Der Ernst des Lebens hat wieder begonnen – und ist eigentlich ganz cool

RGA-Redakteur Gunnar Freudenberg erzählt von der ersten Woche nach den Ferien mit Hannes (7) und Michel (4).

Sechs Wochen Sommerferien sind eine lange Zeit. Als Schüler kam mir das gar nicht so vor, als Papa schon. Da können Hannes und Michel noch so lieb sein – manchmal strengt ihre gute Laune an, während ich im Nebenzimmer arbeiten muss – und ich sage Sätze wie: „Zum Glück beginnt für euch bald wieder der Ernst des Lebens!“

Mag dieser Spruch auch von Generation zu Generation weitergegeben werden – er ist blöd. Denn der Subtext lautet ja so viel wie: Schluss mit lustig, ab sofort ist euer Leben kein Ponyhof mehr! Jetzt ist wieder harter Alltag angesagt!

Zum Glück nehmen Hannes und Michel mich nicht immer so ernst. Mein Hinweis zum Beispiel, an den letzten Ferientagen doch wieder etwas früher ins Bett zu gehen, damit das Aufstehen am Montag nicht so schwerfällt, wurde einfach weggelächelt. Zu Recht, wie sich herausstellte. Am Montagmorgen stand ein bestens gelaunter, fitter und bereits umgezogener Hannes am Bett, um seinen muffeligen und sehr müden Vater aus ebensolchem zu holen.

Für Michel war frühes Aufstehen ohnehin noch nie ein Problem. Kaum wach, schaltet er auch schon in den Spielmodus und hat nur noch seine Autos oder Superhelden im Sinn. Schwierig war es vor den Ferien immer, ihn aus seinem Spiel rauszureißen und ihn für den Kindergarten zu motivieren. Auch davon am Montag keine Spur. Nachdem ich Hannes zur Schule gebracht hatte, empfing mich ein bestens gelaunter, fitter und bereits umgezogener Michel an der Tür und wollte los. Endlich zu Tom, Lukas und Kilian. Fazit der ersten Woche nach den Ferien: So entspannt kann es gerne weitergehen. Vom Ernst des Lebens bislang keine Spur.

ABC-Kind Michel, für den das letzte Jahr im Kindergarten begonnen hat, erzählt zwar weiterhin nicht sehr viel von seinem Vormittag, kommt aber zufrieden und abgeklärt nach Hause. Wie die neuen Kinder so sind? „Noch klein. Manchmal weinen sie“, sagt er. „Aber das musste ich in den ersten Tagen ja auch manchmal.“

Hannes, jetzt stolzer Zweitklässler, wirkt auf dem Schulhof morgens noch größer, seit die ehemaligen Zweitklässler in ein anderes Schulgebäude gezogen sind. In seiner Klasse gibt es eine neue Mitschülerin („Die ist okay.“), ansonsten ist alles beim Alten. Fast. „Wir müssen uns die Unterlagen jetzt selbst holen, die werden nicht mehr ausgeteilt.“ Na, wenn das schon der Ernst des Lebens ist, geht’s ja.

Die Hausaufgaben macht Hannes neuerdings nicht mehr sofort nach der Schule, sondern lieber am frühen Abend. Gar nicht mal, weil er sie so lästig findet, sondern weil er einfach Wichtigeres zu tun hat: mit Michel zu spielen. Die beiden sind in den Sommerferien noch enger zusammengerückt – sofern das möglich war – und machen fast alles zusammen. Klar, dass Hannes mittags mit zum Kindergarten fährt, um seinen Bruder abzuholen. Und dort wirkt er noch ein bisschen größer.