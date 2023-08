Das kann noch Jahrzehnte dauern

Anfang des Jahres wurde eine Seite der Haltstelle Rosenhügel in der Stephanstraße barrierefrei umgebaut, das Gegenstück auf der anderen Seite wartet darauf noch. Wie viele andere Haltestellen in Remscheid auch.

Remscheid hinkt beim barrierefreien Umbau von Haltstellen hinterher. Dabei sollten längst alle Bushaltestellen fertiggestellt sein.

Remscheid. Knapp über 500 sogenannter Bushaltestellensteige, also Punkte, an denen ein Bus halten und Fahrgäste zusteigen können, gibt es in Remscheid. Gerade einmal 90 davon gelten als barrierefrei, weniger als 20 Prozent. Das ist einer der schlechtesten Werte im Bereich des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Und das, obwohl laut Gesetz längst alle Bushaltestellen barrierefrei sein sollten. Die Stadt verspricht, dass der Umbau nun mehr Tempo aufnehmen soll. Bis alle Haltestellen behindertengerecht sind, wird es aber trotzdem noch sehr lange dauern.

„Bei uns scheitert es schlicht an den wirtschaftlichen Möglichkeiten und am Personal“, sagt Nikita Brilovics von der städtischen Verkehrsplanung. Wie in anderen Bereichen auch fehle es bei Stadtverwaltung und TBR an Mitarbeitern, die Planung, Ausschreibung und Bauleitung übernehmen könnten, erklärt er. Zudem stehe derzeit nur die Nahverkehrspauschale des VRR zur Verfügung, um die Umbauten zu finanzieren. Gerade mal genug Geld für ein bis zwei Haltestellen pro Jahr.

„Trotzdem schaffen wir inzwischen ein paar mehr“, sagt der Verkehrsplaner. Vor allem dank der TBR. „Die Kollegen melden sich, wenn sie ohnehin im Bereich einer Bushaltestelle am Gehweg arbeiten.“ Häufig könnten im Rahmen dieser Arbeiten zum Beispiel Leitsysteme für Sehbehinderte angebracht werden.

Welche Bushaltestelle als nächstes umgebaut wird soll priorisiert werden

Abhilfe soll nun zusätzlich ein Haltestellenkataster bringen. Darin würden alle Haltepunkte nach jeweils etwa 40 Kriterien erfasst, so Brilovics. „Daraus erarbeiten wir dann eine Prioritätenliste.“ Das Ziel: Mit den Haltestellen, bei denen ein Umbau dringend notwendig ist, zum Beispiel vor Seniorenheimen oder Kindergärten, möchte sich die Stadt um Fördermittel bemühen. So dass die dann zusätzlich umgestaltet werden können. Doch auch wenn das gelinge, werde es „noch viele Jahre“ dauern, bis alle Haltestellen wirklich barrierefrei sind, räumt Nikita Brilovics ein.

Dabei sieht das Personenbeförderungsgesetz in NRW eigentlich vor, dass seit Anfang 2022 alle Haltstellen barrierefrei sein müssen - schafft aber gleichzeitig auch Ausnahmen, insbesondere wenn technische oder wirtschaftliche Gründe den Umbau verhindern. Das habe der Gesetzgeber wohl extra dort reingeschrieben, meint Brilovics: „Da hängen ja alle Kommunen hinterher.“ Was insbesondere fürs Bergische Städtedreieck gilt. Laut VRR haben Solingen und Wuppertal ähnlich schlechte Quoten wie Remscheid. Wuppertal sogar mit 16 Prozent die schlechteste im gesamten Verbandsgebiet. Insgesamt kommt der VRR auf eine Quote von 36 Prozent.

Für den Inklusionsrat ist die fehlende Barrierefreiheit untragbar

Friederike Pohl, die Vorsitzende des Inklusionsrats, der die Interessen von Menschen mit Behinderungen vertritt, will das aber nicht gelten lassen. „Ich finde das eine Frechheit“, sagt sie. Und verweist auch auf andere Beispiele, bei denen die Belange Behinderter vernachlässigt würden. Wie die fehlende öffentliche Toilette auf der Alleestraße. Oder Bordsteine, die aus Sicht des Inklusionsrat abgesenkt werden müssten. „Da tut sich ja gar nichts mehr“, sagt Pohl. Oft werde das mit der Topographie im Bergischen und ähnlichem entschuldigt. „Aber das liegt auch am Willen der handelnden Personen.“

Selbst wenn die Stadt ihre Umbauleistung von zwei Haltestellen, für die das Geld eigentlich reicht, auf zehn verfünffache, brauche es noch 40 Jahre, rechnet sie vor. Umso wichtiger sei es, dass nun die „richtigen“ Haltestellen angegangen werden. Die zu identifizieren, dabei könnten nicht zuletzt Inklusionsrat und Seniorenrat helfen, betont Friederike Pohl: „Wenn die Prioritätenliste aufgestellt wird, möchten wir ein Mitspracherecht bekommen.“

Hintergrund

Laut Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) sind in dessen Gebiet, das neben dem Städtedreieck und Düsseldorf auch große Teile des Ruhrgebiets und den Niederrhein umfasst, aktuell 36 Prozent aller Haltestellen barrierefrei. Schlusslichter in dem Ranking sind mit jeweils unter 20 Prozent Wuppertal, Solingen, Remscheid und der Kreis Kleve. Spitzenreiter ist mit weitem Abstand vor Krefeld (66 Prozent) die Stadt Oberhausen mit einer Quote von 93 Prozent.