„Brennender Paketzusteller“ erinnert sich: 8. Dezember ist der zweite Geburtstag

Absturzkatastrophe jährt sich zum 30. Mal

Nach 24 OPs hat er weitere abgelehnt. Die rechte Hand ist nicht amputiert worden – Stefan Richter.

Der „brennende Paketzusteller“ erinnert sich. Positive Einstellung und Frau Kirsten halfen.

Von Thomas Wintgen

Für Stefan Richter (54) begann der 8. Dezember 1988 unspektakulär. Der Paketzusteller hatte morgens mit einem Kollegen den Bezirk getauscht, weil der sich am Hasten nicht auskennt. Im Gegensatz zu ihm. Für den Kollegen wäre es eine ziemliche Irrfahrt gewesen. Richter hingegen hatte nur noch drei, vier Sendungen im Auto, wäre kurz darauf fertig und weg gewesen.

„Hätte ich im Auto gesessen, wäre ich wohl nicht mehr herausgekommen.“ Die Kerosinflamme des aufprallenden Kampfjets schoss der Länge nach durch das Fahrzeug. Richter stand in dem Moment draußen vor der Firma Rehnus, Haus Nr. 103. Im nächsten Moment brannte er. Ein Zeuge berichtete später: „Ich stand vor dem brennenden Zusteller.“ Der erinnert sich: „Ich weiß nur, dass es geknallt hat – und dann hab’ ich gebrannt. Brennendes Kerosin ist auf mich gefallen.“ Das kann man nur ersticken, nicht löschen. Richter läutete, stand dann brennend im Treppenhaus. „Frau Berg kam zu Hilfe und erstickte die Flammen.“

Richter war wach und bei Bewusstsein, bis ihn die Sanitäter abgeholt haben. Es wollte noch jemand die Decke wegziehen, um zu sehen, wer darunter lag – das hätte allerdings die ganze Haut mit abgezogen. Den Sanitätern im Rettungswagen sagte der Paketzusteller: „Gebt mir was gegen die Schmerzen!“

Ein Hubschrauber brachte ihn in die Klinik. Gattin Kirsten – die beiden waren gerade ein halbes Jahr verheiratet – fuhr aufgrund eines Hinweises in die Unfallklinik Köln-Merheim, häufige Adresse in Fällen schwerer Verletzungen. „Hier ist Ihr Mann nicht – versuchen Sie es in der Uni-Klinik Aachen.“ Sie fuhr nach Aachen. Da war er auch nicht. Kirsten Richter fragte die Kriminalpolizei und die Bundeswehr. Der Schwiegervater kam dann auf die Idee, es im Bergmannsheil Bochum zu versuchen, bekannt für Hauttranplantationen. Etwa um 21 Uhr rief sie dort an. „Ja, hier ist jemand – wer ist das denn?“

38 Prozent der Haut waren verbrannt

Richter lag im Schockraum, war im künstlichen Koma. Ärzte ergriffen lebensrettende Maßnahmen und trugen tote Haut ab. Nach zwei Wochen erwachte Richter aus dem Koma. 38 Prozent seiner Hut waren verbrannt – vor allem Kopfhaut und Hände. Die rechte Hand wollten die Ärzte eigentlich abnehmen. Gattin Kirsten lehnte ab: „Der kriegt das schon wieder hin“, sagte sie.

Es begann die erste Wiederherstellungs-Operation. Am Ende waren es 24 große OPs in einem Jahr. Richter: „Die wollten noch mehr machen, aber ich nicht mehr.“ Das hat aber nichts damit zu tun, dass er von Haus aus „immer ein positiv denkender Mensch“ sei – „je schlimmer es wird, desto ruhiger werde ich.“

Beim Psychiater war er nie. Sein bester Psychiater sei seine Frau. „Wir haben uns gegenseitig aufgebaut. Mit 24 war ich zu jung, um mich hängen zu lassen.“ Er denkt an die beiden Söhne. „Ich bin jetzt Opa – das wäre der falsche Weg gewesen. Da gehe ich lieber den schwereren Weg.“ Er habe auch immer gesagt: Ich will wieder arbeiten! Zum Glück hatte er vor dem „Unfall“ (Richter) die Aufstiegsprüfung vom einfachen in den mittleren Dienst bestanden. So wechselte er in die Verwaltung – heute hat er die Prüfung in den gehobenen Dienst abgelegt. „Ich liebe das, was ich tue – ob am Schalter, im Zustell-Auto oder heute. Ich bin froh, dass ich einen Job habe.“

Das erste Mal. als er wieder in die Stockder Straße kam, war das ein bedrückendes Gefühl. Das war, weil dort der Bus abfuhr mit mehreren Betroffenen, die nach Bonn zu Verteidigungsministerin Rita Süßmuth wollten. Seit 1988 erlebt Stefan Richter den 8. Dezember als seinen „zweiten Geburtstag“.