger psychedelisch: Es war „Gone to earth“ der britischen Poprock-Gruppe Barclay James Harvest, die 1977 erschien. Das erste Stück auf der ersten LP-Seite hatte es Ralf Schnöring besonders angetan. „Das war ‚Hymn‘“, erzählt er. „Und dieses Stück war immer gut, um dazu Klammerblues zu tanzen und den Mädchen nahezukommen.“ Er lacht. „Entweder habe ich die LP im Kaufhof oder im Zack Zack gekauft. Wenig später, so erinnere ich mich, lernte ich mehr solche Musik kennen. Ein Freund von mir, den ich beim CVJM kennenlernte, hörte viel Musik in seiner Kellerwohnung. Auf Feten und Partys lief damals viel Status Quo, was verständlich war, denn diese Musik machte gute Laune. Da hatten wir auch noch mehr Haare als heute und konnten ansehnlich headbangen.“

Intensiver beschäftigte sich der heutige Geschäftsführer später mit der Musik von Eric Clapton und Bob Dylan. Und durch leidenschaftliche Schilderungen seines Klassenlehrers auch mit den Rolling Stones. „Der Lehrer schilderte ein Konzert der Stones, und danach gab es nur eins für mich: Das musste ich auch erleben.“ Obwohl ihm, wie er sagt, die Musik von Mick Jagger und Co. nicht durchgehend gefiel („In den 80er und 90er Jahren waren die Rolling Stones nicht gut“), schildert er den Live-Eindruck mit einem Wort: „Genial.“

Ralf Schnöring hat einige große Konzerte erlebt. Er erinnert sich gerne an ein Zwölf-Stunden-Konzert im Bochumer Ruhrstadion, bei dem die geballte Speerspitze der deutschen Pop- und Rockmusik auftrat: Westernhagen, Ulla Meinecke, Nina Hagen – und zum Schluss selbstverständlich Herbert Grönemeyer. „Das ist zwar mehr als 30 Jahre her, aber ich habe dieses Konzert in sehr guter Erinnerung.“ Elton Johns Abschiedstour hat er besucht („Hat mich nicht sehr beeindruckt“), in den letzten Jahren häufiger Udo Lindenberg. „Leider habe ich Pink Floyd nie im Konzert gesehen. Und das wird jetzt wohl auch nichts mehr.“

Eigentlich, so schildert er, sei er musikalisch recht schmerzfrei und könne sehr viel unterschiedliche Musik ertragen. Aber bei Marschmusik muss er passen, zu harter Rock sagt ihm nichts. „Ich bin zwar kein Kenner von klassischer Musik, aber ich höre sie gerne“, fügt er hinzu. Noch immer angefixt erzählt er von einem Besuch der US-Großstadt Chicago, bei dem er in der Downtown in einer Bar der dortigen „schwarzen“ Musik zugehört hat. Auch begeistert schildert er Besuche in einheimischen Kneipen in Portugal, in denen zuweilen extrem talentierte Amateurmusiker auftreten.

Als ein Musiker aus San Diego auf Tour in Remscheid wohnte

Durch die zeitzehrende Arbeit als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens ist das Hören von Musik in den letzten Jahren etwas in den Hintergrund getreten, was Ralf Schnöring bedauert. Etwas näher an der Musik war er, als ein auf Tour befindlicher Musiker ein paar Tage bei ihm wohnte. „Das war Justin Froese“, weiß Schnöring und erinnert sich gern an den Songwriter aus San Diego. „Aber sonst habe ich keinen Geheimtipp. So weit stecke ich in der Musikszene nicht drin.“

Zur Person

Ralf Schnöring wurde 1963 in Remscheid geboren und wuchs am Stursberg auf. Nachdem er lange Jahre in Lennep lebte, kehrte er vor 15 Jahren nach Lüttringhausen zurück und lebt seitdem dort. Er ist geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens Robust Habicht & Heuser GmbH mit Sitz an der Garschager Heide. In seiner spärlichen Freizeit fährt Schnöring gerne mit einem Oldtimer durch das Bergische.