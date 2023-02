Das planen die Vereine für den „Lenneper Sommer“

Das Weinfest auf dem Alten Markt zählt sicherlich erneut zu den Höhepunkten beim „Lenneper Sommer“. Es beginnt am 4. August und soll drei Tage lang Frohsinn in die Altstadt bringen.

Die Veranstaltungsreihe in der Altstadt geht auch in diesem Jahr wieder an den Start – Zwei Vereine feiern Jubiläum.

Remscheid. Zum Ende der Winterzeit nimmt der „Lenneper Sommer“ Konturen an: Wie der Vorsitzende von Lennep Offensiv, Thomas Schmittkamp, auf RGA-Anfrage berichtet, stehen in der Reihe ab dem 17. Juni vielfältige Veranstaltungen in der Altstadt an. Dafür sorgen im Schulterschluss diverse Vereine, die bei ihren Aktionen an den Wochenenden auf große Resonanz hoffen. Angedockt werden daran erstmals vier Feierabendmärkte, die unter der Regie der Stadt Remscheid stehen.

Bislang zählt Schmittkamp neun unterschiedliche Freizeitangebote. „Da könnten aber noch ein paar hinzukommen“, bilanziert er die bisherigen Sitzungen des Bühnenbeirats, in dem die unterschiedlichen Gastgeber das Programm abstimmen. Dazu zählt auch die Karnevalsgesellschaft, die den Startschuss übernimmt. Am Samstag, 17. Juni, geht es betont familiär zu: Bei „Tischlein deck dich“ können Interessierte Speisen und Getränke tauschen und miteinander ins Gespräch kommen. Bereits am 18. Juni folgt ein Jugendtag der „Welle“. „Mit vielfältigen Musik- und Tanzbeiträgen“, wie Thomas Schmittkamp hinzufügt.

Er bezeichnet es als Riesenerfolg, dass dieses Lenneper Gemeinschaftsprojekt nun schon ins zwölfte Jahr geht. „Dahinter steckt ein großer Aufwand. Es ist schon bemerkenswert, dass die Vereine bis heute durchgehalten haben.“ Aber auch beim Lenneper Sommer habe die Pandemie Spuren hinterlassen. Es zeichne sich ab, dass der Spitzenwert von bis zu 15 Veranstaltungen nicht erreicht wird. Schmittkamp kann dem aber auch einen positiven Aspekt abgewinnen. „Es gab immer wieder Anwohner, die sich darüber beklagten, dass an jedem Wochenende Remmidemmi herrscht.“ Jetzt gebe es für sie zwischendurch auch mal eine Atempause.

Gesetzt ist wie üblich das Freiluftkonzert der Bergischen Symphoniker am 24. Juni, das vermutlich auf dem Munsterplatz stattfinde. Vorgesehen ist am Folgetag eine Präsentation der Schule für Musik, Tanz und Theater von Familie Schmidt aus dem Rotationstheater, die ihr Spektrum vorstellen will. Unter neuer Regie steht am 8. Juli die Karaoke-Show, um die sich diesmal das Team vom Bistro Kaffeeklatsch kümmern will, wie Schmittkamp berichtet. Er wird am 22. Juli selbst zum Gastgeber, wenn sein Verein Lennep Offensiv das 15-jährige Bestehen feiert. Der Zusammenschluss von Geschäftsleuten, Hausbesitzern und vielen sonstigen Interessierten, die sich für die ehemalige Hansestadt einsetzen, zählt rund 400 Mitglieder, die auf die gemeinsame Wegstrecke zurückblicken können.

Freunde edler Tropfen kommen ab dem 4. August auf ihre Kosten beim dreitägigen Weinfest, das die Karnevalsgesellschaft arrangiert. Erneut setzen die Veranstalter auf einen Ticketvorverkauf, um den Publikumszustrom steuern zu können. Dieser soll laut dem Vorsitzenden Gunther Brockmann vier bis fünf Wochen vorher starten. Weitere Termine: Am 19. August soll noch einmal das Jugendzentrum „Die Welle“ mit Programm an den Start gehen. Für den 20. August ist ein Familientag von unterschiedlichen Vereinen vorgesehen. Zudem soll am 26. und 27. August auf dem Alten Markt ein besonderes Jubiläum gewürdigt werden: „Die SG Hackenberg wurde vor 50 Jahren gegründet“, erläutert Thomas Schmittkamp. Den Schlusspunkt beim „Lenneper Sommer“ setzt in diesem Jahr das Fest rund um die Kartoffel, das am 3. September mit einem verkaufsoffenen Sonntag kombiniert wird. Und dies alles sind nur Beispiele, die noch ergänzt werden könnten.

Die neuen Feierabendmärkte unter der Regie des Stadtmarketings gehen am 25. Mai an den Start. Schmittkamp zeigt sich zuversichtlich, dass die vier Donnerstagstermine einen weiteren Impuls geben, die Altstadt zu beleben, wobei ein Schwerpunkt auf kulinarischem Genuss liege. Zudem seien auch musikalische Darbietungen auf der Altstadt-Bühne vorgesehen.

Märkte

Vier Feierabendmärkte sind laut Thomas Schmittkamp geplant: am 25. Mai, 15. Juni, 20. Juli und 31. August stehen sie unter der Regie des Stadtmarketings.