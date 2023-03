Das Publikum wird bei ihm direkt in die Show eingebunden

Klaus Renzel war mit seinem Programm „Renzel und Gretel“ in der Schatzkiste zu Gast.

Von Sabine Naber

Remscheid. Wenn ein Künstler mit einem tomatenroten Anzug auf der Bühne erscheint, unbedingt auch die Gäste in der sechsten Reihe mit Handschlag begrüßen möchte und dafür wieselflink über die Sitzplätze klettert und sich abwechselnd kleine und große Pömpels auf seinen kahlen Kopf pappt, dann ahnt man, wie so ein Abend verläuft – locker, vergnüglich und unterhaltsam.

Der Kölner Klaus Renzel war mit seinem Programm unter der Überschrift „Renzel und Gretel“ in der Schatzkiste am Remscheider Markt zu Gast und bot eine beeindruckende Mischung aus Clownerie, Pantomime und Musik. Aus den Zuschauenden in der ersten Reihe machte er Mitspielerinnen und Mitspieler. Bat beispielsweise Sandra, zu rufen: „Klaus, ich will ein Kind von dir!“, wenn er sich am linken Ohr kratzte. Oder spielte auf seiner E-Gitarre Beethovens „Für Elise“ und behauptete, eigentlich heiße das Lied „Für Denise“, während er vor ihr kniete und sie anhimmelte. Damit das Ganze einen romantischen Touch kriegte, setzte er sich eine langstielige, rote Rose auf den Kopf. Das Publikum amüsierte sich.

Nicht nur mit Lachern, sondern auch mit Musik überzeugt er

In Slow-Motion-Manier und mit einer gruseligen Grimasse agierte er auf der Bühne, als er einen kleinen, roten Luftballon aus den Tiefen seines Koffers holte und sich so lang machte, dass es aussah, als würde ihn der Ballon gegen seinen Willen nach oben ziehen. Er verstand es, unüberhörbar, aber sehr elegant, über die eigenen Füße zu stolpern und behauptete, mit sechs Jahren angefangen zu haben, Gitarre zu spielen. Und einfach nie wieder aufgehört zu haben. Und wenn er erst einmal in den Gurt um seine Gitarre gestiegen war, sie von unten nach oben über seinen Körper gewurschtelt hatte und sie ihm über der Brunst hing, dann spielte er vorzüglich. Ob Free-Jazz, Rock‘n ’Roll oder Flamenco – er kann es. Auf großer Gitarre, einem Gitarrenbaby, einem kleinen Bandoneon oder mit Hilfe der Nasenflöte. Er nannte sich selbst „Pömpel-Kavalier“ und will Influencer werden, damit es die „Pömpel-Köpfe“ dann auf der ganzen Welt gibt, erklärte er dem Publikum.

Neben seinen Auftritten in Theatern gibt Klaus Renzel auch Clownsvisiten in Kliniken und Seniorenheimen. Und hält auf Kongressen Vorträge über Humor am Krankenbett.

Nächster Termin: Am Donnerstag, 23. März, 20 Uhr, tritt Lutz von Rosenberg Lipinsky mit seinem Programm „Demokratur oder die Wahl der Qual“ in der Schatzkiste auf.