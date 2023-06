Schulwechsel: 1073 Kinder kommen in die fünfte Klasse

Für das Schuljahr 2023/24 haben sich sowohl Remscheider Schüler als auch welche aus Rade, Wermelskirchen und Wuppertal bei den Gymnasien, Realschulen und Gesamtschulen angemeldet.

Von Andreas Weber

Remscheid. 1073 Kinder wechseln zum Schuljahr 2023/24 an die weiterführenden Schulen in Remscheid, 141 mehr als im Vorjahr. 970 kommen aus den 17 hiesigen Grundschulen, 103 aus umliegenden Städten, hauptsächlich Rade, Wermelskirchen und Wuppertal. „Die Verteilung auf die einzelnen Schulformen ist trotz leichter Schwankungen stabil“, erklärt Markus Eschweiler (Schulamt).

Den größten Teil machen die vier Gymnasien mit 35,4 % (403 Schüler) aus, gefolgt von den zwei Gesamtschulen mit 31,4 % (324), den beiden Realschulen mit 22,7 % (235), der Sekundarschule Nelson-Mandela mit 7,2 % (74) und der Hauptschule Hackenberg: 3,0 % (37).

Die Zahlen bewegen sich im Rahmen der vergangenen fünf Jahre. Einen leichten Abfall zu 2022/23 gab es bei den Gesamtschulen von 34,7 auf 31,4 %, eine Zunahme bei den Realschulen von 20,2 auf 22,7 %.

Bei den Gymnasien bilden das EMMA (107 Anmeldungen) und das Rögy (114) je vier Eingangsklassen. Weil das Rögy dreizügig genehmigt ist, wurde bei der Bezirksregierung ein Antrag auf eine Mehrklasse gestellt. Je drei fünfte Klassen wird es an GBG (87) und Leibniz (95) geben. Das Niveau der auswärtigen Kinder, die nach Remscheid pendeln, entspricht dem der Vorjahre. Erfahrungsgemäß werden Kinder aus Ronsdorf am Leibniz- und aus Rade am Rögy angemeldet.

Sophie Scholl und AES haben mit je 162 die meisten Anmeldungen

Je 162 Aufnahmen vermelden Sophie-Scholl und die Albert-Einstein. Traditionell wollen deutlich mehr zum Hohenhagen. Von den 397 Gesamtschulanmeldungen hatte die AES im ersten Gang nur 120 Erstanmeldungen, die Sophie-Scholl 236. Weil die Kapazität bei weitem nicht reichte, mussten 74 Kinder (im Vorjahr 72) von der Sophie-Scholl abgewiesen werden. Von den 74 gingen 19 zur AES, 3 an die Nelson-Mandela und die restlichen 52 an andere weiterführende Schulen.

Die Realschulen wählten 235 Kinder, 192 waren es im Vorjahr. Die Alexander-von-Humboldt nimmt 105 neue Fünftklässler in vier Klassen auf, die Albert-Schweitzer bildet mit 130 Aufnahmen fünf Eingangsklassen. Auch hier ein Antrag auf eine Mehrklasse gestellt.

An der 2013 gegründeten Sekundarschule wurden 74 Kinder angemeldet, im Vorjahr waren es 62. Mit den 74 erfüllt die Sekundarschule die Voraussetzung von mindestens 60 und maximal 87 Anmeldungen für diese Schulform. Hackenberg, die verbliebene Hauptschule, liegt gerade über dem Limit, das eine Weiteröffnung erlaubt. Wie 2022 werden 37 Kinder in zwei Klassen aufgenommen.

Sechs weiterführende Schulen nehmen Kinder auf, die Förderung beim Lernen, Sprache und in der emotionalen und sozialen Entwicklung benötigen. 69 Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf aus den Grundschulen und neun Kinder aus den Förderschulen werden an der GHS Hackenberg (6), Alexander-von-Humboldt (8), Albert-Schweitzer (8), Nelson-Mandela (10), Albert-Einstein (17), Sophie-Scholl (18), Heinrich-Neumann (11) aufgenommen.

Nur 26 Viertklässler gehen aus Remscheid raus

Aus Remscheid raus geht es für 26 Viertklässler. Allein 15 werden die Erich-Fried-Gesamtschule in Ronsdorf besuchen.

Der Anmeldezeitraum begann nach den Halbjahreszeugnissen am 20. Januar und endete am 3. März. Im ersten Block (23. bis 25. Januar) wurden 92 Prozent aller Remscheider Schüler angemeldet. Für den zweiten Block (13./14. Februar) bestanden nur an der GHS Hackenberg, Nelson-Mandela, EMMA und AES Kapazitäten.

41 stehen aus

Im Auge behalten muss die Stadt die Entwicklung in den Grundschulen. Die dort steigenden Schülerzahlen werden dafür sorgen, dass es in weiterführenden Schulen z noch enger wird. 2023/24 notiert die Verwaltung 1139 Kinder, die eingeschult werden müssen. Stand 17. Mai standen 41 An-meldungen noch aus.