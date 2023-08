Der „Mitwirk-o-Mat“ für Ehrenamt kommt

Remscheid. Wo kann ich mich freiwillig einbringen? Was wäre vielleicht was für mich, um anderen etwas Gutes zu tun? Nachdem es die Freiwilligenzentrale „Die Brücke“ nicht mehr gibt, war es in letzter Zeit schwierig, Suchende und Angebote zusammenzubringen. Das soll sich nun nach der Pandemie wieder ändern. Die Stadt führt bald gemeinsam mit der Stadtsparkasse und der Arbeitsgemeinschaft Wohlfahrtspflege den „Mitwirk-O-Maten“ ein, eine Online-Plattform rund ums Ehrenamt in Remscheid. Der „Mitwirk-O-Mat“, der in Gütersloh bereits erfolgreich funktioniert, wird künftig an zentraler Stelle über die Homepage der Stadt Remscheid erreichbar sein, unter dem Menüpunkt remscheid.de/ehrenamt. Noch ist er allerdings nicht scharfgeschaltet.