Meinung: Dem Klimawandel Rechnung tragen

Während anderswo Brände wüten, regnet es bei uns durch: Ein Zeichen für den Klimawandel, der auch schon vor unserer Haustür stattfindet? RGA-Redakteur Frank Michalczak sieht viele Herausforderungen für unsere Stadt und auch Konflikte, die Klimamaßnahmen hervorrufen.

In dieser Woche überraschte der Sommer 2023 mit etwas, was auch im Bergischen Land zur Seltenheit geworden ist: Dauerregen. Ist es also ein Märchen, wie mancher behauptet, dass auch unsere Region längst vom Klimawandel betroffen ist? Wird bei diesem Thema maßlos übertrieben? Nein, ganz und gar nicht. In Südeuropa wurden zuletzt immer neue Hitzerekorde erreicht. Verheerende Waldbrände tobten in Griechenland, in Algerien, Spanien und Italien. Vor allem die Urlaubsinsel Rhodos wurde schwer von einem Inferno getroffen.

Dieses Grauen ist nur scheinbar weit entfernt, es spielt sich geografisch gesehen quasi vor unserer Haustür ab – und zeigt einmal mehr, dass die Verantwortlichen in Rat und Verwaltung die Stadtentwicklung in Remscheid überdenken müssen. Da wären zum Beispiel die geplanten Gewerbegebiete in Bergisch Born. Die Erdbeerfelder und die Flächen am Gleisdreieck können noch so nachhaltig konzipiert sein, die grünen Wiesen werden versiegelt und verschwinden unter Bauten. Das passt nicht mehr in die Zeit. Und auch Wohngebiete, die irgendwo auf dem freien Feld entstehen könnten, tragen dazu bei, dass wertvolle Natur verloren geht. Von daher ist es ein Segen, dass die Pläne für die Knusthöhe in Lennep zu den Akten gelegt wurden.

Aber auch bei Projekten in der Innenstadt muss der Klimawandel immer mitbedacht werden. Da ist der neue Trinkwasserbrunnen auf der Alleestraße, der nächste Woche eingeweiht wird, nur ein bescheidener Anfang. Axel Raue, neuer Chef der Technischen Betriebe Remscheid, sprach nun im RGA-Gespräch von einem Straßenbaumkonzept. Flächendeckend muss neues Grün her, das widerstandsfähig ist und Schatten spendet. Das aber kann dazu führen, dass Parkplätze wegfallen – zum Ärger von Autofahrern, die ihren Wagen nicht mehr bequem vor der Wohnung abstellen können.

Ein klassisches Beispiel für dieses Konfliktpotenzial deutet sich bereits an der Kölner Straße in Lennep an, die nach Jahren des Stillstands vor einem Umbau steht. Wollen die Planer aber mehr Grün an der Durchfahrtsstraße, benötigen sie Raum. Folge: Für Bäume müssen Parkplätze wegfallen. Eine weitere Möglichkeit wäre, einen Abschnitt der Verkehrsader in eine Einbahnstraße zu verwandeln – um Bäume zu pflanzen, Radfahrern Platz zu gewähren, den Durchgangsverkehr in Richtung Bahnhof umzuleiten. Aber auch hier wird es Proteste geben, weil Händler und Dienstleister um die Erreichbarkeit ihrer Geschäfte bangen. Aber es nutzt nichts: Alle müssen umdenken. Der Klimawandel hat längst begonnen. Und wer die Katastrophe verhindern will, muss Veränderungen ertragen.

