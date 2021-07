Deutsch-Pop weckte Martin Kohls Musikleidenschaft

Meine erste Platte

+ © Uwe Rapp Martin Kohl mit seiner Gitarre im heimischen Wohnzimmer, in dem seine CD- und Vinyl-Plattensammlung viel Platz einnimmt. © Uwe Rapp

Der Gitarrist des Duos Paul war’s entdeckte die NDW, als sie schon fast vorbei war.

Von Uwe Rapp

Heute bin ich auf einen Kaffee bei Martin Kohl, Gitarrist des Duos Paul war‘s – gemeinsam mit Dennis Lichtenthäler macht er deutsche Popmusik. „Hintergründig und mit viel Humor“, sagt Martin.

Im Musikzimmer stehen einige Gitarren, unter anderem eine Höfner Shorty, die ich mal von Thomas Schwebel, Gitarrist und Sänger von Fehlfarben geschenkt bekommen habe. „Gut, dass du mir die verkauft hast“, meint Martin.

Im Wohnzimmer das übliche Schallplatten- und CD-Regal. Angefangen hat es beim bekennenden St. Pauli-Fan wie fast immer. Im Elternhaus lief ständig Musik. „Beatles und ähnliche Pop-Musik, aber auch schon mal Schlager. Im Fernsehen liefen Musiksendungen wie Disco mit Ilja Richter, Musikladen und Formel 1.“

Seine Freunde hatten ältere Brüder, die besaßen schon Schallplatten. Da wurde immer heimlich reingehört. „Die NDW war eigentlich schon vorbei, als ich mir meine erste Schallplatte bei Radio Flick kaufte. Das Debütalbum von Trio und von Joachim Witt ‚Silberblick‘. Deutsch-Pop war mein Ding. Aber auch Bands wie Palais Schaumburg, Abwärts fand ich gut. Elektronische Musik wie Kraftwerks ‚Computerwelt‘, die mein älterer Bruder hatte.“

Vom Weihnachtsgeld die erste E-Gitarre gekauft

Beim Nachbarn hörte er Extrabreits Debütalbum „Ihre größten Erfolge“. Jetzt war klar, eine Gitarre muss es sein. „Ich habe mir eine E-Gitarre gekauft, und Stefan Gössen hat sie mir dann umgebaut. Nach erfolglosem Gitarrenunterricht habe ich mir das alles selbst beigebracht.“

Mittlerweile in der Ausbildung, kaufte sich Martin von seinem Weihnachtsgeld einen Marshall-Verstärker. „Ich bin ganz stolz mit dem Verstärker im Bus nach Hause.“

In verschiedenen Bands spielte er Gitarre, unter anderem bei Shortwave. „Wir haben es sogar zu einem Demotape im Blaze-Soundhouse-Studio geschafft“, erzählt Martin. Die Schallplattensammlung wird heute durch die CD ersetzt. „Mittlerweile kaufe ich in den letzten Jahren aber nur noch Vinyl. Wir sind oft in Hamburg Freunde besuchen oder auch mal zu einem Spiel von St. Pauli. Wir alle drei, meine Frau und meine dreijährige Tochter sind Vereinsmitglied. Dann klappere ich fast alle Plattenläden im Schanzenviertel ab. Gebrauchte oder neue Platten“, sagt Martin.

Seine letzte Platte ist die Neuerscheinung von Brian Fallon (Ex-Gaslight Anthem) „Local Honey“ und von der niederländisch-norwegischen Alternative-Band Klangstof „The noise you make it silent“.

Martin Kohl hat sich mit zwei Duos in der Szene einen Namen gemacht. Von 1994 bis 2006 als Die Beiden mit Achim Kaspereit und seit 2011 mit Paul war‘s. „2019 haben wir unsere neue CD ‚Sputnik‘ veröffentlicht. Deutsche Popmusik aus dem Bergischen, aufgenommen im Tonstudio Matthias Donner“, sagt Martin.

„Ein Highlight meiner Konzertbesuche war definitiv Paul McCartney, drei Stunden Musikgeschichte, und natürlich Extrabreit 2008 mit dem Philharmonischen Orchester Hagen. Das war richtig geil.“ Kohl blickt voraus: „Im Dezember gibt es im Düsseldorfer Zakk das 4. Lieblingsplatten-Festival, nur mit deutschen Bands. Letztes Jahr waren 2 Raumwohnung, Palais Schaumburg, Element of Crime und Samy Deluxe da. Es war super.“ Wer weiß es, vielleicht ist beim 5. oder 6. Festival im Zakk auch Paul war‘s dabei.

UNSER GASTAUTOR

+ © Roland Keusch

UWE RAPP Wer in Remscheid seine erste Schallplatte erstanden hat, der hat das mit großer Wahrscheinlichkeit bei Uwe Rapp getan. Der 65-Jährige verkaufte einst Musik im legendären Plattenladen Zack-Zack. Heute legt er als Kult-DJ auf Partys auf. Für unsere RGA-Serie „Meine erste Platte“ haben wir Uwe Rapp als Gastautor gewonnen.