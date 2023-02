Die Alleestraße verliert ihren Hennes

Hans Wiemer muss nach 42 Jahren seinen beliebten Imbiss schließen. Die Gesundheit fordert ihren Tribut.

Remscheid. Eine Alleestraße ohne Hennes. Undenkbar eigentlich. Aber doch schon bald Realität. Hans Wiemer, Betreiber des Imbiss Beim Hennes, wird ab dem 18. März nicht mehr hinter dem Verkaufstresen stehen. Der 58-Jährige war in den vergangenen 42 Jahren zwar nur ein kleines Rädchen im Getriebe der Haupteinkaufsstraße, aber mit Sicherheit eines seiner bekanntesten Gesichter.

Nachdem er seine Entscheidung vergangenes Wochenende bei Facebook in „Remscheider unter Remscheidern“ bekanntgegeben hatte, gab es mitfühlende Reaktionen ohne Ende. „Bitte nicht“ war die häufigste und fast flehentliche Botschaft, die Hans Wiemer mit in den Ruhestand nimmt. „Ich hätte nicht gedacht, dass meine Entscheidung so eine Welle in den sozialen Medien auslöst“, meint Hennes erstaunt. Das Ende war alternativlos. Wiemer folgt der dringenden Empfehlung der Mediziner, ganz aufzuhören. Teil-Berufsunfähig ist er bereits.

Hennes schließt: Lange Schlangen vor der Bude

Die Anteilnahme drückte sich danach in den Schlangen aus, die sich mittags vor seiner Bude, die er seit 17 Jahren neben dem Eingang zum Inferno im mittleren Teil der Allee betreibt, bildete. Hot Dogs, Wurst, Pommes, Hamburger, Frikadellen und Schnitzel verkauft der Hückeswagener. Und natürlich seinen Nudelsalat, eine geschätzte Eigenkreation nach dem Rezept seiner Oma.

Seine Gäste haben ihn auf seinen 13 Quadratmeter Imbissfläche als stets freundlichen, angenehmen Gastronomen kennengelernt. „99 Prozent meiner Kunden kenne ich und von 50 Prozent weiß ich, was sie bestellen.“

Gebürtig aus der Eifel und im Herzen Rheinländer, kennt Wiemer die wechselvolle Geschichte der Alleestraße wie kein Zweiter. In jungen Jahren hat er dort an der Seite seines Schwagers Taschenschmuck feilgeboten. Sesshaft wurde er mit der Holzhütte an der Engels-Passage vor dem Brücken-Supermarkt. 15 Jahre betrieb Hennes die „Hot-Dog-Bude“, wie sie im Volksmund hieß. Bis sie niederbrannte. Nie ermittelte Täter hatten einen Weihnachtsbaum druntergeschoben und angezündet. Zehn Jahre verbrachte er danach mit einem Geschäftspartner in den Allee-Arkaden. Die Spezialisten nannte sich die Gastro mit Bewirtung drinnen.

Hennes schließt: Wiemer hatte 15 Jahre nicht einen Tag Urlaub

Die gibt es vor dem Inferno nicht mehr. Nachdem sich die Wege der Partner getrennt hatten, wählte Wiemer eine kleinere Variante, um die hohen Mietkosten zu drücken. Vor dem heutigen Inferno hatte der Geschäftsmann eine sehr gute Zeit. „Es waren bombastische Jahre“, sagt er. Mittags von 11.30 bis 15 Uhr findet das Hauptgeschäft statt. In Spitzenzeiten hatte er zwischen vier bis sechs Helfer hinter dem Tresen. Seit Februar stehen ihm noch Irina Kaiser und Claudia Laubach zur Seite. Der Imbiss ist Anlaufstelle für viele Berufstätige, aber auch Passanten. Für Hennes war sie sein Leben.

In der „Hot-Dog-Bude“ arbeitete er 15 Jahre durch. „Ohne einen Tag Urlaub“, meint Wiemer. Bis heute steht er früh morgens auf. Wenn der Verkauf um 9.30 Uhr losgeht, hat Hennes bereits vier Stunden hinter sich, um die Vorbereitungen zu treffen. Mittlerweile fährt er, um seinen Körper zu schonen, bereits nachmittags nach Hause. Die restliche, tägliche Öffnungszeit bis 19 Uhr decken seine Mitarbeiterinnen ab. Eingebettet zwischen Billigheimern und leeren Schaufenstern hat Hans Wiemer den Niedergang der Fußgängerzone durchlitten. „Als früher der Kaufhof noch da war, was waren das für Zeiten“, seufzt der angehende Pensionär. „Dass die Stadt neue Lampen hinstellt, wird die Allee nicht retten.“

Wiemer hatte sein Auskommen, das aber, angefeuert durch Pandemie, Energie-Krise, Inflation und steigende Personalkosten immer schmaler geworden war. Nun zieht er aus finanziellen, vor allem gesundheitlichen Gründen die Reißleine – mit zwei weinenden Augen.

Mehr Bewegung im Ruhestand

Es gibt aussichtsreiche Verhandlungen mit einem Nachfolger, der im März den Imbiss Beim Hennes übernehmen will. Der möchte, so Hans Wiemer, das Angebot beibehalten, aber um Döner erweitern.

Hans Wiemer, der in seinen 13 Quadratmetern Imbiss nicht viel Bewegung hatte, will im Ruhestand seinen Sport weiterpflegen, dreimal wöchentlich 10 Kilometer Laufen. Und noch ein bisschen mehr Urlaub machen. Er liebt Südtirol, seit 15 Jahren reist er immer wieder gerne ins Dorf Goldrain im Vinschgau.