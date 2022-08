Denkmal soll an Zuwanderung in Remscheid erinnern

Die Interkulturelle Liste der SPD möchte einen Pfad der neuen Heimat, der Bundesverband spanischer sozialer und kultureller Vereine ein Denkmal. Diese beiden Ideen ließen sich kombinieren.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. In Remscheid gibt es derzeit zwei Initiativen, mit Installationen im Stadtgebiet die Leistung von Zuwanderern zu würdigen. Die Interkulturelle Liste der SPD regt an, auf einem „Pfad der neuen Heimat“ Anlaufstellen und Treffpunkte von Gastarbeitern mit Hinweistafeln zu versehen. Der in Remscheid ansässige Bundesverband spanischer sozialer und kultureller Vereine schlägt vor, ein „Denkmal zur Geschichte der Zuwanderung in Remscheid“ zu errichten.

Zwei Vorschläge, die „ganz viel Ähnlichkeit“ haben und sich „sicherlich verbinden ließen“, wie Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz meint. Dass im öffentlichen Raum an Migranten erinnert wird, sei absolut gerechtfertigt, betont er: „Ohne Zuwanderung wäre Remscheid keine Großstadt mehr, ohne Zuwanderung würde weder unsere Industrie, noch die Verwaltung oder ein anderer Bereich laufen.“

Während es Denkmäler für Einwanderer in Ländern wie Kanada, Australien oder auch den USA schon seit Jahrzehnten gibt, wird das Thema in Deutschland erst seit kurzem diskutiert. In Berlin hat Sevim Aydins, für die SPD im Abgeordnetenhaus, ein „Gastarbeiterdenkmal“ ins Gespräch gebracht. In Essen gibt es bereits erste Entwürfe und auch in Dortmund gibt es etwa seit Ende des vergangenen Jahres Gespräche dazu.

Wolfsburg, eine der wenigen deutschen Großstädte mit einem ähnlich hohen Anteil an Industriearbeitsplätzen wie Remscheid, ist schon einen Schritt weiter. Dort erinnert seit 2004 das Standbild „l´emigrante“ an die italienischen Gastarbeiter, die hier seit 1962 lebten und arbeiteten. Seit 2010 steht das Denkmal vor dem Hauptbahnhof.

Wo ein Remscheider Denkmal stehen könnte und wie es dann aussieht, sei derzeit noch völlig unklar, sagt Oberbürgermeister Mast-Weisz. Mit den Planungen beginne die Verwaltung, wenn die Politik sie damit beauftrage. „Mal sehen, was uns dazu einfällt.“ Denkbar sei zum Beispiel, dass ein Künstler oder eine Künstlerin mit Migrationshintergrund den Entwurf erstelle.

Erstmals auf der politischen Tagesordnung stehen die Initiativen bei der Sitzung Integrationsrat am heutigen Donnerstag.