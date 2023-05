Der Pfarrer und das Ende der Volkskirche

Über das Warum und die Möglichkeiten, der Krise der Kirchen entgegenzuwirken, referierte der Theologe im Rahmen der Hasenberger Gespräche im evangelischen Gemeindehaus an der Hardtstraße.

Von Peter Klohs

Remscheid. Die christlichen Kirchen werden zum Gottesdienst leerer und leerer, die Menschen wenden sich von den beiden großen Volkskirchen ab. Aber sind die evangelische und die katholische Kirche überhaupt noch als Volkskirchen anzusehen? Der in Kleve geborene und in Köln tätige Pfarrer Thomas Frings, Großneffe von Ex-Kardinal Josef Frings, sagt dazu eindeutig: „Nein.“

Über das Warum und die Möglichkeiten, der Krise der Kirchen entgegenzuwirken, referierte der Theologe im Rahmen der Hasenberger Gespräche im evangelischen Gemeindehaus an der Hardtstraße. Seine Heimat, das Rheinland, zeigte sich immer wieder deutlich in seinem gut einstündigen Vortrag.

Was die Kirche mit dem Handy Blackberry verbindet

„Als ich am Niederrhein aufgewachsen bin, da gab es drei Möglichkeiten: Man war katholisch oder evangelisch oder komisch.“ Frings berichtete kenntnisreich und humorvoll, dass die Kirchen ihre marktbeherrschende Stellung in der Gesellschaft nie selbst hinterfragt haben. „Und was dann passieren kann, haben wir am Blackberry gesehen, einst Marktführer, jetzt vergessen.“

Glaube, so Pfarrer Frings, sei keine Vernunftentscheidung, sondern eine emotionale. „Glaube ist nicht vernünftig. Theologie ist vernünftig. Darum kann man Theologie studieren, ohne zu glauben.“ Aber die Emotionen, so Frings, seien ungleich wichtiger im Bezug zur Kirche. „Das Wie ist wichtiger geworden als das Was“, führte er aus und erntete spontanen Beifall. Veränderungen innerhalb der Kirchen würden von oben und unten blockiert. „Und auch von Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind.“ Nötig seien neue Konzepte. Er schilderte Projekte, an denen er selbst mitgearbeitet hat und die die Kirche „nicht direkt revolutioniert, ihr aber immerhin eine große Aufmerksamkeit beschert hat“. Das Angebot der Kirchen, schloss der Theologe, müsse „größer und vielfältiger werden“.

Das Publikum im äußerst gut besuchten Gemeindesaal beteiligte sich lebhaft an der abschließenden Gesprächsrunde. „Emotionalität erreicht die Menschen. Das ist der Türöffner“, war das Fazit des Abends. Nicht ganz ernst gemeint war der Vorschlag, der nach der Veranstaltung zu hören war: Nur noch Pfarrer aus dem Rheinland einstellen. Dann wäre die Krise der Kirchen schnell vergessen.