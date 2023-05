Street Food Festival lockt Jung und Alt in den Stadtpark

Das neue Konzept ging auf: An den Essensständen bildeten sich lange Schlangen.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Der Name ist leicht verändert, das Konzept auch etwas - den Remscheidern war es egal, sie kamen trotzdem in Scharen: Am Wochenende lockte das Street Food Festival in den Stadtpark. Als Nachfolger des Park Food Festivals und erstmals unter neuer Führung: Nathalie Harbig von der Tat & Drang GmbH hatte von Markus Kärst übernommen und das Remscheider Festival in ihre Tour mit mehr als 20 ähnlichen Veranstaltungen eingegliedert.

31 Foodtrucks und Stände boten Leckeres und teils Außergewöhnliches an, Crepes nach brasilianischer Art zum Beispiel oder auch French Tacos und Hot Dogs aus Karotten. „Die Remscheider sind schon bereit, auch mal neue Sachen zu probieren“, stellt Uwe Feller fest, der wieder mit seinem Frittenwerk-Truck dabei war: „An jedem Stand ist eigentlich immer etwas los.“

Die Zeiten, als sich die Festivals gegenseitig mit möglichst exotischen Speisen zu überbieten versuchten, bis hin zu frittierten Heuschrecken, seien allerdings vorbei, sagt Veranstalterin Nathalie Harbig: „Das ist inzwischen ja auch fast nicht mehr möglich.“ Heute dürfte es auch mal etwas Bekanntes und Bewährtes sein, dann aber eben richtig gut und authentisch.

Der Bacon Bomb Burger von Big Smoker sei zum Beispiel seit Jahren schon ein Magnet: „Ich weiß nicht, wie der das macht, aber immer wenn der Smoker aufgeht, stehen da plötzlich 30 Männer drumherum.“ Oder die thailändische Schweinshaxen von Troksoong: „Das Rezept hat die Inhaberin von ihrer Großmutter aus Bangkok mitgebracht.“

Street Food Festival: Das sagt Ex-Veranstalter Markus Kärst

Auch Markus Kärst war wieder mit dabei, diesmal ausschließlich als Anbieter, wie in den Vorjahren gab es Pulled Lachs aus dem Smoker. „Ich freue mich für Remscheid, dass die Veranstaltung Bestand hat“, sagt der Inhaber des Hotel Kromberg. „Und als Remscheider freue ich mich, dass es hier so geiles Essen gibt.“

+ Jatta Food waren aus dem Saarland nach Remscheid gekommen - und zeigten sich ganz begeistert von der Location im Stadtpark. Die Remscheider wiederum freuten sich über ihre jamaikanischen Spezialitäten. © Doro Siewert

Zuletzt sei es immer schwieriger gewesen, gute Trucks und Stände nach Remscheid zu lotsen - auch weil viele mit Nathalie Harbig auf Tour waren. Ihre Firma veranstaltet zwischen Mai und September nahezu jedes Wochenende ein Festival. Awa und ihre senegalesische Speisen, frisch mit dem Europäischen Street Food Award ausgezeichnet, kämen zum Beispiel aus Wuppertal, berichtet Kärst: „Die wollte ich immer schon mal haben, die konnten aber nie, weil sie mit Nathalie unterwegs waren.“ Nun hat es geklappt.

Neben dem Essensangebot setze sie auf Familienfreundlichkeit, sagt Harbig: „Ich möchte, dass die Leute hier zusammen kommen und die Möglichkeit haben zu kommunizieren.“ Dabei spiele das Programm für die Kinder eine wichtige Rolle, betont die Mutter von zwei Kindern aus eigener Erfahrung. So lange die mit Schminken und Zaubervorführungen oder auf dem Spielplatz beschäftigt sind, haben die Eltern Zeit für Wraps aus Blätterteig, frittierte Reisbällchen - oder einfach auch mal einen Kaffee.

+ Die neuen Veranstalter haben das Kinderprogramm noch einmal ausgebaut. Das kam bei Kindern wie Eltern gut an. © Doro Siewert

Street Food Festival im Stadtpark: Die Bilanz

Abgesehen von einer kleinen Delle am frühen Samstagabend, ausgelöst durch einen Regenschauer, seien die Besucherzahlen bei ihrer Remscheid-Premiere gut gewesen, so Harbig. Und die Umsätze der Stände auch. „Nach Corona war das für uns alle ja ungewiss“, sagt Uwe Feller vom Frittenwerk-Truck. Aber aktuell laufe es für die meisten Anbieter sehr gut: „Es ist eigentlich mehr denn je.“ Viele Leute würden sicherlich sparen, meint Feller. Aber offensichtlich nicht bei solchen Events.

Probleme hätten eher Veranstaltungen, die im Vorfeld schon viel Geld verlangen, lautet Nathalie Harbigs Theorie. Konzerte mit Ticketpreisen im dreistelligen Bereich zum Beispiel. Zum Street Food Festival könne man hingegen einfach mal vorbeischauen - und vor Ort entscheiden, was man ausgibt. „Im schlimmsten Fall war ich eine Stunde im Park spazieren“, sagt Harbig. Im besten Fall entdeckt man gegrilltes Hühnchen nach jamaikanischen Rezept. Ganze frittierte Zwiebeln. Oder frischer Eistee, der nur drei Minuten nach dem Aufbrühen eiskalt vor dem Gast steht.

Termine

Auf der weiteren Tour macht das Street Food Festival noch einige Male nahe Remscheid halt. Vom 2. bis 4. Juni im Leverkusener Neulandpark zum Beispiel, Ende Juli auf dem Gummersbacher Steinmüller-Gelände, dazwischen noch in Dortmund und Hamm.