Delikte im Netz halten die Polizei auf Trab

„Hundeköder sind der Klassiker", sagt Polizist Christian Wirtz. Oft wird vor ihnen in sozialen Netzwerken gewarnt, aber tatsächlich gibt es nur ganz selten Anzeigen, die die Warnung bestätigen.

Falschmeldungen gibt es zuhauf in sozialen Netzwerken. Das Internet hält die Polizei auf Trab.

Von Lara Hunt

Nur auf Streife zu gehen, reicht heute nicht mehr – die Polizei ist auch digital unterwegs. Über die sozialen Netzwerke wie Facebook und Twitter informiert die Polizei nicht nur – sie ermittelt dort auch. „Falschmeldung nehmen einen erheblichen Anteil unserer Arbeit ein“, erklärt Hauptkommissar Christian Wirtz von Polizeipräsidium Wuppertal, das auch für Remscheid zuständig ist.

In Windeseile kann ein Beitrag auf Facebook tausende Menschen erreichen. Wer nicht nur seinen Freunden etwas mitteilen will, kann in den lokalen Gruppen – zum Beispiel „Remscheider unter Remscheidern“ oder „Lenneper Gerüchteküche“ – noch mehr Menschen informieren.

Nur prüft niemand nach, ob das, was da verbreitet wird, auch wirklich stimmt. „Hundeköder sind da der Klassiker“, sagt Wirtz. „Solche Beiträge gehen durch die Decke, und schnell glaubt die digitale Gemeinde, es gebe tausende Köder überall in Remscheid. Dabei ist bei uns in den meisten Fällen nichts gemeldet und nichts angezeigt“, sagt Wirtz.

Da die Polizei nicht überall sein kann – schon gar nicht im Daten-Dschungel – erfahren die Beamten oft erst durch Anfragen vonseiten des RGA von den vermeintlichen Giftködern. Dem, sagt Wirtz, wird dann nachgegangen. Oft finden die Beamten aber keine Hinweise innerhalb der wirklichen Welt.

Ein weiterer Klassiker ist der Lieferwagen vor Grundschulen, aus dem ein Fremder Kinder anspricht. Regelmäßig wird auf Whatsapp oder Facebook über neue Fälle berichtet. Ein Schreckensthema für die Eltern – eine heikle Situation für die Polizei. „Wir stellen oft fest, dass solche Meldungen nach den Informationstagen der Polizei verbreitet werden. Vielleicht sind Eltern und Kinder dann besonders sensibilisiert“, sagt Wirtz. „Wir wollen niemandem unterstellen, dass da absichtlich eine Falschmeldung verbreitet wird. Vielleicht geht auch mal die Fantasie mit den Kindern durch.“

Wirtz sagt, dass solche Meldungen immer ernst genommen werden. „Wir gehen dem nach und investieren dafür auch viel Zeit – glücklicherweise kommt da in den allermeisten Fällen nichts bei rum“, sagt der Hauptkommissar.

Die Arbeit der Polizei hat sich durch die sozialen Netzwerke verändert. „Früher wären wir in solchen Fällen von Schulleitungen oder besorgten Eltern angesprochen worden. Jetzt geht so etwas direkt auf Facebook und erreicht einen unglaublichen Verbreitungsgrad“, sagt Wirtz. Das führe dann auch zu einer verzerrten Wahrnehmung. „Die Leute haben das Gefühl, so etwas würde jeden Tag vorkommen“, sagt Wirtz. Da sei es auch Aufgabe der Polizei, beruhigend einzuwirken. Zum Beispiel durch Präsenz vor Ort.

Beleidigungen und Hetze werden geahndet

Ihre hässlichen Seiten zeigen die sozialen Netzwerke ferner in den Bereichen Beleidigung und Volksverhetzung. Auch in Remscheid, wie Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert auf RGA-Anfrage bestätigt. „Es ist erschreckend, wie viele sich dazu hinreißen lassen, so etwas mit ihrem richtigen Namen zu machen“, sagt Wirtz, dessen Kollegen oft Anzeigen in diesem Bereich aufnehmen. Einfache Beleidigungen laufen meist auf eine Zivilklage und ein Schiedsverfahren heraus, sagt Baumert. Geld- und sogar Freiheitsstrafen sind bei Beleidigung auf Facebook möglich.

Steckt mehr dahinter – Volksverhetzung etwa – startet die Staatsanwaltschaft mit Ermittlungen. Sie stößt oft auf Probleme, wenn es darum geht, den Täter zu fassen. „Auf Facebook kann man sich unter dem Namen Mickey Mouse anmelden“, erklärt Baumert. Von den sozialen Netzwerken selbst Informationen zu erhalten, sei beinahe unmöglich – aber die Ermittler gehen raffiniert vor. „Oft kann man durch die anderen Beiträge die Identität feststellen“, sagt er. Mit Folgen – in der Regel einer Anklage.