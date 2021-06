Dickes Gebäude wollen auf die große Festival-Bühne

Musiker

+ © Michael Sieber Will den Bandcontest gewinnen: Tim Foitzik. © Michael Sieber

Beim Vorentscheid am Chiemsee geht es um den spektakulärsten Auftritt ihrer jungen Karriere. Gewinner erhält auch Pokal und 1500 Euro.

Von Andreas Weber

Am 6. Mai geht es für Dickes Gebäude ums Ganze. Beim Bandcontest-Finale auf dem Chiemsee-Summer-Gelände spielt die Remscheider Band um den spektakulärsten Auftritt ihrer jungen Karriere.

Dickes Gebäude sind eine von acht Bands, die die Chance haben, die große Zeltbühne bei dem viertägigen Festival in Bayern am 19. August zu eröffnen. Bei einem Online-Voting hatten sich Tim Foitzik (Gitarre), Robin Witte (Bass), Matthias Enders (Schlagzeug), Jonas Krampe (Keyboards) und Jakob Kutter (Gesang) unter 20 Bands für den Vorentscheid qualifiziert. In Übersee am Chiemsee können die jungen Remscheider nun schon einmal unter Live-Bedingungen und vor Publikum (der Eintritt ist frei) das Festival-Gelände kennenlernen und eine musikalische Visitenkarte abgeben. Dickes Gebäude, die am 13. Mai 2016 ihr erstes Album „Blitzlichtgewitter“ vorstellten, treten mit ihrem energetischen Mix aus Rock/Elektro gegen Rap Squad One (Schwarzwald), Broach und Used Look (beide Traunstein), Skakin´ Sun (Dortmund), The Unduster (Simbach), Footprint Project (Berlin) und Lutopia Orchestra (Lübeck) an. Eine Fachjury wird am 6. Mai den Sieger des Bandcontest-Finales küren. Den Gewinnern winkt ein Pokal, eine Prämie von 1500 Euro sowie einen Auftritt auf der großen Bühne.

Auf der Newcomer-Bühne sind Dickes Gebäude auf jeden Fall dabei

Headliner des diesjährigen Festivals werden Casper, Biff Clyro, Billy Talent, The Offspring, Beginner, Scooter, Wanda und Clueso sein. Selbst wenn es mit Platz 1 nicht klappt, gibt es keinen Verlierer. Der Zweit- und Drittplatzierte erhalten 700 bzw. 300 Euro. In jedem Fall werden Dickes Gebäude bei dem renommierten Festival vom 16. bis 19. August dabei sein. Denn alle zwanzig Bands, die es bereits ins Online-Voting geschafft hatten, werden auf jeden Fall auf der kleineren Newcomerbühne am Chiemsee spielen. Jeweils 35 000 Besucher lockte das Open Air jährlich in den oberbayerischen Luftkurort. Neben dem Summer Jam am Fühlinger See erwarb sich das Chiemsee Reggae Summer seit 1995 einen Ruf als das Reggae-Festival in Deutschland. Unter leicht verändertem Namen gab es am Chiemsee im August 2014 eine Kurskorrektur mit einem breiter aufgestellten Programm, das seinen Schwerpunkt neben Reggae und Hip-Hop auf Rock und Elektro erweiterte.