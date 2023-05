Mammutprojekt in Remscheid: 75 000 Haushalte erhalten neue Stromzähler

Im Hintergrund die „Ahnengalerie“: Mike Giera und Axel Kazenmaier von der EWR zeigen die neuen Messgeräte für Strom, die bis 2030 die älteren an der Wand dahinter ersetzen werden.

Bis 2030 werden in Remscheid alle Stromzähler ausgetauscht. Neue Geräte sorgen bei einigen Verbrauchern für Skepsis.

Von Björn Boch und Sven Schlickowey

Die Vergangenheit ist schwarz und analog, die Zukunft hellgrau und digital: In Remscheid werden derzeit alle Stromzähler ausgetauscht. Die altbekannten dunklen Kisten mit der sich drehenden Scheibe, die sogenannten Ferraris-Zähler, müssen weg, sagt der Gesetzgeber. Ersetzt werden sie durch moderne Messeinrichtungen, kurz: mME, oder auch durch intelligente Messsysteme. Seit 2017 läuft das in Remscheid bereits, knapp die Hälfte der rund 75 000 Zähler wurden bislang ausgetauscht.

„Da haben wir also noch etwas Luft“, sagt Mike Giera, Leiter des Geschäftsbereichs Netze bei den Stadtwerken. Bis Ende 2030 laufe die Frist des Gesetzgebers, ausgetauscht werde meist dort, wo die Geräte ohnehin das Ende ihrer Betriebszeit erreicht haben. Ferraris-Zähler sind in der Regel auf 16 Jahre geeicht, das wurde bei den Übergangsfristen des Gesetzes berücksichtigt.

Die neuen Zähler sollen einmal ein wesentlicher Bestandteil der „Intelligenten Netze“ werden, erklärt Giera. Im Stromnetz der Zukunft mit einer dezentraleren Erzeugung und einem höheren Anteil regenerativer Energien sei es wichtig, Verbräuche zu steuern: „Wenn tagsüber mehr Solarstrom zur Verfügung steht, macht es ja Sinn, das E-Auto zu laden“, nennt Giera ein Beispiel. „Dafür sind die mME quasi die Basis.“ Sie erfassen nicht nur den Verbrauch, sondern auch dessen Zeitpunkt.

Noch einen Schritt weiter gehen die intelligenten Messsysteme, die für Verbräuche über 6000 Kilowattstunden pro Jahr, Photovoltaikanlagen und ähnliches vorgeschrieben sind. Sie besitzen zusätzlich die Fähigkeit, die Informationen über den zeitlichen Verlauf der Verbräuche auch zu anderen Geräten Verfügung zu stellen. In vernetzten Häusern könnten sie später Verbraucher steuern – „perspektivisch“, wie Giera betont.

Bürger befürchten, dass neue Zähler Daten an Netzbetreiber senden

Denn noch könne nur der Kunde selber auf die Informationen zurückgreifen, sagt Mike Giera, der damit die Befürchtungen einiger Bürger aufgreift, die neuen Zähler würden Daten an den Netzbetreiber senden. Eine Skepsis, von der auch Sören Demandt, Referent der Verbraucherzentrale NRW im Bereich Energie, zu berichten weiß. Doch er beruhigt. Durch den Austausch ändere sich nicht viel: „Die Zähler sind geeicht, egal ob analog oder digital. Es ist also sichergestellt, dass sie richtig zählen.“

Wer will, kann die zusätzlichen Daten aber nutzen, sagt Giera. Dafür brauche es bei den mME eine PIN. Anfangs habe die kaum jemand angefordert, berichtet er. „Inzwischen sind es schon einige Kunden.“ Damit lasse sich die eigene Verbrauchshistorie abrufen – im Viertelstunden-Takt. „Perspektivisch sinnvoll“ findet das Verbraucherschützer Sören Demandt: „Man darf das Sparpotenzial aber auch nicht überschätzen.“ Das könne sich in Zukunft mit sogenannten dynamischen Tarifen ändern, mit denen Strom immer dann günstiger zu haben ist, wenn viel angeboten wird.

Von einer „Investition in Millionenhöhe“ spricht Mike Giera beim derzeitigen Umtausch. Die neuen Geräte seien teurer und würden vermutlich nicht so lange halten wie die alten Ferraris-Zähler. Direkt für den Austausch bezahlen müsse aber niemand, das sei über die Miete des Zählers abgegolten. Die steige nach dem Austausch leicht an, um etwa sechs Euro auf dann 20 Euro – pro Jahr.

Intelligente Messsysteme und mME gibt es auch auf Antrag. Wer zum Beispiel eine kleine Solaranlage, ein sogenanntes Balkonkraftwerk, betreibt, muss vorher den Zähler tauschen lassen. Alle anderen Stromkunden müssen sich um nichts kümmern, die Stadtwerke werden aktiv, wenn es so weit ist. Etwas gegen den Austausch unternehmen kann man aber auch nicht, betonen die Stadtwerke: „Wie bei herkömmlichen Stromzählern kann der Kunde den Einbau nicht ablehnen.“

Hintergrund

Messstellenbetreiber: Für den Einbau der neuen Zähler sind in Remscheid die Stadtwerke als „grundzuständiger Messstellenbetreiber“ zuständig. Durch die Liberalisierung des Marktes können Kunden später theoretisch auch einen anderen Betreiber wählen, Mieter brauchen dafür die Zustimmung des Hauseigentümers. Verbraucherschützer verweisen aber oft auf ein eher geringes Sparpotenzial.

PIN: Die PIN, um bei den sogenannten mME die Verbrauchshistorie abzurufen, kann man bei den Stadtwerken online beantragen. Der Punkt „PIN beantragen“ findet sich unter dem Menüpunkt „Zählerservice“ auf der Internetseite der EWR-Netze: ewr-netze-remscheid.de

