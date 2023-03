Dement oder nicht: Hier singen alle mit

Neues Angebot findet alle 14 Tage statt.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Hannes Waders „Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort“ schallt an diesem Morgen durch das Gemeindehaus an der Johann-Sebastian-Bach-Straße. „Jetzt dürft ihr ganz laut singen!“, fordert Kantorin Henrieke Kuhn an der Heimorgel auf – und 13 kräftige Stimmen erheben sich, während Rollatoren in der Ecke parken und Gehhilfen die Stühle flankieren. Denn dieser Chor ist ein wenig anders. Beim neuen Singangebot „Entfaltet“ darf jeder mitmachen, gern aber auch Senioren und solche mit Demenz. Hier dürfen sie sich voll entfalten – und wenn ein Ton mal nicht sitzt, macht das nichts. Hauptsache, Spaß. Und wenn man mal nicht kann, ist das auch nicht schlimm. Ganz locker. Und dazu gibt es noch Haribo und Kaffee.

Diese kleine gemeinsame Singauszeit genießen auch Marga und ihr Mann Rolf Schmeißer, der an Demenz erkrankt ist. Die beiden Remscheider haben damals viel im Chor gesungen. „Durch Corona ist vieles weggefallen. Wir freuen uns, dass wir jetzt hier zusammen singen können“, sagt Marga Schmeißer, die oft die Selbsthilfegruppe „Hör mir zu!“ für Demenzerkrankte und pflegende Angehörige von Susanne Heynen besucht. Diese hat nun gemeinsam mit Henrieke Kuhn, Kantorin der Evangelischen Auferstehungs-Kirchengemeinde, „Entfaltet“ ins Leben gerufen. Der RGA unterstützte mit seiner Hilfsaktion „Helft uns helfen“ finanziell.

Denn Studien belegen: Singen wirkt sich positiv auf unsere Seele aus – vor allem das Singen in Gemeinschaft. Und das im Speziellen bei Demenzpatienten. „Die Sinne sind bei Demenzerkrankten noch sehr aktiv. Musik kann hier der Schlüssel zur Erinnerung sein. Außerdem steigert das Singen das Wohlbefinden – man fühlt sich vitaler“, erklärt Kuhn, die die Tonarten flexibel anpasst. So entstünden Erfolgserlebnisse. Gesungen wird zum Beispiel „Über den Wolken“, „Verdammt ich lieb dich“ oder „Kein schöner Land“.

Alle 14 Tage trifft man sich im barrierefrei erreichbaren Gemeindesaal in der Johann-Sebastian-Bach-Straße 18: mittwochs von 11 bis 12 Uhr. Das nächste Mal wieder am 12. und 26. April. Einfach mitmachen. Spenden erbeten.

Mehr Infos gibt es bei Susanne Heynen: Tel. 5 92 45 06