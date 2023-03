Denkerschmette bietet Programm

So trifft sich am kommenden Freitag, 17. März, um 19 Uhr der Philosophische Stammtisch. Zu erwarten ist im Treffpunkt, Kippdorfstraße 27, ein Vortrag von Albert Heidl zum Thema „Grundlagen der Quantenphysik und Konsequenzen für unser Weltbild“. Im Anschluss an das Referat können die Teilnehmenden über das Thema diskutieren und philosophieren.