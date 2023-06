Kirchenkreis verliert einen Macher

Gemeinschaft der 16 Gemeinden im Bergischen will schneller werden – so wie der scheidende Diakonie-Chef.

Remscheid. Florian Schäfer ist keiner, der lange fackelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und der ersten Fluchtwelle von Frauen und Kindern nach Westen ging es darum, schnell zu sein. Also stampfte der Geschäftsführer der Diakonie im Evangelischen Kirchenkreis Lennep eine Anlaufstation für die Menschen aus dem Boden. Für die Beteiligung von Gremien und Arbeitskreisen blieb keine Zeit.

„Er hat nicht immer ganz kirchenrechtskonform gehandelt“, hält Superintendentin Antje Menn deshalb mit Schmunzeln fest. „Aber die Verkündigung Jesu und sein Handeln haben immer zueinander gepasst.“ Sie weiß: Mit Florian Schäfer, der sich im Bergischen Land neuen beruflichen Aufgaben zuwendet, verliert der Kirchenkreis, dem sie als Chefin vorsteht, einen Macher und Impulsgeber.

Schnell sein, serviceorientiert und nah bei den Menschen. Das sind Ziele, denen sich das oberste Parlament des Kirchenkreises auf seiner Kreissynode verschrieben hat. Dazu will die Gemeinschaft der Gemeinden in Remscheid und Umgebung schlanker werden und verkehrt dazu einen Prozess in sein Gegenteil, der vor 20 Jahren für gut befunden worden war. Partizipation hieß damals das Zauberwort. Die Gläubigen wurden mitgenommen. Allerdings führte das auch dazu, dass heute 202 Stellen involviert sind, wenn es um finanzielle und personelle Fragen geht. Zu viele, wenn es schnell gehen soll.

Um schlanker und schneller zu werden, will sich der Kirchenkreis nun in einen „Erprobungsraum“ begeben. In diesem geschützten Raum soll überlegt und debattiert werden. Drei bis fünf Jahre lang. Dann soll ein Ergebnis stehen. Allerdings muss sich der Kreissynodalvorstand bei der Landeskirche zunächst um einen solchen Erprobungsraum bewerben.

Dass Kriege und Krisen keinen Aufschub dulden zeigte sich in der Pandemie, im Ukraine-Krieg. Und das zeigt sich im Klimawandel, der den Kirchenkreis ebenfalls vor große Herausforderungen stellt. Bis 2035 will die Evangelische Kirche im Rheinland klimaneutral sein. Das wird nicht leicht angesichts der Gemeinde- und Pfarrhäuser, die sich heute in ihrem Besitz befinden. Und erst recht nicht angesichts der Kirchen, denn als die gebaut wurden, machten sich die Menschen über so etwas wie eine menschengemachte Erderwärmung noch keine Gedanken.

Zwischen den 50er und 80er Jahren habe die Evangelische Kirche annähernd 5000 neue Gebäude errichtet, berichtet Antje Menn: „Jetzt stehen wir da mit diesem segensreichen Erbe.“ Also muss der Kirchenkreis energetisch sanieren, was sich energetisch sanieren lässt. Neu geschaffen wird dazu die Stelle einer Klimaschutzkoordinatorin. Doch auch das ist klar: Die Gemeinden werden sich auch von Gebäuden trennen müssen.

Sparen will der Kirchenkreis lieber an Gebäuden, nicht an der Seelsorge vor Ort. Dazu arbeitet die Gemeinschaft der Gemeinden an einer Zusammenlegung der Verwaltung mit dem Kirchenkreis Leverkusen. So sollen Synergien geschaffen werden, die Standorte Lennep und Burscheid aber erhalten bleiben.

Florian Schäfer sieht seinen ehemaligen Arbeitgeber auf einem guten Weg. Einen Nachfolger für ihn sucht der Kirchenkreis noch. Am Montagabend fand das letzte Vorstellungsgespräch statt.

Kirchenkreis

Der Evangelische Kirchenkreis Lennep zählt 16 Gemeinden unter anderem in Remscheid, Wermelskirchen, Radevormwald und Hückeswagen. An der Spitze steht Superintendentin Antje Menn. Sie ist Dienstvorgesetzte der Pfarrer sowie der kirchlichen Mitarbeiter.