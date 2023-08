Gamescom begeistert Remscheider Spielefans

Ein gewohntes Bild: Großer Andrang von Fans auch in diesem Jahr bei der Spielemesse Gamescom in Köln.

1220 Aussteller aus 63 Ländern auf 230.000 Quadratmetern Fläche: In Köln können sich die Besucher vier Tage lang austoben.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid/Köln. Es ist Donnerstagnachmittag, als der Remscheider Patrick Baur über das schier endlose Gelände der Messehallen in Köln-Deutz schreitet. Vom 23. bis 27. August findet hier die Gamescom, die weltweit größte Messe für Video- und Computerspiele, statt. Auf 230.000 Quadratmetern können sich Zocker, Nerds und Cosplayer (Fans, die in die Rolle fiktiver Figuren schlüpfen) ganz in ihr Element begeben und einige Tage lang austoben.

Neben Baur tun das nach offiziellen Schätzungen der Veranstalter in diesem Jahr über eine Viertelmillion weitere Spielefans. 1220 Aussteller aus 63 Ländern wollen Interessierten die große, weite Welt der Videospiele näherbringen.

2020 machte sich der Remscheider in der Gaming-Branche selbstständig

Patrick Baur begreift die Messe für sich als Chance. Der 39-Jährige Familienvater wurde in Hückeswagen geboren, lebte lange in Remscheid, arbeitet nun in Solingen. 2020 machte er sich in der Gaming-Branche selbstständig – und schuf zusammen mit Gerrit Kremer und Marcel Fitzek die Doppelpass Digital GmbH. Prunkstück dabei: Die „Pro League“. In der Fußball-Simulation Fifa (ab 2024: EA Sports FC) soll den Spielern ermöglicht werden, statt eines gesamten Teams einzelne Spieler zu steuern – und im Wettbewerbsmodus gemeinsam im Elf-gegen-Elf vor dem Bildschirm (oder besser: der Leinwand) zu sitzen und dem jeweiligen Team mit dem individuell gesteuerten Spieler zum Erfolg zu verhelfen.

Die Gamescom nutzt Baur vorwiegend zum Netzwerken: „Ich komme in Kontakt mit den verschiedensten Leuten, die allesamt mit großer Erfahrung im Gamingbereich aufwarten können. Deshalb bin ich auch drei Tage hier, alles andere wäre eine unterlassene Chance“, so Baur. Ein großer Zocker sei er, auch in der Jugend, nicht gewesen: „Es beschränkte sich schon damals eher auf meine große Leidenschaft: Die Fußball-Manager-Spiele von EA, die 2014 eingestellt wurden.“

Neben Gamern kommen auch Familien und Politiker zur Gamescom

Von der Gamescom ist Baur dennoch begeistert: „Es ist wieder so voll, dass man sein eigenes Wort kaum versteht“, sagt er, als er gerade zwischen den Ständen von Sega, Nintendo und RTL hindurchspaziert. Das liege auch an den Ferien in einigen Teilen Deutschlands, die Familien gerne für Ausflüge, wie etwa nach Köln, nutzen würden. Zudem seien hochrangige Politiker in den Messehallen unterwegs: „Erst vor wenigen Minuten habe ich Wirtschaftsminister Robert Habeck an einem Stand gesehen“, sagt Baur über den Grünen.

Zustimmung bekommt er von Fiona Gundermann (27). Die studierte Gamedesignerin aus Remscheid ist wie selbstverständlich auf dem Messegelände unterwegs. Im Telefongespräch hakt sie einmal nach. Auf die RGA-Nachfrage „Sind Sie auf der Gamescom?“ antwortet sie: „Tut mir leid, das habe ich jetzt nicht verstanden, es ist so unglaublich laut hier auf der Gamescom.“

Gundermann ist seit ihrer Kindheit begeisterte Zockerin. Mittlerweile ist sie im Vorstand des eSport Clubs Solingen e.V., hat ihre Leidenschaft nie verloren. Auch sie bewundert den sozialen Aspekt der Gamescom: „Der Austausch mit Gleichgesinnten ist ein unterschätzter Aspekt der Messe.“

Vielfalt und Geheimtipps

Ein Highlight ist für Fiona Gundermann der Bereich mit den neuesten Indie-Erscheinungen auf dem Spielemarkt. „Generell haut die Vielfalt an Spielen einen aber um.“

Zeitraum

Für Spielefans ist die Gamescom seit Donnerstag, 24. August, und noch bis Sonntag, 27. August, geöffnet. Während Freitag und Samstag früh ausverkauft waren, gibt es für Sonntag noch Restkarten: www.t1p.de/3g5pt