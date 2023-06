Der Remscheider Schulpreis ist zurück: Das sind die Gewinner

Zehn Gewinner beim 7. Remscheider Schulpreis von RGA und Volksbank im GBG ausgezeichnet – Lob für die Vielfalt – Erste Preise für die GGS Hasten und Hilda-Heinemann-Schule.

Remscheid. Er ist wieder da, der Remscheider Schulpreis. Drei Jahre mussten Ausschreibung und Verleihung zwangspausieren, am Dienstag fand der siebte Wettbewerb seinen Höhepunkt mit etwas über 100 Schülern und Lehrern im Gertrud-Bäumer-Gymnasium (GBG). 10.000 Euro waren im Topf. Zehn Gewinnerschulen wurden in der Aula gekürt, begeistert gefeiert von den Anwesenden in der einstündigen Veranstaltung.

Der von RGA und Volksbank ausgelobte Preis ist dreierlei: Anerkennung, Ansporn und finanzielle Unterstützung für pfiffige Projekte abseits des Lehrplans. „Damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet“, strahlte Schulleiter Christian Jansen, dass seine Hilda-Heinemann-Schule bei der Verleihung als Letztes dran war und somit mit der GGS Hasten bei den Grundschulen einen der beiden ersten Preise abräumte.

Nachdem Jansen mit Konrektorin Janina Fiß kurz zuvor noch die Urkunden und Medaillen beim 1. Sporttag seiner Schule überreicht hatte und schnell von Hackenberg in die Hindenburgstraße gedüst war, musste er kurz vor 13 Uhr nicht lange warten, stieg zu den Klängen von „Wie schön, dass du geboren bist“ auf die Bühne, um für die Förderschule den ersten Preis in Höhe von 1750 Euro in Empfang zu nehmen.

Es war dieses Kinderlied von Rolf Zuckowski, das der Hilda – mit Gebärdensprache unterlegt – binnen eines Jahres und bis heute stolze 76.661 Aufrufe bei Youtube eingetragen hat. Mit ihrem Projekt „Hilda im Netz“ stärkt die Schule ihren Auftritt in den sozialen Medien. Einleitend hatte Hausherr Stephan Döring, Schulleiter des GBG, festgestellt, wie anregend es sei, alle Projekte von den Laudatoren Stefan M. Kob, RGA-Chefredakteur, Christian Fried, Vorstand der Volksbank im Bergischen Land, und Schuldezernent Thomas Neuhaus vorgestellt zu bekommen. „Dadurch können wir voneinander lernen.“ Stefan M. Kob knüpfte in seinem Gruß an den winzigen Virus an, der die Welt für fast drei Jahre weitgehend lahmgelegt hatte. „Vieles ist nach Covid wiedergekommen, auch der Schulpreis.“ Die Jury sei gespannt gewesen, ob es nach der Pandemie die gewohnte Kreativität bei den Angeboten geben würde. „Wir haben festgestellt, dass das Engagement über den normalen Unterricht hinaus weiter enorm hoch ist“, lobte Kob. 23 Bewerbungen waren eingegangen. „Wenn sich alle von diesen tollen Projekten anstecken lassen, kann die Schulwelt nur besser werden“, hielt der Chefredakteur fest. Für Christian Fried, der die weiterführenden Schulgewinner auf die Bühne bat, war es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. 1991 hatte Fried am GBG sein Abi gebaut. Am Dienstag setzte er sich in die verschlissenen, schwarzen Polstersessel in der Aula, die er schon zu seinen Schulzeiten kennengelernt hatte. Dezernent Neuhaus sicherte zu, dass das in die Jahre gekommene Mobiliar mit den Um- und Anbauten im Zuge der G9-Umstellung ausgetauscht werde.

Neben Grün- und Gartenpflege (GGS Reinshagen, AvH), Toilettenhygiene (Heinrich-Neumann), Theater (GGS Steinberg), Mehrsprachigkeit in der Schulbibliothek (GGS Am Stadtpark), Achtsamkeit der Schulgemeinschaft (GGS Hasten), Erleichterung des Übergangs von Kita zur Grundschule (GGS Daniel-Schürmann) und einem ganzheitlichen Präventionsprojekt (GBG) stellte sich mit dem EMMA ein optischer wie akustischer Hingucker vor, der die Reden mit einer HipHop-Choreo auflockerte.

Das von Tanzraum-Inhaberin Sandra Stoppert ins Leben gerufene Tanz-Projekt „Dance! Express yourself“ hatte die vergangenen zehn Tage aufgrund einer Krankheit ihrer Trainerin alleine geprobt. Der 15-köpfige „schwarze Block“, darunter mit Veer Rickwal und Jeremy Silva Corrales zwei Jungen, erhielt für die Darbietung viel Beifall und untermauerte seine Preiswürdigkeit. Applaus gab es auch für das Technik-Team des GBG um Maxi, Florian, Dominik, Joshi, Ann-Sophie, Fabian, Maximilian, Mattis und Noah, das für die reibungslose Übertragung von Ton und Musik sorgte. Mit einem Gruppenfoto auf dem Schulhof, Schokoküssen und Wasser für die Teilnehmer endete die Verleihung.

1. Preis, Grundschulen: GGS Hasten

Stress betrifft nicht nur Erwachsene. Auch die Grundschulzeit ist nicht immer nur unbeschwert, wie es ihr häufig nachgesagt wird. Die GGS Hasten hat das erkannt – und gemeinsam mit den Schülern Methoden zur Früherkennung von Stress und dessen Bewältigung ausgearbeitet. „Gib auf dich Acht“ lautet der Name des Projektes, das die Grundschule im November ins Leben gerufen hat.

+ Die Achtsamkeitswanderung wurde von den Kindern der GGS zur Reflexion über sich selbst und andere genutzt. © GGS Hasten

Ziel ist es, die jungen Menschen zu sensibilisieren auf Stressanzeichen ihres Körpers zu hören. Am Hasten setzen die Pädagoginnen und Pädagogen dabei auf gegenseitige Rücksichtnahme – und den Mut der Kinder, Belastungen offen und ehrlich anzusprechen. Um das einzuüben, wurden mit den Schülern viele verschiedene Aktionen durchgeführt. Diese reichten von einer Achtsamkeitswanderung, bei der im Einklang mit der Natur Übungen zur Selbstreflexion durchgeführt wurden, über morgendliche Routinen zum Stressabbau in den Klassen bis hin zu einer Projektwoche, bei der vor den Sommerferien verschiedene Projekte zum Thema Stress und Bewältigungsstrategien im Vordergrund stehen.

Zusätzlich gestärkt werden soll das Selbstwertgefühl der Kinder. Gerade in der Pubertät beginne eine Entwicklungsphase, bei der sich das „Selbst“ herausbildet. Mit Präventivmaßnahmen in der Grundschule will die GGS Hasten dafür sorgen, dass Kinder mit viel Selbstbewusstsein zu jungen Erwachsenen heranreifen. Hierdurch sollen die Kinder sowohl Stressanzeichen bei sich selbst erkennen, als auch andere auf Stressfaktoren hinweisen können. Mit ihrem Projekt gewinnt die GGS Hasten den Hauptpreis, der 1500 Euro beträgt. luh

1. Preis, weiterführende Schulen: Hilda-Heinemann-Schule

Mehr als 74.000 Aufrufe in drei Monaten haben Marion Thöne 2022 zum Youtube-Star gemacht. Wider Willen, aber dankbar registriert. Denn eigentlich hatte die Lehrerin der Hilda-Heinemann mit ihrem Kollegium nur eine Plattform gesucht, um Eltern und Kindern nicht nur Gebärden zu vermitteln, sondern auch Lieder. „Wie schön, dass du geboren bist“ von Rolf Zuckowski wurde im Netz zum Hit.

+ Youtube-Channel in der Hilda: Gebärdensprache mit Lehrerin Marion Thöne (l.), Konrektorin Janina Fiß zeichnet auf. © Doro Siewert

Janina Fiß, stellvertretende Schulleiterin, hat Musik studiert. „Musik ist meine große Leidenschaft und die Verknüpfung mit Gebärden finde ich hochspannend.“ Ab und zu wird ihr Dienstzimmer zum Tonstudio. Thöne bewegt die Lippen, macht die Gebärden, Fiß steuert den Gesang bei, Lehrerin Ursula Johannigmann singt ebenfalls und spielt akustische Gitarre. Zu Hause bei Familie Fiß wird die Einspielung geschnitten und zum Video mit Piktogrammen und den Texten zusammengesetzt.

Die Idee geht zurück auf die „Gebärde der Woche“, die in der Schule mit dem Schwerpunkt für geistige Behinderung als Mittel der „unterstützenden Kommunikation“ im Lehrplan verankert wurde. 18 Videos wurden und online gestellt. Intensiv nutzt die Hilda Youtube, Homepage, Instagram und Facebook. „Unsere Vision ist es, Kommunikation im Bereich Behinderung und Inklusion in die Gesellschaft zu transportieren und die Wichtigkeit für den Austausch auf Bild-, Wort- und Gebärden-Ebene zu verknüpfen“, erklärt Fiß.

Zwei Bildschirme will die Schule im Foyer des Hauptgebäudes und im Nebentrakt installieren, damit die Schüler auch im Alltag die Gebärdenvideos sehen können. Der erste Preis für das Projekt „Hilda im Netz“ mit 1750 Euro wird bei der Anschaffung helfen. AWe

2. Preis, Grundschulen: GGS Am Stadtpark

Die kleine Raupe Nimmersatt lernen viele Kinder bereits früh kennen. Vielfach liegt das Buch in den Grundschulen bereit. So auch bei der GGS Am Stadtpark. Aber das reicht der Grundschule nicht. In Zukunft soll gefragt werden: „In welcher Sprache liest du eigentlich?“ Denn das Buch der beliebten Raupe gibt es in mehreren Sprachen, die allesamt Einzug in die Schulbibliothek halten sollen.

+ In Zukunft soll „Die kleine Raupe Nimmersatt“ in der Schulbibliothek am Stadtpark mehrsprachig bereit liegen. © GGS Am Stadtpark

Mehrsprachigkeit zu fördern, liegt den Lehrerinnen und Lehrern am Stadtpark am Herzen. „The very hungry Caterpillar“, „Il picollissimo bruco maisazio“ und „Aç Tırtıl“ sind im Sprachgebrauch der Kinder bereits fest verankert. Deshalb sollen die Versionen der kleinen Raupe Nimmersatt künftig in der eigenen Schulbibliothek zu lesen sein.

Die Erweiterung des Lesestoffs soll hierfür nur einen Anfang bilden. Um die Lesemotivation zu fördern – und auch, um Familien mit Migrationshintergrund noch aktiver in den Schulalltag zu integrieren, veranstaltet die Schule ein sogenanntes Lesekino, bei dem Eltern in deutsch und anderen Sprachen etwas vorlesen. Hinzu kommen Arbeitsgemeinschaften wie eine Bilderbuch-AG und eine geplante Französisch-AG in Kooperation mit dem Quimperverein. Auch die Kooperation mit schulnahen Kitas soll gefördert werden, indem Schülerinnen und Schüler den Kita-Kindern Bücher in mehreren Sprachen vorlesen.

Hierdurch erhofft sich die Schule, nachhaltig für mehr Wertschätzung und Akzeptanz von Multikulturalität zu sorgen. Außerdem soll die Förderung von Neugierde vorangetrieben werden. Das Projekt der GGS Am Stadtpark gewinnt beim diesjährigen Schulpreis 1000 Euro. luh

2. Preis, weiterführende Schulen: Gertrud-Bäumer-Gymnasium

„Ganzheitliches Lernen & Prävention“ – ein Konzept, dessen Name sich sperrig anhört, aber es in sich hat. Denn es beinhaltet viele Bausteine, die es am Gertrud-Bäumer-Gymnasium zwar schon lange gibt, die aber nie als schlüssiges Ganzes im Lehrplan verankert wurden. Mobbing, Alkohol, Drogen, Sicherheit und Straftaten in den sozialen Medien sind dabei einige der Stichworte.

+ Teamtraining, hier in der Gelben Villa, ist bei „Soziales Lernen & Persönlichkeitsbildung“ ein GBG-Angebot. © Silke Elbert

Mittelstufenkoordinatorin Silke Elbert hat es in einem Jahr geschafft, aus dem Stückwerk eine runde Sache zu formen. Gesundheitsförderung, Persönlichkeitsbildung sowie Mobilitäts- und Medienerziehung hat die Deutsch- und Französischlehrerin für die 700 Schüler gebündelt. Die Fleißarbeit wird mit dem 2. Preis und 1000 Euro belohnt. Das 60-köpfige Kollegium legt ein pädagogisches Programm vor, das die Erziehung und Beratung mit vielen Modulen quer durch die Jahrgangsstufen unterstützt. Es beginnt in den Klassen 5/6 mit Training der sozialen Kompetenz und endet in der Q1 mit dem „Schutzengelprojekt“ zum Straßenverkehr.

Ziel der Vorbeugung: Altersgerechte Vermittlung von Lebenskompetenzen, die Schülerinnen und Schüler zu eigenständigem und sozial verantwortlichem Handeln befähigen, Empathie vermitteln, Kommunikationsfähigkeit, kritisches Denken, aber auch bessere Stressbewältigung. Schulleiter Stephan Döring sieht das Konzept auf einem sehr guten Weg, hält aber auch zusätzliche Bausteine, gerade zu Internet/Cyber für wichtig in der Zukunft. Der hohe Stellenwert der Präventionsarbeit zeigt sich daran, dass an dem Gymnasium in der Hindenburgstraße extra eine Funktionsstelle dafür eingerichtet werden soll. AWe

2. Preis, Grundschulen: Heinrich-Neumann-Schule

Hygiene in den Toiletten ist in vielen Schulen ein leidiges Thema. Auch deshalb, weil es häufig mit Scham besetzt ist und das Reden darüber als Tabu angesehen ist. Das ist ein Umstand, der für die Heinrich-Neumann-Förderschule nicht tragbar ist. Beim Projekt „Virus und Bazillus – Wir kriegen euch“ übten die Kinder deshalb den sachgerechten Umgang mit den Hygieneräumen der Schule ein.

+ Auch in Zukunft sollen die Schüler ohne Ekel die Toilettenräume der Schule aufsuchen können. © Heinrich-Neumann-Förderschule

In der Vergangenheit seien die hygienischen Verhältnisse und der Zustand der Waschräume „stark verbesserungswürdig“ gewesen, wie die stellvertretende Schulleiterin Petra Schulz berichtet. Durch das Projekt unterhielten sich die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Lehrkräften über die Punkte, über die viele bisher nur wenig nachgedacht hatten: ein sauberes Verlassen der Toiletten nach deren Benutzung, das eigenständige Sorge tragen dafür, dass genügend Abtrockentücher und Seife vorhanden sind und sorgfältiges Händewaschen.

Insbesondere während der Pandemie wurde das Thema verstärkt in die Köpfe aller Beteiligten gerufen. Damit das so bleibt, ging die Förderschule noch einige Schritte weiter. Die Kinder verschönerten die Waschräume nach eigenen Ideen. Im Lehrplan der Schule soll das Thema Hygiene nachhaltig einen Platz finden und auf breiter Ebene diskutiert werden.

Außerdem plant die Schule, Projekttage und -wochen zu dem Thema durchzuführen, bei denen die Schüler an mehreren Stationen Informationen sammeln und diese präsentieren. So will die Heinrich-Neumann-Schule auch nachhaltig sauber bleiben. 1000 Euro vom diesjährigen Schulpreis wandern dafür in die Kasse der Förderschule. luh

3. Preis, weiterführende Schulen: Emma-Herwegh-Gymnasium

Gymnastik und Tanz stehen in den Lehrplänen. Oft ist es jedoch ein Angebot, vor dem sich Lehrer und Schüler geflissentlich drücken, zumindest das männliche Geschlecht. „Es war ein Feld, bei dem wir bislang nicht so gut aufgestellt waren“, räumt Konrektor Carsten Doil ein, der selbst Sport unterrichtet. Im Emma-Herwegh-Gymnasium (EMMA) macht Tanzen jedoch enorm Spaß, seit Sandra Stoppert von der Tanzschule Tanzraum nach den Sommerferien 2022 Hip-Hop als Projekt anbot. Aus dem Appetithappen wurde mehr.

+ Präsentierten auf der Bühne eine Hip-Hop-Choreographie: die EMMA-Gymnasiasten, die den 3. Preis gewannen. © Doro Siewert

In den Stufen 8, 9 und der EF sind Motivation und Nachfrage groß, die Fortschritte so beachtlich, dass sich das EMMA am 12. Juni zu einem Tanz-Contest an einem Hagener Gymnasium mit eigener Choreographie traut. Und: Die Tanz-AG wird jetzt fest in der Nachmittagsbetreuung verankert. Das Preisgeld von 750 Euro wird in eine Spiegelwand investiert, die im Streicherraum unter dem Dach die Freude an der Bewegung beflügeln soll und dazu beitragen wird, dass die jungen Schultänzer nicht immer donnerstags zur Tanzschule in die Freiheitstraße pendeln müssen. Profitieren werden auch die Streicher, denn die hatten sich gewünscht, mit Spiegeln ihre Körperhaltung zu überprüfen.

Sandra Stoppert, EMA-Abiturientin vor neun Jahren, gründete 2018 den Tanzraum und ist Inhaberin des Studios. Stoppert studiert neben ihrer Tätigkeit als Unternehmerin Lehramt (Mathe/Geschichte), jedoch kein Sport. Dieses Fach unterrichtet sie aber momentan mit fünf Stunden an ihrer alten Penne. Die Rückkehr bereitet nicht nur ihr viel Spaß. Das EMMA möchte die 27-Jährige noch intensiver in den Unterricht einbinden. AWe

3. Preis, Grundschulen: GGS Steinberg

Immer mehr Kinder verbringen zu viel Zeit vor PC und Co. Die fiktive Welt nehmen sie häufig als Vorbild und spielen Szenen, etwa aus Actionfilmen, nach. Schülerinnen und Schüler aus der Theater-AG der Grundschule Steinberg unternehmen beim Projekt „Geschenkte Zeit“ Versuche, Alternativen zu Raufereien aufzuzeigen – indem in verschiedenen Ecken des Schulhofes Kinder ihre Talente vorführen, wollen sie anderweitig für Begeisterung sorgen, und zwar gänzlich gewaltfern.

+ Großes Theater: Die Kinder der GGS Steinberg greifen in ihrem Stück das Thema „Geschenkte Zeit“ auf. © GGS Steinberg

Was auf dem Schulhof in die Praxis umgesetzt wird, spielt im Theaterstück der GGS Steinberg eine zentrale Rolle. Das Schauspiel mit dem Titel „Geschenkte Zeit“ thematisiert den Zeitverlust, der durch übermäßigen Medienkonsum entsteht. Die Buchvorlage hierzu heißt „Momo und die grauen Herren“ von Michael Ende. Hier versuchen die grauen Herren, Menschen ihre Zeit zu stehlen, indem sie ihnen ihre Stundenblumen rauben. Verbringen diese zum Beispiel gerade viel Zeit vorm PC, haben sie es besonders einfach. Dann sinkt nämlich die Aufmerksamkeit auf die Stundenblumen.

Um den Kampf gegen die Zeit nicht endlos fortzuführen, entwickeln die Menschen um Momo eine Strategie: Kurzerhand entscheiden sie, den grauen Herren etwas von ihrer Zeit zu schenken, damit diese sie nicht mehr stehlen müssen. Auf diese Weise lernen sie, miteinander statt gegeneinander zu leben.

Diese Lektion wollen die Kinder aus der Theater-AG auch auf dem Schulhof an Gleichaltrige weitergeben. Mit dem Projekt gewinnt die GGS Steinberg 750 Euro. luh

3. Preis, weiterführende Schulen: Alexander-von-Humboldt-Realschule

Einen eigenen Garten besitzt die Alexander-von-Humboldt-Realschule (AvH) schon lange – mit Hütte, Teich und Obstbäumen. Die Gestaltung ließ jedoch zu wünschen übrig. Eine AG-Stunde für die Pflege war zu wenig, der Garten verfiel allmählich. „Bei einigen Kindern führte das zu Frust, weil es häufig nur darum ging, den Garten von grobem Unkraut zu befreien. Auch das Gartenhaus war kein ansprechender Aufenthaltsort“, beobachtete die 2. Konrektorin Kerstin Röhrig-Stephan.

+ Die Liebe zum Schulgarten wiederentdeckt: Die AvH-Realschule ackert fleißig im Grünen. © Bergische Wirtschaftsföderung

Durch die Teilnahme am Workshop zur Einrichtung des Tool-Labs in Remscheid entstand der Kontakt zur Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderung und der Matrix GmbH. Mit Matrix und örtlichen Handwerkern wurde im Sommer 2022 das Gartenhaus komplett neu gestaltet und grundlegende Veränderungen in der Grüngestaltung vorgenommen. Unkraut wurde gejätet, Hochbeet und Igel-Hotel angelegt, die Bewässerung auf Solarbetrieb umgestellt. Aufbruchstimmung entstand.

Die AG nahm nach dem Pilotprojekt mit Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 9 und dem Technikkurs aus der 8 Fahrt auf. Der Garten ist wieder „in“, Jugendliche, auch aus den Biologie-, Technik- und Kunstkursen, bringen Ideen ein. Am Ende soll es ein „Grünes Klassenzimmer“ geben, in dem bei gutem Wetter der Bio-Unterricht stattfinden kann.

Zwar hilft auch der Förderverein, aber mit dem Preisgeld von 750 Euro möchte die AvH Werkzeuge, Blumenerde und Samen kaufen, um die Arbeit aufrechtzuerhalten und zu intensivieren. Kommt das „Grüne Klassenzimmer“, möchte die AvH in Absprache mit der Stadt Sitzgelegenheiten an der Außenwand des Gartenhauses anbringen. AWe

3. Preis, Grundschulen: GGS Daniel-Schürmann

Mit dem Übergang von der Kita in die Schule beginnt eine spannende Zeit – für die i-Dötzchen wie für Eltern. Dabei ist in der frühen Entwicklungsphase nicht jedes Kind immer gleich weit. Stärken und Schwächen sind ganz normal und jedes Kind sollte eine angepasste Förderung erhalten.

+ Angela Pohl (l.) und Diane Müller-Leonardi wollen mit Hase Hugo die Einschulung vereinfachen. © GGS Daniel-Schürmann

„Hase Hugo“ ist ein Projekt der GGS Daniel-Schürmann zur Frühdiagnostik des körperlichen und geistigen Standes von Kindern kurz vor der Einschulung. Vonseiten der Schule soll den Eltern ein möglichst umfassendes Bild des Entwicklungsstandes ihres Kindes mit auf den Weg gegeben werden. Zu den Maßnahmen zählen Schnupperstunden für Kita-Kinder und deren Eltern in der Grundschule, eine erste Einschulungsdiagnostik bei der Anmeldung, ein Zoobesuch, bei dem erlangte Kompetenzen des Kindes spielerisch getestet werden sowie zwei Besuche mit Hase Hugo in der Kita selbst. Auch die Kinder, die vorher keine Kita besucht haben, erhalten noch vor der Schule Möglichkeiten zur Orientierung.

Die Plüschfigur Hase Hugo soll dabei kindgerecht erfragen, was seine neuen „Kumpels“, die zukünftigen Erstklässler, bereits an Fähigkeiten erlangt haben. Im Anschluss finden die Pädagogen heraus, welcher Förderbedarf bei den Kindern besteht, und teilen diesen vertraulich an die Eltern mit.

Bisher habe sich die Methodik schon bewährt, meinen Angela Pohl und Diane Müller Leonardi, die das Projekt gerne und mit Engagement betreuen. Im Laufe der Diagnostik seien Fortschritte erkannt worden, die bei der Einschulung mit einbezogen werden konnten und den Lerneffekt verdeutlichten. Das Projekt wird mit 750 Euro belohnt. luh

3. Preis, Grundschulen: GGS Reinshagen

„Nachhaltige Schule“ ist die GGS Reinshagen schon seit dem Schuljahr 2019/2020. Das Label reicht den Umweltschützern am Schimmelbuschweg 3 aber nicht. Die ganze Sache soll fortwährend mit Leben gefüllt werden. Dafür gibt es seit 2019 das „Green Team“, das sich aus den Zweitklässlern eines Jahrgangs zusammen setzt.

+ Müllsammeln ist nicht die einzige Aktion, durch die das Thema Nachhaltigkeit am Reinshagen gefördert wird. © GGS Reinshagen

Zu Beginn wurde ein pädagogischer Tag von den Lehrkräften dazu genutzt, ein Konzept zu entwickeln. Mittlerweile wird dies in Zusammenarbeit schon fast vier Jahre in Kinderhände gelegt, die selbstverständlich Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer erhalten. Schulleiterin Jasmin Steinhaus ist stolz, dass das Projekt so vorbildlich umgesetzt wird. Jede Woche wird in einer eigens für diesen Zweck vorgesehenen Doppelstunde das Thema Nachhaltigkeit diskutiert. Hier werden Informationen gesammelt, Verbesserungsvorschläge besprochen und Konzepte für die Zukunft entwickelt.

Dabei stehen jedes Mal spezifische Themen im Fokus. Fragen, wie: „Wo kommt mein Obst her?“ werden im „Green Team“ diskutiert und auf verschiedene Weise an die gesamte Schulgemeinschaft herangetragen. Speziell für dieses Jahr haben sich die elf Zweitklässler ein weiteres Großprojekt vorgenommen: Die Begrünung des schuleigenen Gartens soll jetzt, nach der Pandemie, Form annehmen.

Ideen für die kommenden Jahre seien schon zahlreich gesammelt, verrät die Schule. Und auch mit Blick auf die Vergangenheit ließen sich einige Erfolge verzeichnen. So konnte die Schule in den Bereichen Mülltrennung und Wertschätzung von Insekten schon Fortschritte erreichen. Für die anstehenden Projekte gewinnt die GGS Reinshagen 750 Euro. luh