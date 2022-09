70 Jahre verheiratet: Den besonderen Tag feiern sie heute mit ihren Kindern

Christel und Walter Runkel sind seit 70 Jahren verheiratet.

Von Sabine Naber

Remscheid. Christel und Walter Runkel feiern heute ihre Gnadenhochzeit. 70 Jahre lang miteinander verheiratet zu sein, das ist ein eher seltenes Hochzeitsjubiläum. „Und auch etwas Besonderes, wenn man es so wie wir bewusst erleben darf und mit den Kindern zusammen feiern kann“, sagt Walter Runkel (98).

Er erzählt, dass sowohl seine Frau, als auch er aus einem sehr gottesfürchtigen Elternhaus kommen. Und deshalb ihr ganzes Leben unter die Gnade Gottes gestellt haben. Christel Runkel (95) ist auf einem landwirtschaftlichen Hof am Niederrhein aufgewachsen, Walter Runkel in der großen Remscheider Familie Runkel. Das Ehepaar ist stolz auf seine 5 Kinder und inzwischen 65 Urenkel. „Wir haben einen guten Austausch mit ihnen, sind dankbar, dass sie für uns da sind.“

Durch die Kriegsereignisse haben sich die beiden kennengelernt. Christel Runkel musste aus ihrem Heimatort fliehen, fand in Remscheid in einem Haus der Familie Runkel ein neues Zuhause. Walter war zu dieser Zeit noch als Soldat in Russland. „Wir haben 1952 in Remscheid in der Kirche gegenüber der Commerzbank geheiratet und wohnten am Grafenwald. Hier hatte ich 35 Jahre lang meine Zahnarztpraxis. Und dann das Glück, einen Nachfolger zu finden, der auch unser Wohnhaus übernehmen wollte“, macht Walter Runkel deutlich.

Viel seien er und seine Frau früher gereist, unter anderem nach Brasilien oder auch nach Kamerun. Dort habe er als Zahnarzt gearbeitet, aber auch das Evangelium verkündet. „Meine Frau sehnt sich danach, noch einmal dorthin zu reisen, aber das geht wohl nicht mehr.“ Heute könnten sie nicht mehr viel unternehmen, den wunderbar freien Blick ins Grüne von ihrem Wohnzimmer und ihrer Terrasse aus würden sie deshalb umso mehr genießen. Ihren besonderen Hochzeitstag feiern Christel und Walter Runkel heute Nachmittag gemeinsam mit ihren Kindern.