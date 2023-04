Dement oder nicht: Tanzen rüttelt Erinnungen wach

Kostenfreie Workshops starten.

Remscheid. Tanzen ist Lebensfreude. Man denke nur an die Lateinamerikaner, für die Salsa oder Bachata unverzichtbarer Teil des Lebens sind. Was geschieht jedoch, wenn ich nicht mehr allein darüber entscheiden kann, ob ich an diesem Erlebnis teilhaben kann? Vor allem Demenzerkrankten kann das Tanzen helfen, Erinnerungen wachzurütteln.

Das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Bergisches Land mit Sitz in Solingen veranstaltet daher am 29. November einen großen Tanzball für Menschen mit und ohne Demenz im Bürgerzentrum in Wermelskirchen – und sucht unter anderem dafür noch Tanzbegleiterinnen und -begleiter. Der Ball ist auch die Abschlussveranstaltung der „Tour Demenz“.

„Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass Menschen mit Demenz sehr freudig das Tanzbein schwingen und man da nicht lang bitten muss“, sagt Christine Ullerich, die fünf Jahre lang das das Tanzcafé „Lass uns tanzen“ in Remscheid geleitet hat und nun Projektmitarbeiterin im Regionalbüro ist. Das Ziel: So viele Tanzbegleiterinnen und -begleiter wie möglich begeistern – unter anderem über Gratis-Workshops.

Die Workshops: Drei Termine gibt es. Beim Workshop „Darf ich bitten – Tanz mit mir!“ geht es um lebendige Biografiearbeit, natürlich auch um ganz viel Tanz, fröhliches Schunkeln, geselliges Beisammensein und Wohlbefinden in der Gemeinschaft – gegen das Alleinsein und für aktive Teilhabe. Natürlich hat das Tanzen auch einen positiven Effekt auf die eigene Gesundheit. Mitmachen können Menschen jedes Alters - mit und ohne Demenz. Die Termine: Mittwoch, 10. Mai, 10 bis 14 Uhr, Dr.-Ottmar-Kohler-Straße 1, Gummersbach; Dienstag, 6. Juni, 13 bis 17 Uhr, Neuer Lindenhof, Honsberger Straße 38, Remscheid; Mittwoch, 5. Juli, 13 bis 17 Uhr Am Rübenzahlwald 7, Bergisch Gladbach. Anmeldung, Fragen oder Anregungen bei Christine Ullerich: Tel. (01 62) 1 03 71 16.

E-Mail-Adresse: bergisches.land@rb-apd.de

Tanzbegleiter: Gesucht werden tanzbegeisterte Menschen, die auch mal als Tanzpartner für einen Menschen da sind, den sie noch nicht kennen. Menschen, die wissen, dass Tanzen Fitness und Kraft für den Alltag, aktive Gesundheits- sowie entspannte Selbstfürsorge sein kann. „Tanzbegleiterinnen und -begleiter helfen den einen, sich an etwas zu erinnern, und können selbst ihren Alltag für den Moment vergessen“, erklärt Christine Ullerich. Das Regionalbüro will Veranstaltungen neu aufleben lassen. mw