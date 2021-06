In Denkerschmette endet Sommerpause

Kultur

+ © Roland Keusch Verbindet seine Lesung mit Kabarett: Jos Faß ist am nächsten Freitag in der Denkerschmette an der Kippdorfstraße zu Gast. © Roland Keusch

Treffpunkt bietet unterhaltsamen Abend mit Joe Faß. Jazz-Konzert wird verschoben.

Freizeitaktionen für Jung und Alt bietet die Denkerschmette an der Kippdorfstraße bald wieder an. Am kommenden Freitag, 4. August, endet hier die Sommerpause, die der Treff in den vergangenen Wochen eingelegt hatte.

Ab 19 Uhr erwartet die Besucher ein unterhaltsamer Abend. Joe Faß bietet eine kabarettistische Lesung. Die Überschrift lautet „Zartbittere Satire“. Dabei widmet sich Fass mit Humor dem Thema Gerechtigkeit und wählt Kapitelüberschriften, die neugierig machen – wie „Der Goldblonde und die große Dame“, „Die Millionärsformel“, „Luther und der Papst“. Der Eintritt kostet 5 Euro, eine Anmeldung ist für interessierte Teilnehmer erforderlich.

Bereits einen Tag später steht die nächste Veranstaltung in der Denkerschmette auf dem Programm. Am Samstag, 5. August, öffnet zum 63. Mal das Literaturcafé. Beginn: 15 Uhr.

Sabine Marquardt, die für die Öffentlichkeitsarbeit in der Initiative zuständig ist, muss aber auch eine Absage mitteilen. Am Samstag, 26. August, sollte die Formation „Good Time Jazz Five“ auftreten. Das Konzert wurde aber auf den 9. September verschoben. Dann lässt die Band unter dem Motto „From New Orleans to Chicago“ wieder Songs aus den guten, alten Tagen des Jazz erklingen.

Programm auch bei Wochen der älteren Generation

Ansonsten wird die Denkerschmette in den kommenden Wochen wieder Gedächtnistraining, Diskussionen oder auch Literaturvorträge bieten. Nicht fehlen dürfen der Handarbeitskreis unter dem Motto „Wolle macht süchtig“ mit Cornelia Schmitz (ab 8. August, 16 Uhr) oder die beliebten Bridge-Runden für Fortgeschrittene (ab 10. August, 15 Uhr).

Auch bei den Wochen der älteren Generation spielt der Treffpunkt eine Rolle. Das Haus – Kippdorfstraße 27 – ist am Mittwoch, 6. September, um 14.30 Uhr Schauplatz einer Filmvorführung von Heinrich Vogel, der zum „Weißen Rössl“ entführt. Am Samstag, 9. September, folgt dort um 15 Uhr ein „Mitsingnachmittag“, wenn Ernst Melzer unter dem Motto „Mein kleiner grüner Kaktus“ in die Schlagerwelt der 20er Jahre entführt.

Auch einen Tanztee gibt es – für Samstag, 16. September, von 15 bis 19 Uhr, lädt die Denkerschmette zu Walzer, Foxtrott und Tango ein.

Telefonischer Kontakt zur Denkerschmette: Tel. (0 21 91) 589 202 oder per Mail: info@remscheiderdenkerschmette.de