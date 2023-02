Abends feiern, morgens Kater? Nicht mit diesen Tipps

Was ist dran an den berühmten Mythen? Hausärztin Bettina Stiel-Reifenrath und Doc Esser klären auf.

Von Axel Richter

Remscheid. Vorweg: Das mit dem Rollmops funktioniert wirklich. Und was hilft noch gegen den Kater im Karneval? Die Lenneper Hausärztin Dr. Bettina Stiel-Reifenrath und der aus dem TV bekannte Doc Esser, der eigentlich Dr. med. Hans-Wilhelm Esser heißt und im Sana-Klinikum Remscheid arbeitet, geben im RGA Tipps, um den Kater im Karneval in den Griff zu bekommen.

Warum haben wir einen Kater nach dem Trinken von Alkohol?

Bier, Sekt und nen Kurzen: Wer oben viel hineinlaufen lässt, muss unten viel hinauslaufen lassen. Alle paar Minuten geht´s auf die Toilette. „Der Körper verliert deshalb viel Flüssigkeit und damit auch Mineralien“, erklärt Doc Esser: „Das führt zur Reizung bestimmter Regionen im Gehirn.“ Kopfschmerzen stellen sich ein und ein starkes Durstgefühl, der Nachdurst. Dazu Übelkeit und womöglich noch am nächsten Tag eine wenig schmeichelhafte Fahne.

Wie werde ich den Kater los?

„Trinken, Trinken, Trinken“, sagt Dr. Bettina Stiel-Reifenrath. Nur keinen neuen Alkohol. Und deshalb auch kein Konterbier. Darauf schwört der ein oder andere Jeck. Doch: „Das verschiebt nur den Kater“, sagt die Ärztin, die auch Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Remscheid ist. Tatsächlich hat die Leber nach einer feuchtfröhlichen Feier genug mit dem Alkoholabbau zu tun. Noch mehr Alkohol bedeutet für sie Mehrarbeit, hat erneut den Verlust von Flüssigkeit und Mineralien zur Folge. Und das bedeutet am Ende auch: größere Kopfschmerzen.

Was ist mit fettem Essen als Grundlage?

Wer Pommes, Pizza und Co. zu sich nimmt, wird weniger schnell betrunken. Der Kater stellt sich dennoch ein.

Aber der Rollmops hilft?

Ja, sagt Dr. Bettina Stiel-Reifenrath. Der Fisch in der Salzlake macht durstig und enthält darüber hinaus viele Mineralien. Zur Erinnerung: Trinken ist das einzige, was gegen den Kater wirklich hilft. Aber nur „Wasser, Wasser, Wasser“, sagt Dr. Bettina Stiel-Reifenrath. Und zwar am besten stilles Wasser. Kohlensäure reizt den strapazierten Magen dagegen zusätzlich. Wer vorausschauend feiert, greift dazu übrigens schon am Abend selbst. Auf jedes Glas Bier ein Glas Wasser – das hilft, den Mangel an Flüssigkeit und Mineralien noch vor dem Zubettgehen auszugleichen.

Was ist mit Bier auf Wein, das lass sein?

„Das ist ein Mythos“, sagt Doc Esser. „Dem Körper ist es völlig egal, was man in welcher Reihenfolge trinkt. Entscheidend ist die Alkoholmenge, die man zu sich nimmt.“ Sie macht den Kater.

Und wenn ich vor dem Trinken eine Schmerztablette nehme?

Davon raten beide Mediziner dringend ab. „Wer prophylaktisch Medikamente nimmt, um Saufen gehen zu können, tut seinem Körper nichts Gutes“, sagt Doc Esser. Zumal die Tablette nur die Folgen, aber nicht die Ursachen des Kopfschmerzes bekämpfen kann.

Was ist gut am Tag danach?

Der Köper braucht Ruhe und Zeit, um den Alkohol abzubauen. Ausschlafen ist deshalb gut. Und danach ein Spaziergang an der frischen Luft, um den Kreislauf anzukurbeln. Irgendwann wird aus dem Kater dann ein Kätzchen.