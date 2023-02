Das kostet die standesamtliche Trauung in Remscheid

Paare können bald Termine ein Jahr im Voraus buchen.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Der Ort, das Kleid, die Torte und die Einladungskarten: Angehende Brautleute müssen viel planen, wenn sie den Bund der Ehe eingehen möchten. Und das braucht Zeit. Immer öfter machen sich Paare schon lange im Voraus Gedanken, manche Locations werden bereits über ein Jahr im Vorhinein gebucht. Auch das Remscheider Standesamt wird diesem Trend bald gerecht werden: Analog zum Amt in Solingen, bei dem es bereits möglich ist, wird auch das Standesamt im Rathaus am Theodor-Heuss-Platz Trautermine ein Jahr im Voraus anbieten. Dies ist laut RGA-Nachfrage in der Umsetzung. Was Hochzeitspaare, die standesamtlich heiraten, noch wissen müssen, erklären wir hier.

Termine: Getraut wird wochentags, es gibt aber auch Samstagstrautermine - die sind allerdings beliebt und kosten 150 Euro. Den Termin können Paare online im Traukalender für 50 Euro reservieren, im Anschluss erhalten sie eine E-Mail, die über die weiteren Schritte informiert. Eine Reservierung ist sechs Monate im Voraus möglich.

Anmelden: Die Eheschließung muss vorher unter Einreichung aller notwendigen Unterlagen schriftlich oder mündlich beim Standesamt Remscheid angemeldet werden, wenn die Brautleute ihren Wohnsitz in Remscheid haben. Dazu gibt es auf der städtischen Internetseite ein Formular. Dokumente können während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses an der Pforte abgegeben werden. Auch, wer nicht in Remscheid lebt, kann hier heiraten. Die Abwicklung übernimmt das Standesamt der Wohnadresse.

Heiraten im Kerzenschein: Am 7. und 8. Dezember bietet das Standesamt Remscheid dieses Jahr wieder „Candle Light Trauungen“ an. Aufgrund der hohen Nachfrage in der Vergangenheit wurde das Angebot auf zwei Tage ausgeweitet. Wer möchte, kann zwischen 15 und 19 Uhr bei romantischem weihnachtlichem Kerzenschein im Trauzimmer des Rathauses sein Eheversprechen abgeben. Zusätzliche Kosten: 200 Euro.

Kosten: Die Anmeldung zur Eheschließung nach deutschem Recht kostet 60, die nach ausländischem Recht 100 Euro. Ein Stammbuch gibt es ab 20 Euro, es gibt mehrere Modelle, sie sind online einsehbar. Die Eheurkunde kostet 14 Euro, eine Bescheinigung über die Namensänderung ebenso. Zusätzlich: Eheschließungen ab 12 Uhr einschließlich des 12-Uhr-Termins kosten 75 Euro.

Besondere Trauorte: An diesen Orten kann ebenfalls geheiratet werden, es fallen aber Extrakosten an: Turmzimmer und Trauzimmer im Rathaus, kleiner und großer Sitzungssaal im Rathaus, Ratssaal Lüttringhausen, Röntgen-Museum, Werkzeugmuseum, Teo Otto Theater.

Traukalender: https://termine-reservieren.de/

termine/remscheid/standesamt/

Kontakt zum Standesamt: Tel. 16 38 11 (Mo bis Fr 9 bis 12 Uhr) oder per E-Mail: standesamt@remscheid.de