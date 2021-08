Deutsch-türkischer Autor stellt neues Werk in der Bücherei vor

Literatur

Interkulturelle Lese- und Musikreihe: Der in Köln lebende Schriftsteller Selim Özdogan wird von Dennis und Michael Nguyen aus Vietnam musikalisch begleitet.

Von Sabine Naber

Zu ihrer neunten „Interkulturellen Lese- und Musikreihe“ haben die Organisatoren in diesem Jahr den deutsch-türkischen Autor Selim Özdogan eingeladen.

„Er schreibt klug, humorvoll und anschaulich“, ist Wolfgang Luge vom Förderverein „Die Lütteraten“ ganz begeistert vom Schreibstil des Autors, der 1971 in Köln geboren wurde und nach dem Abitur Völkerkunde, Anglistik und Philosophie studiert hat.

„Seine Bücher lesen sich leicht, weil er es versteht, auch Anspruchsvolles in einer klaren Sprache zu erzählen“, so schildert Michaela Pappas vom Förderverein für Interkulturelle Erziehung Özdogans Art, zu schreiben. Seit 1995 veröffentlicht er Romane und Kurzgeschichten, die sich mit der Freiheit, den Wahrnehmungsveränderungen und den Grenzauflösungen von Sprache, Identität und Träumen auseinandersetzt. Sein Debüt „Es ist so einsam im Sattel, seit das Pferd tot ist“ gilt als Kultroman.

Zur Lesung im Foyer der Stadtbücherei wird er seinen jüngsten Roman „Wieso Heimat, ich wohne zur Miete“ mitbringen, in dem er den Begriff der kulturellen Identität witzig und klug anhand vieler prägnanter Aussagen in Frage stellt. Mit dabei sind aber wohl auch seine Vorgänger „Die Tochter des Schmieds“ und „Heimstraße 52“. Musikalisch wird der Autor von den südvietnamesisch-deutschen Schülern Dennis und Michael Nguyen mit Gitarre und E-Piano begleitet. Sie besuchen das Leibniz-Gymnasium und werden den Abend mit ihrer Musik eröffnen.

Die Interkulturelle Lese- und Musikreihe besteht von Beginn an aus zwei Teilen. Neben der Abendveranstaltung besuchen die Autoren auch eine weiterführende Schule in Remscheid, in diesem Jahr das Gertrud-Bäumer-Gymnasium. Özdogan liest für Schüler der Oberstufe und wird anschließend mit ihnen ins Gespräch kommen. „Dabei soll die Aussagekraft des Werkes im Mittelpunkt stehen. Wir wollen nicht politisch werden, sondern Brücken bauen, verbindend wirken“, nennt Luge das Ziel.

Zielgruppe der Abendlesung sind Erwachsene mit und ohne Zuwanderungsgeschichte. Die Zuhörer bekommen im Rahmen der Lesung nicht nur direkten Zugang zu einem Kulturschaffenden, sondern auch zur Literatur des anderen Landes und Deutschlands.

„Aufgrund der zweifachen Identität der Autoren werden neue Blickwinkel auf die deutschsprachige Literatur geboten“, unterstreichen die Veranstalter. Zugleich bekomme das Publikum einen sehr konkreten Einblick in den Integrationsprozess aus der Sicht der hier lebenden Schriftsteller.

Geplant sind auch Lesertage mit mehreren Autoren

„Dasselbe gilt für die Musiker, die nicht aus demselben Land wie der Autor stammen müssen. Auch sie öffnen die Sinne für andere Kulturen und zugleich für die Gemeinsamkeiten“, fasst es Luge zusammen.

Zur Veranstaltergruppe, zu der neben den oben genannten noch „Die Schlawiner“, der Caritasverband, die Deutsch-Indische Gesellschaft, das Kommunale Integrationszentrum Remscheid und der Kulturkreis im Heimatbund gehören, sind in diesem Jahr noch die Akademie der Kulturellen Bildung und das Katholische Bildungswerk des Bergischen Städtedreieck gekommen.

In der Planung sind „Lesetage“ mit mehreren Autoren in Kombination mit Schreibwerkstätten, die in den weiterführenden Schulen stattfinden sollen. Lesung mit Selim Özdogan am Donnerstag, 16. März, 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Stadtbücherei, Scharffstraße 4-6.