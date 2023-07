Der junge Horst Kläuser wollte in München Schlager hören

„Ich bin ein Herzhörer“, sagt der Journalist und Moderator Horst Kläuser heute über sich selber.

Von Peter Klohs

Remscheid. „Meine Mutter hat mir die Liebe zur Musik mitgegeben“, sagt Horst Kläuser. „Und zwar zu sehr viel und zu unterschiedlichster Musik.“ Seine Mutter, 2022 gestorben, war Finnin und hörte die skandinavischen klassischen Komponisten gerne: Jean Sibelius, Edvard Grieg. Aber auf der ersten Platte, die Kläuser Ende der 60er erhielt, war gänzlich andere Musik zu hören.

Die LP „Schlager des Jahres 3“, die 1965 erschien, erhielt der junge Kläuser im Kaufhof in München. „Ich war wohl quengelig“, erzählt der Journalist und Moderator, „und sagte zu meinen Eltern: Ich möchte auch eine Langspielplatte haben. Ich kannte Hildegard Knef und Rex Gildo, die auf der LP sangen, die Beach Boys hingegen waren mir damals noch völlig unbekannt.“

Obwohl musikalisch seine Mutter prägend war, schildert er auch seinen Vater als „sehr wichtigen Menschen. Wir waren oft zusammen unterwegs, haben Wälder und Hämmer entdeckt, ja, ich hatte eine tolle Kindheit. Meine Eltern waren für das, was ich später geworden bin, extrem wichtig.“

Der Musikgeschmack von Horst Kläuser entwickelte sich schnell in unterschiedliche Richtungen, so dass er zwar Musik aus diversen Genres mit Gewinn lauschen kann, eine ausgewiesene Lieblingsband aber nicht nennen kann. „Im Prinzip höre ich alle Musik“, bekennt er, „und ich bin keiner, der von einer Band alle Platten haben muss.“ Etwas anderes ist ihm wichtiger: „Musik ist in jeder Hinsicht essentiell. Ich bin ein Herzhörer, oder anders: ein Bauchhörer. Musik muss mich emotional packen. Und dann ist das Genre zweitrangig.“ Er bezeichnet „Valse triste“, eine Studie im Dreiviertel-Rhythmus von Jean Sibelius, als ein Stück „bei dem mir das Herz aufgeht.“ Wenn Griegs „Morgendämmerung“ nicht so „abgenudelt“ wäre, dann könnte diese Komposition dazugehören. „Oder wenn wir in die Popmusik gehen: ‚Streets of London‘ von Ralph McTell ist auch so ein Stück. Besonders wegen des Textes.“

Aber auch Rockmusik ist Horst Kläuser nicht fremd: Er erwähnt Cream, J.J.Cale, Deep Purple und Jethro Tull. „Ich glaube, ich habe auch mal Black Sabbath in Remscheid gesehen, kann das sein?“ Auf Konzerten hat er außerdem James Taylor, Milt und Mahalia Jackson und die WDR Big Band erlebt, letztere in Long Beach in Kalifornien, USA, wo Horst Kläuser sechs Jahre als Korrespondent arbeitete. Auch In Russland, wo er ebenfalls tätig war, hat er viele Konzerte besucht. „In Moskau gibt es immer was“, weiß er zu erzählen. „Wenn du Lust auf eine Puccini-Oper hast, dann wird irgendwo in dieser riesigen Stadt mit Sicherheit an diesem Abend eine aufgeführt.“ Dean Martin hat er nie live gesehen (Sammy Davis jr. und Frank Sinatra sehr wohl), was er bedauert. Auch Miles Davis und Thelonius Monk hätte er gerne beim Konzert erlebt. „Und Billy Joel“, fügt er hinzu.

Doch lehnt er manche Musik ab. „Rammstein“, kommt es spontan. „Das widert mich an. Diese Mixtur aus brachialen Tönen und diesem Gesang, der mich an andere Zeiten erinnert, die man nicht mehr haben möchte. Freien Jazz mag ich auch nicht, harten Techno desgleichen.“

Es gibt jedoch ungleich mehr an Musik, die Horst Kläuser schätzt. Er erwähnt die Solo-Musik von Mark Knopfler, die dieser ohne die Dire Straits eingespielt hat, den Jazzsänger Tony Bennett, Don McLean. Musik spielt im Leben des Remscheiders eine sehr große Rolle. „Ich kann nicht ohne.“

Zur Person

Horst Kläuser wurde 1956 in Remscheid geboren. Der Journalist und Moderator lebt in Ehringhausen. Kläuser besuchte die Kunst- und Musikschule. Der damalige Leiter, Karl Lorenz, war ein waschechter Orffianer. „Ich hätte gerne das Klavierspiel erlernt“, sagt Horst Kläuser heute. „Aber Orff? Ach, nein.“ Dafür singt er auch heute noch gerne. Und gut.