„Den klassischen Bücherwurm gibt es eben nicht mehr“

Remscheid. An der Sophie-Scholl-Gesamtschule dreht es sich für 22 Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 bis 12 seit Mittwoch bis einschließlich heute nur um Literatur und Schreiben. Geleitet wird diese zweite, literarische Schreibwerkstatt vom deutsch-ungarischen Schriftsteller Akos Doma. Angestoßen wurde die Zusammenarbeit im Rahmen einer Lesung, die Doma 2019 an der Schule hielt. Die Schreibwerkstatt wurde mehrfach aus pandemischen Gründen verschoben, aber der Autor und Lehrerin Iris Grundei hielten an der Idee fest.