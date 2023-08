Hasten: Die „Filiale“ feiert in bester Laune

Stadtteilfest

+ © Doro Siewert Auf dem Richard-Lindenberg-Platz wurde gefeiert, in der Hammesberger Straße gefeilscht. © Doro Siewert

Die IG Hasten hatte zum Stadtteilfest mit Trödelmarkt geladen. Es war neben dem Feuerwehrfest die zweite große Aktion im Stadtteil an diesem Wochenende.

Von Sabine Naber

Remscheid. Die Hastener verstehen es, zu feiern. Das war mal wieder am Samstagabend zu sehen, als der Richard-Lindenberg-Platz zum geselligen Treffpunkt des Stadtteils wurde und die Band Framework den Platz rockte.

„Es war eine Bombenstimmung. Ein richtig schöner Abend, an dem fröhlich getanzt und gesungen wurde“, freute sich Gerhard Röttger, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Hasten (IGH), dass sich das Wetter, nach dem regnerischen Start am Nachmittag, wieder gebessert hatte. Es war am Wochenende das 27. Mal, dass die IGH das Stadtteilfest auf die Beine gestellt hatte.

Zum Beginn am Samstagmittag um 14 Uhr finden traditionell Tanzvorführungen auf der Bühne statt. In diesem Jahr präsentiert vom „Verve Dance-Center“ und dem Tanzraum Remscheid. Die Ehrenamtler der IG bedienen die Gäste am Bier- und Weinstand.

„Anfangs hatten wir Sorge, dass uns die Ladesäulen für die E-Autos im Wege sein würden, wenn wir die Stände auf dem Platz aufbauen. Aber wir haben eine von ihnen in den Weinstand integriert und den Bierstand einfach ein bisschen weiter weg positioniert. Das war eine gute Lösung, die Wagen kamen sich nicht zu nahe“, befand Röttger.

Auch für Andersens Waffelbäckerei, die Eis-, Saft- und Dönerstände war noch Platz genug. Dazwischen waren Bierzelt-Garnituren aufgebaut, an denen die Hastener und ihre Gäste gemütlich zusammensaßen. Ein wenig am Rand drehte sich auf der einen Seite des Platzes das Kinderkarussell, während an der anderen die Gulaschkanone stand. Und auch das Kinderschminken gehörte zum Programm.

Die zweitägige Trödelmeile entlang der Hammesberger Straße und auf einem Teil der Rudloffstraße nahm erst am Sonntag so richtig Fahrt auf. Schuld war das nasse Wetter am Tag zuvor. „Den Auf- und Abbau haben wir am Samstag trocken überstanden. Aber dazwischen hat es so geregnet, dass wir unser Zelt noch mit einer Plane abdecken mussten“, erzählten Anke und Sara Müller. Mutter und Tochter hatten in ihren Schränken aussortiert und verkauften überwiegend Kleidung. „Wir waren auch schon im vorigen Jahr dabei. Hier macht das Trödeln noch Spaß“, waren sich die beiden einig.

„Was kostet die schwarze Hose“, hieß es am Stand nebenan. „Fünf Euro“, sagte die Trödlerin. Nachdem man sich auf vier geeinigt hatte, wechselte das gute Stück die Besitzerin. „Ich sammle das ganze Jahr über Sachen, kriege auch viel geschenkt von Bekannten, die wissen, wie gerne ich auf Trödelmärkte gehe“, sagt Ingrid Struck. Und erzählt, dass sie einen kaufmännischen Beruf hatte und dann als Rentnerin in dieser Richtung einfach weiter gemacht habe, weil es ihr so viel Spaß macht. „Irgendein Hobby muss man doch haben“, findet sie. Mal laufe Kleidung, mal würden die Leute mit ihr um Porzellan oder Gläser feilschen.

Ein Computerspiel hatte Piet (10) gefunden. Und drei Euro seines Taschengeldes dafür ausgegeben. „Das ist relativ günstig. Und ich finde gut, dass man es zu zweit, aber auch alleine spielen kann.“ Für stimmungsvolle, musikalische Unterhaltung sorgte am Sonntag die Monheimer Coverband Koloss, die als Duo (Roger Schüller und Oliver Gärtner) auf der Bühne stand.

„Rund 30 Leute braucht man für so eine Veranstaltung. Aber das Wichtigste ist, dass wir wieder was machen können. Und dass wir Unterstützung von der Stadt bekommen. Die TBR stellt die Schilder auf, das wäre für die Vereine sonst finanziell nicht zu schaffen“, so Gerhard Röttger. Solche Feste seien nicht nur für den jeweiligen Stadtteil, sondern für ganz Remscheid enorm wichtig: „Sie halten das Image der Stadt hoch“, ist er überzeugt.

Hintergrund

Ziele der IG Hasten ist es, die Entwicklung des Stadtteiles aktiv mitzugestalten, um so die Lebensqualität durch ein lebendiges und attraktives Umfeld zu erhöhen. Die IG lädt traditionell zum Stadtteilfest und zum Weihnachtstreff ein.