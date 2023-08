Wie heißt diese verwinkelte Hofschaft?

Das neue Rätsel: Wir suchen den Namen einer Hofschaft.

Das neue Rätsel führt in eine verwinkelte, traditionsgeprägte Hofschaft mit zum Teil enger Straßenführung. Wie heißt sie? Schreiben Sie die Lösung, gerne verbunden mit Ihren Erinnerungen bis 17. August an den RGA, Alleestraße 77-81, 42 853 Remscheid, E-Mail: redaktion@rga.de

Das Rätselfoto der letzten Woche zeigte die Wetterauer Straße

Remscheid. Unverkennbar auf dem Rätselfoto: die Wetterauer Straße in Lennep. Heike Vandame reiste in die Vergangenheit: „Auf der Ecke befand sich die Deutsche Bank, Kölner Straße. Dort habe ich über 40 Jahre gearbeitet und bin in der Mittagspause gefühlt 100.000 Mal diese Straße rauf und runter gelaufen. Seifenplatz Drewes, Schuhhaus Schröter, Buchhandlung Schmitz, Bäckerei Beckmann, vormals Eduscho/Tchibo etc. waren Jahrzehnte meine Einkaufsstätten. Bei schönem Wetter haben die Kollegen oft am Pumpenplätzchen die Mittagspause verbracht. Es war eine schöne Zeit.“ Das bestätigt Ulrike Ortlinghaus: „Als ehemalige Lenneperin freue ich mich, Fotos aus dem alten Lennep zu sehen. Eine Anekdote habe ich nicht, aber schöne Erinnerungen. Ich habe in der Steeggasse gewohnt, war zum Spielen bei meiner Freundin in der Buchhandlung Schmitz und bekam Schuhe bei Schröter inklusive Lurchi.“

+ Die Aufnahme aus dem Juni 1979 von Rudi Honsberg zeigt die Wetterauer Straße, Richtung Kölner Straße, Karstadt. © Roland Keusch

Auch Jutta Schulze schwärmt: „Im Hintergrund sieht man das Karstadt-Gebäude, wo heute Edeka und Aldi angesiedelt sind. Gott sei Dank blieb das ursprüngliche Gebäude erhalten. Kurz davor auf der linken Seite erkennt man die Deutsche Bank. Dieses Haus wartet auf seine neue Bestimmung. Da ich seit über 25 Jahren in Lennep wohne, bin ich fast jedes Wochenende im Dorf und genieße im Sommer das mediterrane Flair.“ Doris und Armin Niebling schreiben: „Dieses Foto wurde aus der Altstadt gemacht, Kölner Straße, Blickrichtung altes Karstadtgebäude. Ende der 70er hatte ich drei Käfer nacheinander. Leider heute keinen mehr.“

+ Im Sommer genießen viele Menschen das mediterrane Flair in der Lenneper Altstadt, hier Wetterauer Straße. © Roland Keusch

Heinz-Jürgen Schmitz berichtet: „Im ehemaligen Karstadt befinden sich Edeka Rötzel und Aldi. 83 Jahre hatte Karstadt bis zum 14. August 2009 seinen Mittelpunkt in Lennep. Auf der linken Seite oben sieht man das von dem Textilfabrikanten Bauendahl 1800 gebaute Wohnhaus im Empire-Stil. Es wurde seit 1925 als Zweigstelle der Deutschen Bank bis Ende der 90er Jahre genutzt. Gut zu erkennen ist im Vordergrund die 1850 vom Buchhändler Richard Schmitz gegründete Buchhandlung, die viele Generationen weiterführten. 2005 wurde das Unternehmen verkauft. Bekannt auch das Reformhaus Stobbe; hier bot in den 1910er Jahren das Schuhhaus Wilhelm Bremicker seine Waren an. Bekannt ist das einstige Café Grah. Auch das in die Jahre gekommene Gebäude der ehemaligen Apotheke ist zu sehen.“

Noch mehr historische Fotos

Jürgen Koppka zählt viele Geschäfte auf und beim Kaffeeshop Eduscho fällt ihm ein: „Da konnte man für 50 Pfennig eine hervorragende Tasse Kaffee trinken.“ Peter Krämer bedauert, mit Blick auf Karstadt: „Leider hat das Vollsortimenter-Kaufhaus mit Lebensmittelmarkt, Restaurant, Dingen des täglichen Bedarfs und Bekleidung geschlossen. Ein herber Verlust für Lennep, aber auch für Lüttringhausen und Rade.“

Roland Benscheid fügt allgemein hinzu: „Seit 1746, als Lennep nach dem letzten Großbrand auf dem alten Grundriss aufgebaut wurde, blieb die Altstadt weitgehend unbeschädigt. Sie ist, von einer Erhaltungssatzung geschützt, heute ein eindrucksvoller historischer Ortskern. Die älteste und vornehmste Bergische Hauptstadt, Hansestadt und Kreisstadt wurde 1929 nach Remscheid eingemeindet.“

Weitere richtige Einsendungen schickten Roswitha Bruder, Dieter Prill, Jörg Wagner, Sabine Müller, Martin Ohst, Paolo Miola, Detlef Auras, Volker Hebda und Helmut Schucht.