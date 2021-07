Ab 18 Uhr: Deutscher Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter

Wetter

+ © Uli Preuss Ein Blitz zerreißt den Nachthimmel. Auch für Dienstagabend sind Gewitter möglich (Archivbild). © Uli Preuss

Am Dienstagabend kann es ungemütlich werden. Bis dahin gibt es aber noch etwas Sonne und sommerliche Temperaturen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor einem möglichen Unwetter in den Abendstunden am Dienstag gewarnt. Die bergischen Feuerwehren sind vorbereitet. Sie rechnen ab 18 Uhr mit einem Anstieg der Einsätze. Dann und vor allem in der ersten Nachthälfte könnten von Benelux her kräftige Gewitter mit hohem Unwetterpotenzial aufziehen. Dabei seien auch orkanartige Böen um 115 km/h, Starkregen und lokal großer Hagel möglich.

Hier geht es zur Vorhersage für das Wetter in Remscheid

Am Dienstag ist es tagsüber noch bewölkt und stundenweise sonnig mit Temperaturen bis 27 Grad. Richtung Abend kann sich das laut dem DWD aber ändern: Vorwiegend die Nordwesthälfte von Nordrhein-Westfalen wird voraussichtlich eine Gewitterlinie überqueren. Am Abend und in der Nacht könne es daher kräftig gewittern und stürmisch werden.

Für Mittwoch sind tagsüber abermals sommerliche Temperaturen von bis zu 27 Grad und Sonne satt angesagt, gegen Abend kann es wieder gewittern. Am Donnerstag soll es sich dann bewölken und auf 17 Grad abkühlen. red