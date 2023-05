Maikirmes 2023 gestartet - was der Kirmesbesuch kostet

Die Frühjahrskirmes war am Samstag gut besucht.

Seit Freitag läuft die Maikirmes, die Besucherresonanz auf dem Schützenplatz Remscheid ist bisher gut.

Von Dela Kirchner

Remscheid. Einen freien Parkplatz in der Nähe des Schützenplatzes zu finden, war am Samstagnachmittag reine Glückssache – wer zur Maikirmes wollte, musste ein paar Meter Fußweg in Kauf nehmen.

Dafür wurde man dann aber schon auf dem Weg, ungefähr ab dem Quimperplatz, von dem Duft empfangen, der Kirmes ausmacht: Popcorn, der Nebel der Fahrgeschäfte, Bratwurst und der Staub des Kirmesplatzes. Hämmernde Beats und Stimmengewirr wurden mit jedem Meter lauter.

Nicht nur die Parkplatzsituation zeigte, wie gut besucht die Kirmes war. Voll war es in den Gassen zwischen den Fahrgeschäften und Ständen. Die sorgfältige Planung durch den Platzmeister der Schützen und sein Team, die bereits seit Ende Februar läuft, trägt nun Früchte – die geschickte Anordnung der Beschicker lädt dazu ein, im wahrsten Sinne des Wortes „eine Runde auf der Kirmes“ zu drehen.

„Für die Maikirmes haben wir mit dem, was aktuell auf dem Schützenplatz zu sehen ist, tatsächlich auch schon das Maximum erreicht, was möglich ist“, berichtet Christoph Lange, Vorsitzender des Schützenvereins. „Wir freuen uns, dass auch so viele Stammbeschicker dabei sind.“

Bereits ab Herbst kümmert sich der Schützenverein darum, attraktive Teilnehmer für das kommende Jahr zu gewinnen. „Wir müssen den Schaustellern wieder zeigen, dass sich die Teilnahme an einer Kirmes in Remscheid lohnt.“

Schon der Eröffnungsabend am Freitag inklusiv Feuerwerk deutete dies an. Das Wochenende lief dann richtig gut, wohl auch wegen des Wetters.

Kirmes 2023: Preise für die Fahrgeschäfte

Eine Fahrt mit dem „Extrem“ liegt bei 7 Euro – und damit am oberen Ende der Preisspanne. Überschläge im „Top Spin“ inklusive Nebel sind für 5 Euro pro Person zu haben und ein Chip für den Autoscooter liegt bei 3,50 Euro.

Heiße Churros schlagen mit 6 Euro pro Portion zu Buche, eine Portion Champignons ebenfalls und der Kirmes-Klassiker Backfisch im Brötchen kostet in diesem Jahr 6,50 Euro.

Programm und Zeitplan

Noch bis Sonntag lädt die Kirmes zu einem Besuch ein, am Mittwoch ist Familientag. Freitag ist wieder Feuerwerk nach Einbruch der Dunkelheit.