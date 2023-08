Die Busfahrt bleibt in Remscheid eine Glückssache

Schüler kommen zu spät zum Unterricht, Pendler nicht pünktlich zur Arbeit.

Remscheid. Eigentlich sollten die Busse längst wieder verlässlich rollen und die vielen Ausfälle als Spätfolgen der Corona-Jahre der Vergangenheit angehören. Mit dem Diensteintritt von 15 neuen Fahrerinnen und Fahrern im Juli 2022 werde sich „das Problem entschärfen“, hatte Stadtwerke-Chef Prof. Dr. Thomas Hoffmann damals im Gespräch mit dem RGA versprochen. Doch daraus wurde nichts.

Nach den Sommerferien warteten wieder viele Schülerinnen und Schüler, Berufspendler und wer sonst in den Morgenstunden auf den Bus angewiesen ist, vergebens an den Haltestellen. Das hat Folgen. Ein Leserbriefschreiber berichtete dem RGA: Seines hohen Alters wegen würde er längst gern auf den Führerschein verzichten. Macht er aber nicht, weil der Bus nicht kommt.

Sehr viel lauter entlud sich der Frust in den sogenannten sozialen Netzwerken. Allerdings steht das Geschimpfe dort im Widerspruch zum aktuellen Stimmungsbild zum Beispiel an der Sophie-Scholl-Gesamtschule.

Sie zählt mehr als 1000 Buskinder, doch Schulleiter Michael Pötters zeigt sich gelassen: „Die Lage ist nicht vergleichbar mit der vor einem Jahr.“ Damals hatte sich der Schulleiter angesichts zahlreicher Ausfälle noch hilfesuchend an die Verkehrsbetriebe gewandt.

Alles halb so schlimm also? Fakt ist: Den Busunternehmen fehlen weiterhin Fahrerinnen und Fahrer in großer Zahl. 240 Planstellen haben die Verkehrsbetriebe Remscheid insgesamt – die Männer und Frauen steuern die 89 Busse, die normalerweise täglich auf den Remscheider Straßen unterwegs sind. Doch für die Kollegen, die in Rente gehen, finden die Stadtwerke zu wenige Nachfolger. Hintergrund: Wer einen Bus fahren kann, ist auf dem Arbeitsmarkt so begehrt wie selten zuvor.

Bei den Unternehmen bleiben viele Planstellen deshalb unbesetzt. Ausfälle wegen Krankheit sind in Remscheid kaum aufzufangen. Obwohl Kollegen mit Busführerschein aus der Verwaltung und aus den Werkstätten der Verkehrsbetriebe einspringen.

„Ich bin damit genauso unzufrieden wie jeder andere“, sagt Armin Freund, Leiter des Geschäftsbereichs Mobilität bei den Stadtwerken Remscheid. „Dabei weiß ich, dass meine Empathie niemandem weiterhilft.“

Am Donnerstag nächster Woche soll sich der Stadtwerke-Mann vor den Politikern in Remscheid verantworten. Die CDU fragt nach einem Notfallplan für die ausfallenden Busse und richtet sich damit direkt an Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD). Als Chef des Konzerns Stadt müsse er sich „auch um dieses Thema kümmern“.

Mast-Weisz reagiert prompt: „Der CDU sähe es natürlich gern, ich würde im Rathaus kündigen und Bus fahren.“ Allerdings wisse er um den Ernst der Lage. „Der Schul- und Berufsverkehr muss funktionieren“, fordert er.

Immerhin: Ab Samstag sind erstmals sechs neue Fahrerinnen und Fahrer auf den Bussen der Stadtwerke unterwegs. Zehn neue wurden 2023 insgesamt eingestellt. „Wir führen zudem weitere Bewerbungsgespräche“, berichtet Stadtwerke-Chef Thomas Hoffmann. Und hofft jetzt erneut darauf, dass sich das Problem auf den Linien in Remscheid entspannt. | Standpunkt

Ausbildung

Die Stadtwerke bilden selbst Busfahrer aus. Die haben danach ihren Job so gut wie sicher, denn die Stadtwerke brauchen dringend neue Fahrerinnen und Fahrer. Die Ausbildung mit Personenbeförderungsschein dauert sieben bis acht Monate. Voraussetzung ist der Realschulabschluss und der Führerschein der Klasse B. Kontakt gibt es im Internet.

Standpunkt von Axel Richter: So geht Klimaschutz nicht

+ axel.richter@rga.de © Michael Sieber

Wer einen Führerschein für Bus und Lkw vorweisen kann, der kann sich seinen Arbeitgeber heute aussuchen. Es muss also niemand für die Stadtwerke Remscheid und schon gar nicht für ein Unternehmen arbeiten, das in ihrem Auftrag unterwegs ist und in aller Regel weniger bezahlt. Auf den Linien in Remscheid sorgt das für zahlreiche Ausfälle und erklärt ein Stück weit den Umstand, dass die Straßen aktuell wieder besonders voll sind. Mal ehrlich: Spricht da einer noch von Verkehrswende? Solange sich die Menschen nicht auf ein Verkehrsmittel verlassen können, so lange werden sie es nicht nutzen.

Der Senior, der den Führerschein liebend gern abgeben würde, es aber nicht tut, weil kein Bus ihn mitnimmt, spricht diesbezüglich Bände. Doch damit nicht genug. Viele, die den Umstieg gewagt haben, werden ihn spätestens dann bereuen, wenn sie ein ums andere Mal an der Haltestelle stehen gelassen worden sind und danach zum Auto zurückkehren. So geht Klimaschutz nicht.