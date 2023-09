Rögy-Schüler fahren nach Israel

Etwas später als geplant, kann der erste Austausch mit Petach Tikva stattfinden.

Von Andreas Weber

Remscheid. Im April 2020 sollte der Rögy-Austausch mit Israel beginnen. Doch durch die Pandemie musste das ambitionierte Projekt in die Schublade gelegt werden. Der Kontakt nach Petach Tikva riss jedoch nie ab. Jetzt endlich kann Lehrerin Stefanie Pirags den Auftakt vermelden. 20 Schüler und drei Lehrerinnen aus der Großstadt, die sich im Osten nahtlos an Tel Aviv anschließt, werden vom 18. bis 23. September in Lennep erwartet.

Die israelischen Oberstufenschüler werden das internationale Portfolio des Rögy erweitern. Partnerschulen haben die Lenneper in Frankreich (Ste Geneviève d’Asnières-sur-Seine in Paris), in Spanien (IES Madrid Sur Vallecas), China (Wenling No. 2 High School in Wenling) und in Großbritannien (Ashington).

Was mit Petach Tikva aufgebaut werden soll, verlangte im Vorfeld viel Geduld. „Denn die Israeli haben besonders hohe Hürden“, sagt Pirags.

Petach Tikva hat mit Meerbusch und Koblenz zwei deutsche Partnerstädte, für die Schule aber ist das Rögy der erste hiesige Partner. Wenn die Gäste am 18. September in Frankfurt landen, erwartet sie ein besonderes Programm.

Denn die vier vollen Tage, die sie hier sind, werden sie nutzen, um für einen Tag das Europäische Parlament in Brüssel zu besichtigen.

Die Israeli, die sich in der Oberstufe mit internationaler Diplomatie auseinandersetzen, werden die Möglichkeit haben, mit dem erfahrenen CDU-Parlamentarier Michael Gahler zu sprechen, der seit 24 Jahren im Parlament sitzt. Ihre Erlebnisse in der belgischen Hauptstadt fließen in eine Projektarbeit ein, die den Titel „EU als Friedensprojekt?“ trägt, mit der sich auch ihre jungen Gastgeber aus Lennep beschäftigen werden.

Ein Unterrichtstag im Rögy ist vorgesehen, darüber hinaus gibt‘s eine Wanderung im Bergischen, die auf Schloss Burg bei einer Bergischen Kaffeetafel endet sowie eine Tagestour nach Köln.

Stefanie Pirags, die den Austausch mit Alexander Gropper, der Mitte März eine neue Stelle als Konrektor am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Düsseldorf angetreten hat, anstieß, überraschte die Resonanz. Dass sich so viele junge Israeli für den Austausch begeistern, hatte sie nicht erwartet. Der Gegenbesuch, den Pirags und ihr Kollege Philipp Prinz begleiten werden, findet in der Woche vor Ostern 2024 statt.

Die Fahrt nach Israel kann finanziell unterstützt werden

16 Rögy-Schüler aus den Stufen EF, Q1 und Q2 werden vom 18. bis 24. März dabei sein. Kalkuliert wird mit einer Summe von 800 Euro pro Person, die aber noch nicht abgedeckt ist. Unterstützer sind willkommen. Wer den Israel-Austausch fördern möchte, melde sich bei Schulleiter Jörg Bergemann. Ihr genaues Programm kennen die Lenneper nicht, sie werden aber auf jeden Fall das Purimfest miterleben.

An diesem Tag erinnern sich die Juden an Ester, eine kluge Frau, die im Alten Testament erwähnt wird. Sie bewahrte die jüdische Minderheit in Persien davor, getötet zu werden. Purim gilt als fröhliches Brauchtum. Aus Freude darüber, dass das Volk Israel damals gerettet wurde, ziehen die Menschen in Kostümen bei Umzügen durch die Straßen

Das Rögy ist die zweite Remscheider Schule, die einen Israel-Austausch pflegt. Im Dezember 2022 hatte das Leibniz-Gymnasium Beziehungen mit der Junior High School Hakfar Hayarok im Westen von Tel Aviv aufgenommen.