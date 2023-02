Denkerschmette wird Partytempel

Die Karnevalsparty in der Denkerschmette kam beim Publikum bestens an.

Gäste feierten im Treffpunkt Karneval.

Von Lena Spataro

Die Denkerschmette im Stadtteil Honsberg startete am Samstag in die Karnevalssession. Unter dem Motto „Alaaf und Helau, die Schmette wird doll“ feierten rund 40 Narren und Närrinnen mit den Vereinsmitgliedern. Darunter auch Heidi Scherer. Die gebürtige Remscheiderin, die seit über zwanzig Jahren im Karneval daheim ist, kam erst vor drei Wochen zum neuen Team dazu. „Um den Spaß vorzubereiten, mussten wir in der kurzen Zeit viel schaffen“, erzählt Maximilian Süss. „Wir sind froh darüber, mit Heidi jetzt auch wieder jemanden aus dem Karneval dabei zu haben“, fügt der erste Vorsitzende des Vereins hinzu.

Und Heide Scherer, als Bierkönigin verkleidet, verrät, dass das Motto nicht zufällig gewählt wurde: „In Remscheid heißt es eigentlich Helau, weil hier nach dem Düsseldorfer Stil gefeiert wird. Ich liebe allerdings den Kölner Karneval und habe deswegen das Alaaf auch noch mit dazu genommen.“

Die Karnevalsparty fand zum ersten Mal in der Denkerschmette statt und übertraf alle Erwartungen. Die beiden Höhepunkte des Nachmittags waren der Auftritt der Rot-Blauen Funken und der Besuch des Wipperfürther Dreigestirn, bestehend aus Prinz, Bauer und Jungfrau.

Zwischen den Programmpunkten spielte Ernst Melzer Karnevalslieder und ältere Klassiker wie „Es war immer so“. Tatkräftige Unterstützung erhielt er dabei von den größtenteils verkleideten Jecken, die lauthals mitsangen. Beginnen sollte die Feier um 15 Uhr, doch da waren bereits alle Tische belegt. „Einige haben reserviert, andere kamen einfach früher, um sicher einen Platz zu ergattern“, sagt Maximilian Süss, der sich glücklich über das positive Feedback zeigte.

Endlich wieder eine Feiernach der langen Pause

Dass die Karnevalsparty zukünftig wieder stattfinden wird, ist jetzt schon sicher. Wer beim nächsten Mal also dabei sein möchte, sollte sich vorzeitig anmelden. Gleiches gilt für die anderen Veranstaltungen in der Denkerschmette. „Wir planen in diesem Jahr, mehr Musikabende anzubieten. Das kommt bei allen gut an“, so Süss: „Hier sollen Jung und Alt aufeinandertreffen. Wir sind in erster Linie eine Begegnungsstätte.“ Am Samstag bestand die Karnevalsgesellschaft vorwiegend aus Senioren. „Für die älteren Leute aus der Umgebung sind solche Angebote besonders wichtig“, sagt Heidi Scherer. Sie weiß, dass viele hier lange darauf gewartet haben, wieder gemeinsam feiern zu können. Nach der zweijährigen Wartezeit wurde das nun nachgeholt.