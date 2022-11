Der Weihnachtscircus kommt nach Remscheid

Schon an der festen Stange zählt diese Disziplin zu den schwierigsten: – doch Alexandra Rizaeva arbeitet an einer fliegenden Polestange.

Wir stellen die Künstler vom Schützenplatz vor.

Von Melissa Wienzek

+ Ludwig Navratil zeigt Fußantipoden. © Zdenek Dvorak

Remscheid. Sie will nicht reden. Wenn Alexandra Rizaeva (27) ihre Hände und Füße mit Talkumpuder einreibt, braucht sie drei Minuten ganz für sich allein. Dann muss ihr Mann den Kleinen hüten. Denn gleich wird die junge Artistin eine der anspruchsvollsten Nummern in der Manege zeigen – und das ohne Sicherung. Schon an der festen Stange zählt diese Disziplin zu den schwierigsten – doch Alexandra Rizaeva setzt noch einen drauf: Sie macht Akrobatik an der fliegenden Polestange. Und dafür braucht sie höchste Konzentration. „Ich bin immer nervös vor einem Auftritt“, gibt sie zu. Kein Wunder. „Ich habe einen gesunden Respekt vor der Stange. Aber ich weiß, was ich kann. Und es ist auch nicht gefährlicher, als über die Straße zu gehen“, meint sie.

Rizaeva, Halb-Ukrainerin, Halb-Russin, stammt aus einer Zirkusfamilie: Ihr Vater ist Handstandakrobat, ihre Mutter Jongleurin. Beide waren im Circus Flic-Flac engagiert, als Alexandra geboren wurde – und das in Schottland. Sie wuchs mit der Manegenluft auf, ging zur Zirkusschule. „Es gab für mich nie etwas anderes.“ Das Zirkusleben ist für sie keine Arbeit, sondern Lifestyle. Leidenschaft. „Für mich ist es das beste Leben.“ Immer an einem Ort zu sein, das kann sie sich gar nicht vorstellen.

Momentan reist sie gemeinsam mit ihrem Mann, den sie übrigens bei Flic-Flac kennengelernt hat, und dem kleinen Sohn mit dem tschechischen Circus Humberto durch die Welt. Ihr Mann ist Todesrad-Artist. Aktuell stehen sie mit ihrem Trailer in Prag. Dort spielen sie noch bis zum 27. November, ehe sie das erste Mal dieses Jahr zehn Tage frei haben. Dann geht es nach Remscheid. „Hier war ich noch nie“, sagt Rizaeva, freut sich aber schon auf die besondere Stimmung in einem Weihnachtscircus. „Ich arbeite sowieso lieber, als Weihnachten zu Hause zu sitzen und zu feiern“, sagt die leidenschaftliche Artistin. Zu Hause, das ist mittlerweile in Bielefeld.

Wenn die kleine Artistenfamilie nach Remscheid kommt, wird sie auch Ludwig Navratil (28) begleiten. Seiner Familie gehört der Circus Humberto, nach eigener Aussage der bekannteste Zirkus in Tschechien. So wuchs auch der Artist, der beim 5. Remscheider Weihnachtscircus Fußantipoden, also Fußjonglage zeigt, in einer waschechten Zirkusfamilie auf. „Ich habe angefangen mit den Strapaten. Das habe ich viele Jahre gemacht.“ Aber dann: ein schrecklicher Unfall. Seitdem ist seine Schulter so lädiert, dass er keine Strapatennummer mehr machen kann. Also sattelte Navratil auf Fußantipoden um – und reiste damit bereits durch die Welt: Polen, Frankreich. „Ich wollte nie etwas anderes machen“, sagt der 28-Jährige.

Stefan Ballack, Organisator des Remscheider Weihnachtscircus, sagt über Ludwig Navratil: „Er ist der Meister seines Fachs und zieht das Publikum mit seinen Antipoden-Spielen sofort in seinen Bann.“ Der junge Tscheche jongliert nämlich mit zahlreichen Gegenständen auf seinen Füßen. Körperbeherrschung und vor allem Gleichgewichtssinn sind die Voraussetzungen, um dieser Darbietung die scheinbare Leichtigkeit zu verleihen. Damit trat er sogar schon beim „Supertalent“ auf.

Auch er wird aufgeregt sein, wenn er die Remscheider Manege betritt, gibt er zu. Aber eines ist für ihn klar: „Für das Publikum gebe ich 100 Prozent!“

Zeiten / Preise

Vorstellungen: Vom 21. Dezember bis 8. Januar täglich 15 Uhr und 19 Uhr auf dem Schützenplatz. Ausnahmen: Heiligabend nur um 11 Uhr, 31. Dezember um 20 Uhr große Silvester-Gala mit DJ und Feuerwerk.

Eintrittspreise: Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 17 und 50 Euro.

Familienfreundlich: Familien-Nachmittage am 2., 3. und 4. Januar um 15 Uhr mit Einheitspreisen zwischen 15 und 30 Euro.

Tickets gibt es im Rotationstheater und online. weihnachtscircus-remscheid.de

Restkarten an der Circus-Kasse jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorstellung.

Hinweis: Front-Logen sind zu den 15 Uhr-Vorstellungen im Dezember bis auf einzelne Restplätze komplett ausgebucht. Auch wer Tickets für die große Silvester-Gala haben möchte, sollte sich beeilen.

