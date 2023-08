Wie wird Remscheid „die Be-sitzbare Stadt“?

Remscheid. Pausenpunkte schaffen, um so den Weg aus den Stadtteilen in die Innenstadt zu erleichtern, das ist das Ziel des Projekts „Die Be-sitzbare Stadt“. Am heutigen Dienstag findet die Auftaktveranstaltung statt, die um 17 Uhr im Neuen Lindenhof, Honsberger Straße 38, beginnt. Interessierte sind eingeladen. wey