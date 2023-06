Das macht Remscheid gegen Kinderarmut

Sie kümmern sich um die bulgarischen Kinder in der Kraftstation – und bringen ihnen spielerisch Deutsch bei: Sofia Rodriguez Eckwert (17, 2. v. l.) und Nicole Miller (17, 2. v.r.) holen nun Elen Albrink (16) und Max Buraczynski (17) vom Jugendrat dazu.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist gesunken.

Remscheid. Vanja (Name geändert) fällt Sofia Rodriguez Eckwert (17) um den Bauch, so sehr freut sie sich die Kleine, dass endlich wieder Donnerstag ist. Denn dann kommen die Jugendratsvorsitzende und ihre Klassenkameradin Nicole Miller (17) immer in die Kraftstation, um mit ihr und den anderen Kindern zu spielen. „Was machen wir denn heute?“, fragt Sofia, und die Kleine flüstert ihr etwas ins Ohr. Heute ist kickern, Billard und Videospiel angesagt. Immer wieder greifen die kleinen Mädchen nach den Händen von Sofia und Nicole.

Die beiden Schülerinnen der Sophie-Scholl haben vor einem Jahr in ihrem Kurs ein Projekt zu Kinderarmut in Remscheid gestartet: „Sprachförderung durch spielerische Impulse.“ „Wir wollten dort hingehen, wo wir genau den Kindern helfen können“, erklärt Sofia Rodriguez Eckwert, die herausfand, dass vor allem der Honsberg, der Kremenholl, der Hasenberg und der Hackenberg Brennpunkte sind. Über ein Werkzeugkisten-Spiel oder das Malen brachten die Remscheiderinnen den Kindern, die alle aus einem türkischsprachigen Teil Bulgariens stammen und nun in Alt-Remscheid leben, Deutsch bei. „Sie haben sich vieles bei uns abgeschaut. Ihre Entwicklung zu beobachten, war toll“, freut sich Nicole Miller. Denn Sprache sei der Schlüssel zu Bildung. Und das die Grundlage für einen späteren Beruf – der im besten Fall wiederum Armut vermeidet.

Etwa jedes fünfte Kind in Remscheid ist von Armut betroffen. Der Anteil von Kindern unter 18 Jahren in den Bedarfsgemeinschaften mit SGB-II-Bezug liegt bei 19,6 Prozent (Stand: 2022), in NRW bei 17,5.

Nicht nur bei den Kindern ist Bildung als Armutsprävention zu sehen. Auch bei den Erwachsenen. Auf dieses Prinzip baut auch die Stadt im Großen. „Eine der aktuellen Herausforderungen ist, dass wir uns um die Familien kümmern, die neu zu integrieren sind, dass sie unsere Sprache lernen und fachliche Qualifikationen erhalten“, sagt Sozialdezernent Thomas Neuhaus (Grüne). Eng verknüpft damit sei aber auch der Kita-Platz und OGS-Ausbau, den die Stadt gerade vorantreibe – und natürlich vor allem ein stabiler Arbeitsmarkt. Remscheid stehe gut da, meint Neuhaus. Mit einer Arbeitslosenquote von 7,5 Prozent sogar im Vergleich besser als die bergischen Nachbarstädte. NRW-weit liegt die Quote bei 7,2 Prozent. Das Ziel laute, Remscheid unter NRW-Schnitt zu bekommen.

Daher sei es wichtig, dass weiterhin qualitative Arbeitsplätze entstünden. Denn Wirtschaftsförderung sei Armutsprävention. Die Auftragslage des produzierenden Gewerbes sei offenbar immer noch gut. „Werkzeugfirmen, Schmieden bilden das Rückgrat. Hier arbeiten auch viele Menschen ohne Hochschulstudium.“ Und weil die Metallfirmen Tarifverträge hätten, seien auch Familien gut abgesichert – was auch die Stadt in konkreten Zahlen bemerke. Denn dadurch gebe es weniger „Aufstocker“. Also Menschen, die Bürgergeld beantragen müssen, weil ihr Verdienst nicht ausreicht.

Kindergelderhöhung kommt bei ALG-II-Beziehern nicht an

Die Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungen habe sich zudem von 2011 bis 2022 positiv entwickelt: von rund 41.000 auf 47.000. Und auch die Anzahl von Bedarfsgemeinschaften im SGB-II-Bereich sei von 5755 in 2012 über 5126 in 2022 auf aktuell (Stand: März) 5295 insgesamt gesunken – trotz Zuwanderung. „Das heißt: Trotz Flucht haben wir eine Verringerung der Bedürftigkeit hingekriegt.“

Das grundsätzliche Problem wird die Stadt Remscheid aber nicht lösen können, sagt Karl-Richard Ponsar, Vorsitzender des Kinderschutzbundes. „Das muss in Berlin passieren.“ Stichwort: Kindergrundsicherung. „Die müsste es geben, um die Leistungen, die jetzt versplittert sind und teilweise nicht in Anspruch geworden werden, weil Eltern es nicht wissen, zu bündeln.“ Allein der Hartz-IV-Satz für Kinder reiche noch nicht mal aus, um einen Monat Windeln zu kaufen, meint Ponsar. Er weiß, wovon er spricht: Der Kinderschutzbund betreibt das Müttercafé Mama Mia.

Die neuerliche Kindergelderhöhung um 25 Euro im Monat sei zudem ein Witz, sagt Ponsar. Zumal das Geld bei ALG-II-Beziehern – also denen, die es dringend bräuchten – ohnehin nicht ankäme, weil es mit der Grundsicherung verrechnet werde. „Das ist ein Riesenskandal. Bei Herrn Lindner ist das aber offenbar noch nicht angekommen. Die Kindergrundsicherung würde das ändern.“

Die Kinder in der Kraftstation können sich jedenfalls einer Sache sicher sein: dass auch weiterhin jemand mit ihnen spielt. Denn künftig wird der Jugendrat das Herzensprojekt fortführen.

Sie helfen

Neben dem Arbeitskreis Armutsprävention gibt es zum Beispiel den Förderverein Möhrchen, der für Frühstück oder Mittagessen in Schulen sorgt, das Hilfsprojekt „Notbremse“ von Caritas, Diakonischem Werk, Kinderschutzbund und Schlawinern, das bei Schulmaterial & Co. hilft und nicht zuletzt die RGA-Hilfsaktion Helft uns helfen.