Grundschule Honsberg: Was wird aus dem Ausbildungszentrum?

Die Grundschule Honsberg soll zum Ausbildungs- und Trainingszentrum werden. Doch die Politiker fragen kritisch nach.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Das RATZ, das Remscheider Ausbildungs- und Trainingszentrum für die Stadtverwaltung, wird wohl nicht so bald kommen wie von der Stadtspitze vermutlich erhofft. Es knirscht ein wenig in der Politik, die dem Projekt zustimmen muss. Nachdem nahezu alle Fraktionen und Gruppen im Stadtrat außerhalb der Gestaltungsmehrheit aus SPD, Grüne und FDP Gesprächs- und Informationsbedarf angemeldet haben, hat Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz das Thema wieder von der Tagesordnung von Hauptausschuss und Rat genommen. Man wolle die Fragen „in Ruhe abarbeiten“, sagt er im Gespräch mit dem RGA.

Mehr als drei Millionen Euro möchte die Stadt investieren, um aus der ehemaligen Grundschule Honsberg das RATZ zu machen und dort einen Teil der eigenen Ausbildung zu zentralisieren. Doch die Begeisterung, die die Verwaltungsspitze seit der Vorstellung der Pläne Anfang November versprüht, will nicht so recht auf die Politik überspringen.

Einige sähen das Geld lieber an anderer Stelle investiert, andere ärgern sich offenbar, quasi vor vollendete Tatsachen gestellt worden zu sein. Die CDU nannte den bisherigen Vorgang zum RATZ einen Tiefpunkt in der Kommunikation zwischen Verwaltung und den ehrenamtlichen Politikern.

Lesen Sie auch Verwaltung: So will Remscheid dem Nachwuchsmangel entgegenwirken Verwaltung: So will Remscheid dem Nachwuchsmangel entgegenwirken

Die Wählergemeinschaft Echt Remscheid stellte den Antrag, das Honsberger Gebäude wieder als Grundschule zu nutzen. Schließlich gebe es in diesem Bereich genügend Platzbedarf, auch mit Blick auf den OGS-Rechtsanspruch, der ab 2026 schrittweise kommt. All diesen Themen werde sich die Verwaltung nun noch mal annehmen, sagt Mast-Weisz. Dabei gehe es aber nur um das „Wie“ und das „Wo“, betont der OB: „Das Thema ‚mehr Ausbildung’ steht außer Frage, das tragen auch alle mit, mit denen ich gesprochen habe.“

Ohne die zusätzlichen Azubis riskiere man die Handlungsfähigkeit der Verwaltung. Mehr als 270 ganze Stellen, sogenannte Vollzeitäquivalente, werden laut einer Vorlage in den kommenden zehn Jahren frei, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, durch Teilzeitregelungen mehr als 400 Personen insgesamt.

Das sei im Wesentlichen nur durch eigene Azubis aufzufangen, sagt der OB. Allein in den eigentlichen Verwaltungsberufen benötige man deswegen in jedem Jahrgang 18 zusätzliche Auszubildende. Zahlen, bei denen das bisherige Ausbildungssystem an seine Grenzen stoße, so Mast-Weisz. Denn die Büros in der Verwaltung seien voll. Und die Mitarbeiter, die dem Nachwuchs etwas beibringen sollen, könnten das neben ihrer eigentlichen Aufgabe kaum mehr leisten.

Also wolle man Teile der Ausbildung ins RATZ verlegen, wo die Azubis auch gemeinsam an Projekten arbeiten können. „Das machen ja auch ganz viele Firmen so“, sagt Baudezernent Peter Heinze, der einen weiteren Aspekt sieht: „Das ganze Projekt ist auch eine Würdigung von Auszubildenden.“ Im Kampf um den Nachwuchs müsse man dem halt etwas bieten. „Das ist aber nicht die eigentliche Zielsetzung, sondern nur ein Randaspekt.“

Mögliche Standorte für ein solches Ausbildungszentrum seien im Vorfeld geprüft worden, heißt es in einer Vorlage der Verwaltung. Übrig geblieben sei nur die ehemalige Grundschule Honsberg. Das Gebäude sei stadtteilprägend und denkmalgeschützt, sagt Mast-Weisz. „Und wir müssen es ohnehin in Ordnung bringen.“ Deswegen habe sich die Verwaltung dafür entschieden. „Es ist immer besser, ins Eigentum zu investieren.“

Doch nun dreht das Konzept erst noch einmal eine Ehrenrunde. Man werde es komplett „neu denken“, kündigt der Oberbürgermeister an. Und erst wieder auf die Politik zukommen, wenn man „auf alle Fragen hoffentlich kluge Antworten“ habe. Wie lange das dauert, sei derzeit aber noch nicht abzusehen.

Hintergrund

Die Stadt Remscheid ist, zusammen mit den TBR, der zweitgrößte Arbeitgeber der Stadt und beschäftigt rund 2400 Menschen. Insgesamt wird in rund 30 Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen ausgebildet, neben den klassischen Verwaltungsberufen sind das unter anderem auch Erzieher, Forstwirte oder Kfz-Mechatroniker. Rund 30 Azubis fangen derzeit jedes Jahr an, das reicht aber nicht aus.

Standpunkt von Axel Richter: Azubis in den Betrieb

+ axel.richter@rga.de © Michael Sieber

300 000 Euro kostete es die Stadt, um die Grundschule Honsberg für die Rheinische Fachhochschule herzurichten. Die blieb nur kurz. Mehr als ein paar Dutzend junge Menschen mochten nämlich nicht zum Studium auf Honsberg kommen.

Nun soll die einstige Grundschule zum RATZ werden, so kürzelt die Stadt das von ihr geplante Remscheider Ausbildungs- und Trainingszentrum. 3,5 Millionen Euro will sie diesmal investieren und danach an der Martinstraße den eigenen Nachwuchs ausbilden. Den braucht die Stadt Remscheid, keine Frage. Remscheid braucht aber auch Platz für seine Schul- und Kindergartenkinder. Insbesondere die Innenstadt hat an ihren Schulen und Kitas schon heute ein massives Raumproblem.

Es spricht also einiges dafür, die ehemalige Grundschule als solche zu reaktivieren. Die Auszubildenden einer Stadt gehören zudem ins Rathaus oder zumindest in dessen Nähe. Am meisten lernt man bekanntlich in der beruflichen Praxis.