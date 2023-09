Lenneper Sommer: „Das war ein ganz starker verkaufsoffener Sonntag“

Rosenfreunde konnten noch die letzten Exemplare für diese Saison ergattern. Das kleine Blumenmeer in der Lenneper Altstadt war ein Hingucker.

Der Lenneper Sommer endete mit gelungenem Kartoffelfest. Thomas Schmittkamp zieht positive Bilanz.

Von Elisabeth Erbe

Remscheid. Der Lenneper Sommer fand am Sonntag einen würdigen Abschluss. Mit einem Kartoffelfest lockte der Verein Lennep Offensiv zahlreiche Besucher in die Lenneper Altstadt und lud zum Bummeln ein. Von weitem sah man ein kleines Blumenmeer aus Rosen, Veilchen und Margeriten. Der Blumenstand der Gärtnerei Höpken hatten nur noch wenige Rosen im Verkauf. „Das sind die letzten Rosen, man kriegt kaum noch welche, danach ist die Saison für Rosen vorbei.“

Auf dem Marktplatz wurden zahlreiche Bierzelttische und Bänke verteilt, die mittags schon alle belegt waren. Beate und Karl Heinz Kötter boten „Omas Reibekuchen“ an. Mit Erfolg, denn der Duft verteilte sich auf dem ganzen Marktplatz. „Die meisten kennen uns und wissen, dass wir alles selbst machen. Den Teig haben wir heute Morgen gemacht. Außerdem braten wir mit Rapsöl, da bleibt im Körper nichts hängen. Ist praktisch cholesterinfrei“, erklärte sie. Und wer am Marktstand vom Gurken Willi stand, dem lief das Wasser im Mund zusammen. Es gab warmes Sauerkraut, frische Mettwurst, Bierbeißer und Gurken in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Lennep Offensiv versorgte die Besucher mit Grillwürstchen und Getränken. Die Ehrenamtlichen hatten alles aufgebaut, damit der verkaufsoffene Sonntag ein Erfolg wird.

Und die Bilanz fiel positiv aus. Trotz zahlreicher Nebenveranstaltungen wurde der Marktplatz immer voller.

Gewinnspiel mit sechs Fragen und 16 Gutscheine

Familie Peters nutzte das Fest, um mit den drei Kindern einen Ausflug mit dem Fahrrad zu machen. „Wir brauchten ein Ziel und das Fest ist ideal für uns“, sagte Daniela Peters. Die Kinder durften auf dem Kinderkarussell fahren, während die Eltern sich einen Sekt beim Lennep Offensiv Stand gönnten. Der kleine Ole (5) stand am liebsten neben dem großen Trecker der Familie Schäfer aus Wuppertal. Sie boten frische Kartoffeln aus eigener Ernte an. Direkt gegenüber öffnete Johnen Delikatessen ihre Türen und lockte mit frischen Pfifferlingen.

Lennep Offensiv warb mit einem Gewinnspiel rund um die Knolle. Wann kam die Kartoffel nach Deutschland? Wann wurde Lennep Offensiv gegründet? Und wo steht das Geburtshaus von Röntgen? Mit nur sechs Fragen konnte man beim Gewinnspiel dabei sein. Am späten Nachmittag wurden die richtigen Antworten aus der Lostrommel gezogen. Markus Kötter moderierte die Ziehung und zwei Glücksfeen durften die Gewinner ziehen. Insgesamt gab es 16 Gutscheine aus Gastronomie und Einzelhandel im Wert von 50 Euro.

Thomas Schmittkamp, Vorsitzender von Lennep Offensiv, zog positive Bilanz. „Es war großartig, das war einer der besten verkaufsoffenen Sonntage, die wir je hatten. Es war unglaublich voll heute“, sagte er begeistert. „Das war ein ganz starker Sonntag.“

Termin: Die nächsten Aktivitäten sind bereits in Planung. Vom 14. bis 17. Dezember findet der beliebte Weihnachtstreff statt, inklusive verkaufsoffenem Sonntag am 15. Dezember.