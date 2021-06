Deutsche Flagge soll an Schulen wehen

Diskussion

Bislang wehen in Remscheid die Fahnen von Europäischer Union, Deutschland, Nordrhein-Westfalen und Stadt Remscheid nur an besonderen Tagen. Geht es nach den Christdemokraten, wird sich das ändern.

Remscheider CDU stimmt auf Parteitag dafür. Lehrer reagieren zurückhaltend bis ablehnend.

Von Axel Richter

Auch vor Remscheider Schulen sollen nach dem Willen der CDU dauerhaft die Deutschland-Flagge sowie die Fahnen der Europäischen Union und des Landes Nordrhein Westfalen wehen. Dafür stimmte mit der Mehrheit der anderen Delegierten auf dem CDU-Bundesparteitag in Leipzig auch der Remscheider CDU-Vorsitzende Jens Nettekoven. „Ich finde es grundsätzlich gut, wenn man sich zu seinem Land und den dort geltenden Werte bekennt“, sagt Nettekoven. „Diesbezüglich wünsche ich mir durchaus manchmal französische oder amerikanische Verhältnisse.“

„Die Flagge gehört nicht Pegida, sie gehört uns allen.“ Stephan Döring, GBG

In beiden Ländern und zum Beispiel auch in Skandinavien weht die jeweilige Nationalflagge obligatorisch an zahlreichen Gebäuden. Gerade deshalb äußern Thomas Benkert, Leiter des Lenneper Röntgen-Gymnasiums, und Dr. Thomas Giebisch, Leiter des Leibniz-Gymnasiums in Lüttringhausen, jedoch Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer Dauerbeflaggung. Sie münde in Belanglosigkeit, schätzen sie.

+ Standpunkt von Axel Richter

Beide wollen Schwarz, Rot, Gold deshalb weiterhin nur an besonderen Tagen an ihrer Schule wehen sehen. Zum Beispiel am 20. Juli, dem Jahrestag des gescheiterten Hitler-Attentats. Außerdem, fragen die beiden Schulleiter: „Welchen Mehrwert soll die Dauerbeflaggung haben?“

Die Frage warf im Stadtrat auch die Linkspartei auf. „Vielleicht möchte die CDU mit dieser Aktion erreichen, dass der Lehrermangel, marode Klassenzimmer und Schultoiletten nicht mehr so sehr auffallen“, erklärte Fraktionschef Fritz Beinersdorf. Spitzfindig erinnerte er an einen drei Jahre zurückliegenden Ratsbeschluss. Damals wollten die Politiker, dass vier Fahnenmasten am Ämterhaus angebracht werden. Kostenpunkt: 4500 Euro. „Das Geld sollte besser investiert werden, um im Ämterhaus den Service zu verbessern“, sagte Beinersdorf.

Stephan Döring, Schulleiter des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums, ist das zu kurz gedacht. Schließlich gehe es um nicht weniger als um die Identifikation mit Freiheit und Demokratie. „Diese Fahne gehört nicht Pegida oder sonstigen Leuten, sondern sie gehört uns allen“, sagt er. Insofern hätte er mit einer Dauerbeflaggung seiner Schule „überhaupt kein Problem“. Allerdings dürfe es dabei nicht bleiben. „Wichtiger ist, dass wir die Werte, die die Bundesflagge und die Flagge der Europäischen Union repräsentieren, an den Schulen leben und zum Gegenstand des Unterrichts machen“, sagt Döring. Das sei die Grundlage dafür, dass sich am Ende auch die Kinder aus Zuwandererfamilien unter Schwarz, Rot, Gold versammeln.