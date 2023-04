Lennep: Die Gans ist zurückgekehrt

Feierstunde für die gerettete Gans vom Gänsebrunnen in Lennep.

Remscheid. -zak- Die Gans, die zwischenzeitlich vom Brunnen am Röntgen-Museum in Lennep verschwunden war, ist an ihren angestammten Platz zurückgekehrt.

„Und wenn man es nicht wüsste, würde man kaum die Bruchspuren erkennen“, lobte der Vorsitzende von Lennep Offensiv Thomas Schmittkamp die Arbeit des Restaurators, der die Teile wieder zusammengeschweißt hat.

Die Galionsfigur aus Bronze war am 18. November 2022 verschwunden und einige Tage später bei einem Remscheider Metallverwerter verkauft worden. Einem aufmerksamen Mitarbeiter war es zu verdanken, dass sie nicht eingeschmolzen wurde. Das Unternehmen gab die Gans in drei Teilen im Lennep Laden ab.

Dass sie nun wieder zurückgekehrt ist, will Thomas Schmittkamp mit einer kleinen Feierstunde würdigen, die am kommenden Donnerstag, 6. April, um 14 Uhr am Gänsebrunnen beginnt, wie er beim Treffen von Lennep Offensiv in der vergangenen Woche berichtete.