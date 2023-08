Der vorerst letzte Monat im Freibad hat begonnen

Sportamtsleiter Martin Sternkopf zieht eine gemischte Zwischenbilanz über die vorerst letzte Saison.

Remscheid. Der Sommer 2023 beschert dem Team im Freibad Eschbachtal ein Wechselbad der Gefühle. Nach dem sommerlichen Juni folgte eine kalte Dusche, wie Sportamtschef Martin Sternkopf mit Blick auf die Besucherzahlen feststellt. „Im Juni hatten wir 12.000 Badegäste – eine gute Zahl. Im Juli waren es 4470, ganz gruselig“, bilanziert er.

Dabei werde der Betrieb auch an den eher herbstlichen Tagen im August fortgeführt. „Auch wenn es sich eigentlich nicht lohnt, ist selbst dann zumindest ein Mitarbeiter vor Ort. Denn es kommen immer wieder ein paar Gäste, selbst wenn das Wetter überhaupt nicht mitspielt“, sagt Sternkopf. Er sieht nun dem großangelegten Umbau des Freibads entgegen, dem bekanntlich eine Frischzellenkur verordnet wurde. Direkt nach der großen Abschlussparty am 2. September wird abmontiert, was sich abmontieren lässt, um Platz für Bagger zu schaffen, die 2024 vorfahren. Das traditionelle Hundeschwimmen und die Schiffsparade entfallen. „Wir wollen Zeit gewinnen und bereiten den Umbau in Eigenleistung vor“, so der Sportamtsleiter.

25 Millionen Euro werden in die Anlage investiert, die sich in mehreren Schritten „vom Oldtimer zu einem sehr neuwertigen Auto“ verwandeln soll, wie es der Amtsleiter formuliert. Rund 17 Millionen zahlt die Stadt, der Rest wird über Fördermittel finanziert. Am Ende soll der Eschbach auch wegen der Hochwassergefahren renaturiert und ein neuer Mischwasserkanal verlegt sein. Hochmoderne Technik werde die betagte Wasseraufbereitung und das Pumpensystem ersetzen. „Heute sind unsere Mitarbeiter mindestens zwei Stunden damit beschäftigt, die Technik hochzufahren. Nach dem Umbau geschieht dies quasi auf Knopfdruck.“ Das sei wertvolle Zeit, in der sich die Schwimmmeister ihren Gästen und Programm widmen können. Sie werden auch während der Umbauphase bei der Stadt weiterbeschäftigt – sollen sich in anderen Bädern umsehen und Ideen sammeln. Und losgelöst vom Eschbachtal soll das Team die Verwaltung unterstützen. „An Sportstätten, die gepflegt werden müssen, fehlt es mir nicht“, sagt Martin Sternkopf, der hofft, dass 2026 das neue Freibad fertiggestellt sein wird. Bis zu 4000 Gäste gleichzeitig sollen hier Sonne tanken und ihre Runden im Becken drehen.

DJ Marcel Filodda sorgt beim Abschied für Stimmung

Die vorerst letzte Gelegenheit gibt es in diesem August, bis dann die Party mit DJ Marcel Filodda und Jannik am 2. September die Pause einläutet. Nach einem Familienprogramm von 13 bis 18 Uhr folgt die Beachparty, bei der die beiden für Stimmung sorgen wollen. Der Eintritt ist bis zu einem Alter von 4 Jahren frei, bis 18 Jahren sind 2,50 Euro fällig, Erwachsene zahlen vier Euro.