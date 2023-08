„Der Trend geht klar in Richtung Kino“

Filme wie „Barbie“ und „Oppenheimer“ bescheren Cinestar starke Zahlen. Damit ist Leiter Jörg Bender ist hochzufrieden.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Der Hype der letzten Wochen ging wohl an kaum jemandem vorbei. Gefühlt jeder wollte – oder will noch – ins Kino, quer durch die Bundesrepublik war der Andrang an den Kassen enorm. Der Grund ist gleich ein doppelter: Christopher Nolans „Oppenheimer“ (Kinostart: 20. Juli) und Greta Gerwigs „Barbie“ (angelaufen am gleichen Tag) ziehen die Massen nach wie vor in die Lichtspielhäuser. Auch das Cinestar in Remscheid profitiert in hohem Maße von den Publikumsmagneten. Kino-Chef Jörg Bender sagt: „Diese beiden Filme fügen sich nahtlos in einen für uns erfreulichen Trend ein.“

Zurückgeblickt: Lange ist es nicht her, da gingen die Kinos durch schwierige Zeiten. Die Corona-Pandemie hatte die Besucherzahlen nach unten gedrückt. Auch das Cinestar am Remscheider Hauptbahnhof ließ diese Entwicklung nicht kalt. Nach der Pandemie konnten die Betreiber nur hoffen, dass die Menschen wiederkommen.

Das bisherige Jahr in Remscheid zeige deutlich: Sie kommen. „Der Trend geht wieder klar in Richtung Kino“ freut sich Jörg Bender – und kann das mit Zahlen belegen. Im Vergleich zum anführbaren Vorjahreszeitraum lägen die um etwa 30 Prozent höher. Ein Ergebnis, welches den Optimismus des Theaterleiters aus dem vergangenen Dezember bestätige. Damals schon verwies er auf das filmisch starke Jahr 2023 – und wurde nicht enttäuscht.

Ein Grund für den Erfolg: Die starken Social-Media-Auftritte beider Filme

Hauptverantwortlich dafür zeichnen sich eine Spielpuppe und ein Physiker, namens Barbie und Oppenheimer. Während die eine festgefahrene Rollenbilder der modernen Welt auf der Leinwand thematisiert, veranschaulicht der andere dem Publikum den gesellschaftlich einschneidenden Prozess der Entdeckung der Atombombe.

In der Tat haben einige Besucher diese zwei extrem gegensätzlichen Filme hintereinander angeschaut.

Unter dem viel beachteten Hashtag #Barbenheimer wurde in den sozialen Netzwerken ein Trend bekannt, sich die beiden höchst unterschiedlichen Filme im Kino direkt nacheinander anschauen zu wollen. In Remscheid taten dies einige mit großem Interesse, teilt Cinestar-Chef Jörg Bender mit: „In der Tat haben einige Besucher diese zwei extrem gegensätzliche Filme hintereinander angeschaut.“ Ein Umstand, den Bender mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen haben dürfte. Auch deshalb, weil zeitgleich mit Mission Impossible 7 und Indiana Jones zwei weitere Blockbuster für den erhofften Erfolg sorgten.

Bereits das vergangene halbe Jahr trug aber schon zur guten Laune des Theaterleiters bei. Einige Verfilmungen, wie Arielle und Super Mario Bros., holten im Frühjahr die Kohlen für das Cinestar aus dem Feuer. „Super Mario hatte dabei wirklich überragende Zahlen“, weiß Jörg Bender, der die derzeitigen Produktionen der großen Filmstudios als „Unterhaltung am laufenden Band“ weiterempfiehlt.

Andere Publikumsmagneten hat Jörg Bender bereits im Auge

Aus den Schwierigkeiten, die die Corona-Pandemie mit sich brachte, macht er derweil kein Geheimnis. Es sei eine Zeit gewesen, in der beide Seiten, Kinobetreiber und Filmfans, nur auf Besserung hätten hoffen konnten. Diese sei glücklicherweise eingetreten: „Die verlustreiche Coronazeit hat endlich ein Ende.“ In die Zukunft blicke man beim Cinestar in Remscheid jetzt wieder mit einer gesunden Portion Optimismus. Unter anderem mit Marvels „Aquaman“ oder Benders persönlichem Tipp „Wochenendrebellen“ mit Florian David Fitz wolle man die Remscheiderinnen und Remscheider auch zum Jahresausklang ins Kino locken.

Ebenso soll dies mit der zweiten Runde des deutschlandweiten Kinofestes am 9. und 10. September gelingen. Neben einem Rabattangebot für Filmvorführungen (Jeder Film für fünf Euro) findet hier auch ein buntes Rahmenprogramm mit Kinderschminken, einer Hüpfburg und verschiedenen Spielen statt, blickt Jörg Bender voraus.

Kino für Kids

Für die Jüngsten bietet das Remscheider Cinestar immer wieder Filme in der Reihe „Mein erstes Kinoerlebnis“ an. Rund 60 Minuten werden bei gedimmtem Licht und reduzierter Lautstärke kindgerechte Vorführungen gegeben. Am 16. und 17. September zeigt das Remscheider Kino „Shorty und das Geheimnis des Zauberriffs“ jeweils um 14.30 Uhr (sonntags zusätzlich um 12 Uhr). Tickets gibt es für Kinder und Erwachsene zum Preis von 3,50 Euro hier: cinestar.de/kino-remscheid